scorecardresearch
 

Feedback

बिहार: गठबंधन धर्म तोड़ने पर RJD का सख्त एक्शन, अफजल अली खान पार्टी से बाहर

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच आरजेडी ने सख्त कदम उठाते हुए गौरा बौराम सीट से अपने प्रत्याशी अफजल अली खान को पार्टी से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया. यह सीट गठबंधन के तहत वीआईपी को दी गई थी, लेकिन अफजल ने नामांकन वापस नहीं लिया.

Advertisement
X
गठबंधन उम्मीदवार के खिलाफ लड़ने वाले प्रत्याशी को आरजेडी ने निकाला (File Photo: PTI)
गठबंधन उम्मीदवार के खिलाफ लड़ने वाले प्रत्याशी को आरजेडी ने निकाला (File Photo: PTI)

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने बिहार विधानसभा चुनाव के बीच सख्त कार्रवाई करते हुए गौरा बौराम से आरजेडी प्रत्याशी अफजल अली खान को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर कर दिया है. यह सीट गठबंधन के तहत विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के खाते में गई थी और वहां से VIP के प्रत्याशी संतोष साहनी हैं.

आरजेडी ने अफजल अली खान को अपना नामांकन वापस लेने के लिए कहा था. हालांकि, उन्हें पहले ही सिंबल मिल चुका था, इसलिए उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया था. 

बाद में यह सीट VIP के खाते में जाने के बाद भी उन्होंने अपना नामांकन वापस नहीं लिया, जिसके चलते पार्टी ने उन पर यह कार्रवाई की है.

सम्बंधित ख़बरें

PM Modi.
'कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर RJD ने CM पद चोरी किया', महागठबंधन पर PM का अटैक 
liquor ban
शराबबंदी का विरोध जनसुराज की तर्ज पर क्यों नहीं कर रही आरजेडी? 
पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से नेताओं पर एक्शन
बगावत पर एक्शन... वर्तमान और पूर्व विधायकों समेत 27 नेताओं को RJD ने किया निष्कासित 
Khesari Lal Yadav Wife
क्या लालू के किले पर आरजेडी को फिर से कब्जा दिला सकेंगे खेसारी लाल  
अमित शाह ने सीतामढ़ी की रैली में RJD पर जमकर हमला बोला. (File Photo: ITG)
सत्ता में आए तो बिहार में बनेगा डिफेंस कॉरिडोर, बाढ़ से निपटने के लिए बनेगा आयोग, बोले अमित शाह 

मैदान में गठबंधन का उम्मीदवार 

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

अफजल अली खान गठबंधन के तहत VIP को दी गई गौरा बौराम सीट से मैदान में उतर गए थे. राष्ट्रीय जनता दल के लगातार निर्देशों के बावजूद उन्होंने पार्टी उम्मीदवार संतोष साहनी के खिलाफ अपना नामांकन वापस नहीं लिया. इसे गठबंधन धर्म का उल्लंघन माना गया है.

यह भी पढ़ें: बिहार चुनाव: जेडीयू का बागियों पर सख्त एक्शन... पूर्व मंत्री-विधायक समेत 11 नेता पार्टी से निष्कासित

जेडीयू भी ले चुकी है बागियों के खिलाफ एक्शन

Advertisement

हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जनता दल (यूनाइटेड) ने संगठन में बढ़ती बगावत पर सख्त रुख अपनाया था. पार्टी ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे अपने 11 बागी नेताओं को तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया था.

प्रदेश महासचिव चंदन कुमार सिंह द्वारा जारी पत्र में कहा गया था कि इन नेताओं ने पार्टी की विचारधारा, अनुशासन और संगठनात्मक मर्यादा का उल्लंघन किया है. इसी कारण इन्हें प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर पार्टी से बाहर किया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement