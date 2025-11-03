scorecardresearch
 

Feedback

वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव, अब बढ़ेगी ठंड! उत्तराखंड-हिमाचल और कश्मीर में अलर्ट, जानें देशभर का मौसम

Weather Forecast: भारत मौसम विभाग के मुताबिक, देश के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट के साथ ठंड बढ़ने वाली है. वहीं, भारत में कई जगहों पर गरज-चमक और तेज हवाओं का भी अलर्ट है. आइए जानते हैं देश भर के मौसम पर क्या है अपडेट.

Advertisement
X
मौसम बदलने से तापमान में गिरावट आएगी (Photo: ITG)
मौसम बदलने से तापमान में गिरावट आएगी (Photo: ITG)

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 4 नवंबर 2025 से वेस्टर्न हिमालयन रीजन को प्रभावित कर सकता है. बंगाल की ईस्ट-सेंट्रल खाड़ी और म्यांमार कोस्ट के पास लो-प्रेशर एरिया बना हुआ है, जिससे बारिश की संभावना है. नवंबर के शुरुआती हफ्ते में मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में तापमान गिरने और मौसम में बदलाव की संभावना जताई है.

आज 3 नवंबर को मराठवाड़ा में, 5 नवंबर को कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में बिजली चमकने और बादल गरजने की संभावना जताई है. मौसम विज्ञान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में 04 नवंबर 2025 के बाद न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट आ सकती है.

5 नवंबर तक अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. इस दौरान हवा की स्पीड 30-40 किमी/घंटा तक हो सकती है. इसके अलावा 4 नवंबर तक वेस्ट मध्य प्रदेश में भी गरज और चमक की संभावना है.

जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में मौसम बदलाव
4 नवंबर को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुज़फ्फराबाद में गरज-चमक के साथ 40 से 50 kmph की स्पीड वाली तेज हवाएं चलने की संभावना है. राजस्थान में 3 और 4 नवंबर को, हिमाचल प्रदेश में 4 और 5 नवंबर को इसके अलावा उत्तराखंड में भी 4 नवंबर को गरज-चमक वाला मौसम रह सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

ला नीना मौसम चक्र इस बार बहुत कमजोर है (File Photo: PTI)
क्या नवंबर से ही पड़ने लगेगी कड़ाके की ठंड? मौसम विभाग ने दिया ये अपडेट 
Delhi India Gate
Delhi-NCR में नवंबर के पहले हफ्ते कैसा रहेगा मौसम? 
Unseasonal Rain in Gujarat
गुजरात: बेमौसम बारिश से किसानों की फसल बर्बाद, IMD ने जारी किया अलर्ट 
Bihar Weather Forecast IMD Rain Alert (File Photo-PTI)
भारी बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट! बिहार में 3 दिन खराब रहेगा मौसम 
Weather Forecast delhi rain prediction (File Photo-ITG)
मौसम: दिल्ली की हवा 'बहुत खराब', आज होगी बारिश, प्रदूषण से मिलेगी राहत! 
Advertisement

4 से 7 नवंबर तक चेतावनी
4 से 6 नवंबर के बीच तमिलनाडु, कोस्टल आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा में कई जगहों पर और 5 से 7 नवंबर के बीच कोस्टल कर्नाटक और नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    आज का राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement