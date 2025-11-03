scorecardresearch
 

Feedback

परमाणु परीक्षण कर रहा है पाकिस्तान! ट्रंप ने इशारों-इशारों में कर दिया बड़ा खुलासा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण करता आ रहा है. उत्तर कोरिया भी न्यूक्लियर टेस्ट करता रहा है.

Advertisement
X
ट्रंप ने दावा किया कि पाकिस्तान, उत्तर कोरिया समेत कई देश एटम बम की टेस्टिंग कर रहे हैं. (Photo: ITG)
ट्रंप ने दावा किया कि पाकिस्तान, उत्तर कोरिया समेत कई देश एटम बम की टेस्टिंग कर रहे हैं. (Photo: ITG)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि निश्चित रूप से  उत्तर कोरिया परमाणु परीक्षण कर रहा है. पाकिस्तान भी न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है. ट्रंप ने कहा कि हम भी परीक्षण करेंगे क्योंकि दूसरे देश परमाणु परीक्षण करते हैं. 

ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि दुनिया के कई देश परमाणु बम की टेस्टिंग कर रहे हैं. लेकिन वे इसके बारे में बात नहीं करते हैं. एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, "रूस और चीन परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन वे इस बारे में बात नहीं करते. हम एक खुला समाज हैं. हम अलग हैं. हम इस बारे में बात करते हैं. हमें इस बारे में बात करनी ही होगी क्योंकि वरना आप लोग कल को रिपोर्ट कर देंगे. उनके पास ऐसे पत्रकार नहीं हैं जो इस बारे में लिखें." 

ट्रंप ने आगे कहा कि अब अमेरिका भी न्यूक्लियर टेस्ट करेगा. इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर कोरिया और पाकिस्तान भी परमाणु बम का परीक्षण कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "हम परीक्षण करेंगे क्योंकि वे परीक्षण करते हैं और दूसरे भी परीक्षण करते हैं. और निश्चित रूप से उत्तर कोरिया परीक्षण कर रहा है. पाकिस्तान भी परमाणु परीक्षण कर रहा है."
 

सम्बंधित ख़बरें

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दिए परमाणु परीक्षण दोबारा शुरू करने के आदेश (Photo: Reuters)
पुतिन की इस मिसाइल की वजह से परमाणु संधि तोड़ने को मजबूर हुए ट्रंप? यूक्रेन पर 23 बार दागी 
what-happens-in-nuclear-bomb-test-that-trump-is-planning-now
मिट्टी बन जाती है लावा! परमाणु बम टेस्ट में क्या होता है, जो अब ट्रंप करवा रहे हैं! 
रूस ने न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर दी सीधी धमकी (Photo: Reuters)
'खबरदार! न्यूक्लियर टेस्ट करने का सोचा भी तो...', रूस ने अमेरिका को घेरते हुए दी सीधी धमकी 
BArc nuclear reactor indian navy submarine
चीन को जवाब! भारत ने बना लिया मेगा न्यूक्लियर रिएक्टर, INS अरिहंत से भी दोगुना ताकतवर 
Hydrogen Bomb
“Hydrogen Bomb” कितना खतरनाक? 
---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Gopalganj Election
    Chapra Vidhan Sabha
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    लव राशिफल
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Advertisement