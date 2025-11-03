scorecardresearch
 

Feedback

सबरीमाला सोना चोरी केस: SIT ने पहली बार देवस्वोम बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष एन वासु से पूछताछ की

सबरीमाला मंदिर चोरी मामले में SIT ने पहली बार देवस्वोम बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष एन वासु से पूछताछ की. वे 2019 में चोरी के समय कमिश्नर थे. सुधीश कुमार की गिरफ्तारी और उनके बयानों के बाद वासु से पूछताछ की गई. SIT बुधवार को केरल हाईकोर्ट में दूसरी प्रगति रिपोर्ट पेश करेगी.

Advertisement
X
सबरीमाला मंदिर चोरी मामले में SIT की जांच तेज (Photo: PTI)
सबरीमाला मंदिर चोरी मामले में SIT की जांच तेज (Photo: PTI)

सबरीमाला मंदिर में हुई चोरी के मामले में विशेष जांच टीम (SIT) ने देवस्वोम बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष एन वासु से पहली बार पूछताछ की है. वासु 2019 में उस समय देवस्वोम कमिश्नर थे जब चोरी की घटना हुई थी, और बाद में वे बोर्ड के अध्यक्ष बने.

SIT ने सोमवार को उनसे करीब दो घंटे तक पूछताछ की. यह पहली बार है जब किसी पूर्व देवस्वोम बोर्ड अध्यक्ष से इस मामले में सवाल-जवाब हुए हैं. जांच टीम के अनुसार, एन वासु से कुछ वित्तीय और प्रशासनिक निर्णयों से जुड़े सवाल पूछे गए.

शनिवार को SIT ने इस मामले में देवस्वोम बोर्ड के पूर्व कार्यकारी अधिकारी वी सुधीश कुमार को गिरफ्तार किया था. सुधीश कुमार ने जांच में एन वासु के खिलाफ कुछ बयान दिए हैं. SIT का कहना है कि यह बयान जांच के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

2019 में आरोपी ने मंदिर से सोने की प्लेटों का गलत इस्तेमाल किया था
सबरीमाला गोल्ड चोरी मामला: SIT सबूत जुटाने के लिए आरोपी को ले गई बेंगलुरु 
The throne is inherited, not intelligence: Yogis sharp attack on Akhilesh.
केरल दौरे पर राष्ट्रपति, CM योगी का अखिलेश पर तंज; देखें बड़ी खबरें 
sabarimala sit investigate
सबरीमाला कांड: देवताओं के नाम पर हुई सोने की ठगी, एसआईटी रिपोर्ट ने खोला राज 
sabarimala sit investigate
सबरीमाला द्वारपालक की मूर्तियों में अनियमितता की जांच करेगी SIT, केरल सरकार ने बनाई टीम 
सबरीमाला मंदिर
कर्नाटक: सबरीमाला मंदिर की पहाड़ी चढ़ते वक्त तीर्थयात्री और मंदिर के गार्ड की गिरकर मौत 

कई अधिकारी SIT के रडार पर

SIT ने देवस्वोम बोर्ड के कई अन्य अधिकारियों से भी पूछताछ की है. अब तक दर्ज दोनों मामलों में अधिकांश आरोपियों से पूछताछ की जा चुकी है. अधिकारियों के मुताबिक, कुछ दस्तावेज और बैंक रिकॉर्ड भी जांच में जुटाए गए हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: कड़ी सुरक्षा के बीच खुलेंगे सबरीमला के कपाट, महिलाओं की एंट्री पर रोक नहीं

हाईकोर्ट में पेश होगी प्रगति रिपोर्ट

जांच टीम को बुधवार को केरल हाईकोर्ट में दूसरी प्रगति रिपोर्ट जमा करनी है. सूत्रों के मुताबिक, रिपोर्ट जमा करने के बाद एन वासु को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा. SIT के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 'हमारे पास कुछ नए सुराग हैं, जिन पर आगे कार्रवाई की जाएगी.'

सबरीमाला मंदिर से 4.5 किलो सोना चोरी का क्या है मामला?

2019 में केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में सोने की चोरी का एक बड़ा मामला सामने आया था. यह वही मंदिर है जहां हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं. जानकारी के मुताबिक, मंदिर से करीब 4.5 किलोग्राम सोना चोरी हुआ था. यह सोना मंदिर के गर्भगृह (संक्तम संक्रोन) और द्वारपालक मूर्तियों की प्लेटिंग में इस्तेमाल किया गया था. दरअसल, जब मंदिर प्रशासन ने इन सोने की प्लेटों को दोबारा प्लेटिंग के लिए भेजा, तब दस्तावेजों में गड़बड़ी पकड़ी गई. जांच में पता चला कि असली सोने की जगह नकली या कम शुद्ध सोना लगा दिया गया था.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    आज का राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement