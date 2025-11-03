बिहार: गठबंधन धर्म तोड़ने पर RJD का सख्त एक्शन, अफजल अली खान पार्टी से बाहर

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने बिहार विधानसभा चुनाव के बीच सख्त कार्रवाई करते हुए गौरा बौराम से आरजेडी प्रत्याशी अफजल अली खान को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर कर दिया है. यह सीट गठबंधन के तहत विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के खाते में गई थी और वहां से VIP के प्रत्याशी संतोष साहनी हैं.

आरजेडी ने अफजल अली खान को अपना नामांकन वापस लेने के लिए कहा था. हालांकि, उन्हें पहले ही सिंबल मिल चुका था, इसलिए उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया था.

बाद में यह सीट VIP के खाते में जाने के बाद भी उन्होंने अपना नामांकन वापस नहीं लिया, जिसके चलते पार्टी ने उन पर यह कार्रवाई की है.

मैदान में गठबंधन का उम्मीदवार

अफजल अली खान गठबंधन के तहत VIP को दी गई गौरा बौराम सीट से मैदान में उतर गए थे. राष्ट्रीय जनता दल के लगातार निर्देशों के बावजूद उन्होंने पार्टी उम्मीदवार संतोष साहनी के खिलाफ अपना नामांकन वापस नहीं लिया. इसे गठबंधन धर्म का उल्लंघन माना गया है.

जेडीयू भी ले चुकी है बागियों के खिलाफ एक्शन

हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जनता दल (यूनाइटेड) ने संगठन में बढ़ती बगावत पर सख्त रुख अपनाया था. पार्टी ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे अपने 11 बागी नेताओं को तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया था.

प्रदेश महासचिव चंदन कुमार सिंह द्वारा जारी पत्र में कहा गया था कि इन नेताओं ने पार्टी की विचारधारा, अनुशासन और संगठनात्मक मर्यादा का उल्लंघन किया है. इसी कारण इन्हें प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर पार्टी से बाहर किया गया है.

