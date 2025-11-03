वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव, अब बढ़ेगी ठंड! उत्तराखंड-हिमाचल और कश्मीर में अलर्ट, जानें देशभर का मौसम

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 4 नवंबर 2025 से वेस्टर्न हिमालयन रीजन को प्रभावित कर सकता है. बंगाल की ईस्ट-सेंट्रल खाड़ी और म्यांमार कोस्ट के पास लो-प्रेशर एरिया बना हुआ है, जिससे बारिश की संभावना है. नवंबर के शुरुआती हफ्ते में मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में तापमान गिरने और मौसम में बदलाव की संभावना जताई है.

आज 3 नवंबर को मराठवाड़ा में, 5 नवंबर को कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में बिजली चमकने और बादल गरजने की संभावना जताई है. मौसम विज्ञान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में 04 नवंबर 2025 के बाद न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक गिरावट आ सकती है.

5 नवंबर तक अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. इस दौरान हवा की स्पीड 30-40 किमी/घंटा तक हो सकती है. इसके अलावा 4 नवंबर तक वेस्ट मध्य प्रदेश में भी गरज और चमक की संभावना है.

जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में मौसम बदलाव

4 नवंबर को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुज़फ्फराबाद में गरज-चमक के साथ 40 से 50 kmph की स्पीड वाली तेज हवाएं चलने की संभावना है. राजस्थान में 3 और 4 नवंबर को, हिमाचल प्रदेश में 4 और 5 नवंबर को इसके अलावा उत्तराखंड में भी 4 नवंबर को गरज-चमक वाला मौसम रह सकता है.

बहु मौसम संबंधी चेतावनी



मुख्यबिंदु



एक नया पश्चिमी विक्षोभ 4 नवंबर 2025 से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है।



पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे सटे म्यांमार तट पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके प्रभाव से आज, 2 नवंबर 2025 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह… pic.twitter.com/kXY4kfdAYB — India Meteorological Department (@Indiametdept) November 2, 2025

4 से 7 नवंबर तक चेतावनी

4 से 6 नवंबर के बीच तमिलनाडु, कोस्टल आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा में कई जगहों पर और 5 से 7 नवंबर के बीच कोस्टल कर्नाटक और नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

