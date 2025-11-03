scorecardresearch
 

जयपुर हादसे का Video... तेज स्पीड में पहले बाइक को रौंदा, फिर 19 लोगों को कुचलता चला गया डंपर

जयपुर में नशे में धुत डंपर चालक ने तेज रफ्तार में कई गाड़ियों को रौंद दिया. सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि डंपर ने पहले बाइक सवार को कुचला और फिर लोगों को रौंदता चला गया. हादसे में 19 लोगों की मौत और कई गंभीर रूप से घायल हुए. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को मौके पर भेजा और इलाज की व्यवस्था के निर्देश दिए.

जयपुर में भयानक सड़क हादसा (Photo: Screengrab)
जयपुर में भयानक सड़क हादसा (Photo: Screengrab)

जयपुर में रविवार को एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ. नशे में धुत एक डंपर चालक ने तेज रफ्तार में पहले बाइक को रौंदा और फिर सड़क पर मौजूद लोगों और अन्य वाहनों को कुचलता चला गया. घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि डंपर अनियंत्रित होकर लगातार लोगों को टक्कर मार रहा है. हादसा इतना भयानक था कि कई शव डंपर के नीचे फंस गए.

पुलिस के अनुसार, हादसे में अब तक 19 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि दर्जनभर से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं. घायलों को कांवटिया अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों के अनुसार कुछ की हालत बेहद गंभीर है. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सड़क पर गाड़ियों और मलबे का ढेर लग गया था. कुछ बाइकें डंपर के नीचे फंस गई थीं, जिन्हें निकालने में काफी समय लगा.

हादसे का सीसीटीवी आया सामने 

हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया. घटना के बाद अस्पतालों में रोने-बिलखने का माहौल है. मृतकों के परिजनों का ट्रॉमा सेंटर के बाहर बुरा हाल है. रिश्तेदार उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे हैं.

इस हादसे में अबतक 19 लोगों की मौत 

हादसे की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा और सुरेश सिंह रावत को अस्पताल भेजा. उन्होंने डॉक्टरों को घायलों को बेहतर उपचार देने के निर्देश दिए. ट्रॉमा सेंटर के नोडल अधिकारी बीएल यादव ने बताया कि सभी घायलों का इलाज जारी है और कुछ को कांवटिया अस्पताल भेजा गया है.

