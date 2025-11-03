सबरीमाला सोना चोरी केस: SIT ने पहली बार देवस्वोम बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष एन वासु से पूछताछ की

सबरीमाला मंदिर में हुई चोरी के मामले में विशेष जांच टीम (SIT) ने देवस्वोम बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष एन वासु से पहली बार पूछताछ की है. वासु 2019 में उस समय देवस्वोम कमिश्नर थे जब चोरी की घटना हुई थी, और बाद में वे बोर्ड के अध्यक्ष बने.

SIT ने सोमवार को उनसे करीब दो घंटे तक पूछताछ की. यह पहली बार है जब किसी पूर्व देवस्वोम बोर्ड अध्यक्ष से इस मामले में सवाल-जवाब हुए हैं. जांच टीम के अनुसार, एन वासु से कुछ वित्तीय और प्रशासनिक निर्णयों से जुड़े सवाल पूछे गए.

शनिवार को SIT ने इस मामले में देवस्वोम बोर्ड के पूर्व कार्यकारी अधिकारी वी सुधीश कुमार को गिरफ्तार किया था. सुधीश कुमार ने जांच में एन वासु के खिलाफ कुछ बयान दिए हैं. SIT का कहना है कि यह बयान जांच के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है.

कई अधिकारी SIT के रडार पर

SIT ने देवस्वोम बोर्ड के कई अन्य अधिकारियों से भी पूछताछ की है. अब तक दर्ज दोनों मामलों में अधिकांश आरोपियों से पूछताछ की जा चुकी है. अधिकारियों के मुताबिक, कुछ दस्तावेज और बैंक रिकॉर्ड भी जांच में जुटाए गए हैं.

हाईकोर्ट में पेश होगी प्रगति रिपोर्ट

जांच टीम को बुधवार को केरल हाईकोर्ट में दूसरी प्रगति रिपोर्ट जमा करनी है. सूत्रों के मुताबिक, रिपोर्ट जमा करने के बाद एन वासु को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा. SIT के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 'हमारे पास कुछ नए सुराग हैं, जिन पर आगे कार्रवाई की जाएगी.'

सबरीमाला मंदिर से 4.5 किलो सोना चोरी का क्या है मामला?

2019 में केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में सोने की चोरी का एक बड़ा मामला सामने आया था. यह वही मंदिर है जहां हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं. जानकारी के मुताबिक, मंदिर से करीब 4.5 किलोग्राम सोना चोरी हुआ था. यह सोना मंदिर के गर्भगृह (संक्तम संक्रोन) और द्वारपालक मूर्तियों की प्लेटिंग में इस्तेमाल किया गया था. दरअसल, जब मंदिर प्रशासन ने इन सोने की प्लेटों को दोबारा प्लेटिंग के लिए भेजा, तब दस्तावेजों में गड़बड़ी पकड़ी गई. जांच में पता चला कि असली सोने की जगह नकली या कम शुद्ध सोना लगा दिया गया था.

