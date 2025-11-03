Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 3 नवंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 3 नवंबर, 2025 की खबरें और समाचार: जयपुर सड़क हादसे में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है. इन खबरों के अलावा, RJD ने गौरा बौराम से प्रत्याशी अफजल अली खान को पार्टी से निष्कासित किया. पढ़ें सोमवार शाम की 10 बड़ी खबरें.



जयपुर हादसे का Video... तेज स्पीड में पहले बाइक को रौंदा, फिर लोगों को कुचलता चला गया डंपर, 19 की मौत

जयपुर में नशे में धुत डंपर चालक ने तेज़ रफ्तार में कई गाड़ियों को रौंद दिया. इस हादसे में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दर्जनभर से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं. घायलों का इलाज कांवटिया अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है. CM भजनलाल शर्मा ने डॉक्टरों को घायलों को बेहतर उपचार देने के निर्देश दिए हैं.

परमाणु परीक्षण कर रहा है पाकिस्तान! ट्रंप ने इशारों-इशारों में कर दिया बड़ा खुलासा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक इंटरव्यू में दावा किया कि पाकिस्तान और उत्तर कोरिया परमाणु परीक्षण कर रहे हैं. ट्रंप ने बताया कि रूस और चीन भी ऐसे परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन वे इसके बारे में सार्वजनिक रूप से नहीं बोलते हैं. उन्होंने कहा, "हम परीक्षण करेंगे क्योंकि वे परीक्षण करते हैं और दूसरे भी परीक्षण करते हैं."

Advertisement

बिहार: गठबंधन धर्म तोड़ने पर RJD का सख्त एक्शन, अफजल अली खान पार्टी से बाहर

RJD ने बिहार विधानसभा चुनाव के बीच सख्त कार्रवाई करते हुए गौरा बौराम से प्रत्याशी अफजल अली खान को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर कर दिया है. ये सीट गठबंधन के तहत वीआईपी को दी गई थी, लेकिन अफजल ने नामांकन वापस नहीं लिया. आरजेडी ने इसे गठबंधन नियम का उल्लंघन माना और अफजल अली खान को पार्टी से बाहर कर दिया.

'क्रिकेट सबका खेल...', ट्रॉफी के साथ सो रहीं कप्तान हरमनप्रीत ने दिया बड़ा संदेश

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने वर्ल्ड कप का ख़िताब जीतने के बाद संदेश दिया है कि क्रिकेट सबका खेल है. हरमनप्रीत ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर साझा की. इसमें वो वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ सोती नज़र आ रही हैं. इस दौरान उनकी जर्सी पर संदेश लिखा है, "क्रिकेट सबका खेल है﻿…". जर्सी में "जेंटल्समैन﻿" शब्द का हिस्सा काटा गया है.

'साइलेंट किलर' प्रदूषण...दिल्ली के अस्पतालों में बढ़े मरीज, हेल्थ इमरजेंसी के हालात! एक्सपर्ट की चेतावनी

दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी 'बहुत खराब' स्तर पर पहुंच गई है. इसी बीच अस्पतालों में सांस के मरीज़ों की संख्या में 20% तक बढ़ोतरी हुई है. AIIMS के पूर्व निदेशक और प्रमुख श्वसन रोग विशेषज्ञ डॉ. रणदीप गुलेरिया ने इसे हेल्थ इमरजेंसी माना है. उन्होंने वायु प्रदूषण को साइलेंट किलर करार दिया है.

Advertisement

वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव, अब बढ़ेगी ठंड! उत्तराखंड-हिमाचल और कश्मीर में अलर्ट, जानें देशभर का मौसम

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 4 नवंबर 2025 से वेस्टर्न हिमालयन रीजन को प्रभावित कर सकता है. बंगाल की ईस्ट-सेंट्रल खाड़ी और म्यांमार कोस्ट के पास लो-प्रेशर एरिया बना हुआ है, जिससे महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में बारिश की संभावना है. उत्तराखंड में भी 4 नवंबर को गरज-चमक वाला मौसम रह सकता है.

संक्रमण की सुनामी! भारत का हर 9वां भारतीय किसी न किसी बीमारी की चपेट में, ICMR की स्टडी ने डराया!

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR﻿) की एक नई स्टडी में पता चला है कि भारत में हर नौवा व्यक्ति किसी न किसी संक्रामक रोग से संक्रमित है. इस रिसर्च में 4.5 लाख रोगियों में से 11.1% में रोगाणु पाए गए हैं जो गंभीर विषय है. रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि बढ़ती संक्रमण दर आने वाले समय में बड़े स्वास्थ्य संकट का संकेत हो सकती है.

कितने कुत्तों की नसबंदी हुई, कितने शेल्टर होम बने, कहां है डेटा? सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को किया तलब

आवारा डॉग्स की बढ़ती संख्या और डॉग बाइट के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. SC ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को राज्य के नाम के अल्फाबेट ऑर्डर के हिसाब से पेश होने का निर्देश दिया और राज्यों द्वारा दाखिल हलफनामों की समीक्षा शुरू की. SC ने कहा कि आगे के दिशा-निर्देश राज्यों की रिपोर्ट के आधार पर तय होंगे.

Advertisement

भाई की रिहाई के लिए दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचीं सेलिना जेटली, MEA को नोटिस जारी

अभिनेत्री सेलिना जेटली ने अपने भाई को दुबई में हिरासत से सुरक्षित निकालने के लिए दिल्ली HC में एक याचिका दायर की है. सेलिना के भाई, मेजर (रिटायर्ड) विक्रांत कुमार जेटली, सितंबर 2024 से UAE में हिरासत में हैं. सेलिना ने MEA से अपने भाई के लिए कानूनी, चिकित्सा और राजनयिक सहायता सुरक्षित करने के लिए कोर्ट के हस्तक्षेप की मांग की है.

सबरीमाला सोना चोरी केस: SIT ने पहली बार देवस्वोम बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष एन वासु से पूछताछ की

सबरीमाला मंदिर में हुई चोरी के मामले में विशेष जांच टीम (SIT) ने देवस्वोम बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष एन वासु से पहली बार पूछताछ की है. वासु 2019 में उस समय देवस्वोम कमिश्नर थे जब चोरी की घटना हुई थी, और बाद में वे बोर्ड के अध्यक्ष बने. ये पहली बार है जब किसी पूर्व देवस्वोम बोर्ड अध्यक्ष से इस मामले में सवाल-जवाब हुए हैं.



---- समाप्त ----