'क्रिकेट सबका खेल...', ट्रॉफी के साथ सोती कप्तान हरमनप्रीत ने दिया बड़ा संदेश

जिस ख्वाब को हकीकत बनाने में वर्षों लगे, वो जब मुकम्मल हुआ तो रात की नींद उड़ गई. मानो एक पल को यकीन ही नहीं हो रहा हो कि अब हम विश्व विजेता हैं. हम वर्ल्ड चैम्पियन हैं. यही एहसास भारतीय महिला क्रिकेटर्स का भी रविवार को रहा. जब उन्होंने आईसीसी विमेंस वनडे वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका को हराकर पहली बार ये खिताब जीता.

इस जीत के बाद रातभर खिलाड़ियों ने जश्न मनाया. इस जश्न के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं. इसमें इमोशन भी है और खुशी भी. लेकिन जब रात को जश्न खत्म हुआ तो महिला खिलाड़ियों के हाथ में वो ट्रॉफी थी. जो प्रमाण थी उनके चैम्पियन बनने की. इस ट्रॉफी के साथ खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें साझा कीं. कई प्लेयर्स ने इस ट्रॉफी के साथ ही सोने की तस्वीर खिंचवाई.

हरमन ने दिया बड़ा संदेश...

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर साझा की. इसमें वो वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ सोती नजर आ रही हैं. लेकिन उन्होंने जो जर्सी पहन रखी है. उसमें लिखी लाइन एक बड़ा संदेश दे रही है. उसमें लिखा है,'क्रिकेट एवरीवन्स गेम...' क्रिकेट के बाद लिखा जेंटल्समैन काटा हुआ दिखाई दे रहा है.

दरअसल, हमेशा से क्रिकेट को जेंटल्समैन गेम कहा जाता है. ऐसा कहकर महिला खिलाड़ियों की उपेक्षा होती रही है. लेकिन हरमन ने इस जर्सी के जरिए एक बड़ा संदेश दिया है. बता दें कि फाइनल मैच में भारत ने साउथ अफ्रीका के सामने 299 रनों का लक्ष्य रखा था. जिसके जवाब में उतरी साउथ अफ्रीका की टीम 52 रनों से मैच हार गई. पहली बार भारत ने ये खिताब अपने नाम किया.



