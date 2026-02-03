scorecardresearch
 
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 3 फरवरी 2026 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ बड़ी ट्रेड डील का ऐलान किया, जिसके तहत भारत के लिए ट्रैरिफ 50 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया है. वहीं, कांग्रेस इस डील लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है.

भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान. (Photo: Reuters)
भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान. (Photo: Reuters)

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 3 फरवरी, 2026 की खबरें और समाचार: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ बड़ी ट्रेड डील का ऐलान किया, जिसके तहत भारत के लिए ट्रैरिफ 50 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया है. वहीं, कांग्रेस इस डील लेकर मोदी सरकार पर हमलावर है. पढ़ें मंगलवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.
 

50 से 18% पर आया टैरिफ, PM मोदी से ट्रंप की फोन पर बात और डन हो गई India-US ट्रेड डील

अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौते के तहत अमेरिका ने भारत के लिए टैरिफ को 50 फीसदी से घटाकर 18% कर दिया है. इस बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जानकारी दी है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताया और कहा कि हमने फोन पर व्यापार और रूस यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म करने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की. 

ट्रंप के खास दूत सर्जियो गोर की हुई इंडिया में एंट्री और 21 दिन में डील डन... देखें पूरी टाइमलाइन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ बड़े व्यापार समझौते का ऐलान किया है. इसके तहत भारतीय सामानों पर अमेरिकी टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 30 मिनट की बातचीत के बाद फैसला हुआ. इस डील के तहत भारत रूसी तेल की खरीद रोकेगा और अमेरिका से 500 अरब डॉलर के ऊर्जा व अन्य उत्पाद खरीदेगा.

दिल्ली-NCR में लगातार दूसरे दिन घना कोहरा, मौसम विभाग ने जारी किया 'येलो अलर्ट'

दिल्ली NCR में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन घना कोहरा छाया रहा. आईटीओ और कर्तव्य पथ इलाके में घने कोहरे विजुअल्स सामने आ रहे हैं. पालम और सफदरजंग जैसे इलाकों में विजिबिलिटी घटकर महज 100 मीटर रह गई है. कोहरे की वजह से हवाई यात्राओं पर भी असर पड़ा है. मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और बारिश की संभावना जताई है. 

'फैसला तो दूर... हम इस कोर्ट को ही नहीं मानते', सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान को भारत ने फिर लताड़ा

भारत ने जम्मू कश्मीर की किशनगंगा और रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़े अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को सिरे से खारिज कर दिया है. विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सिंधु जल संधि के स्थगित रहने के दौरान भारत इस संधि के तहत किसी भी दायित्व को निभाने के लिए बाध्य नहीं है. भारत ने पाकिस्तान को भी लताड़ लगाई.

'साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे...', ट्रंप के ऐलान के बाद बोले पीएम मोदी

अमेरिका के भारत पर टैरिफ घटाने के फ़ैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ख़ुशी जताई है. उन्होंने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच अहम व्यापार समझौते का ऐलान हुआ. यह क़दम आर्थिक सहयोग को मज़बूत करेगा. आजतक के अनुसार, इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि मोदी के अनुरोध पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% किया गया.

'...तो आपका हाल भी धनखड़ जैसा होगा', मुलाकात के बाद CEC ज्ञानेश कुमार पर भड़कीं ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की. बैठक के बाद उन्होंने चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि मैंने कभी ऐसा घमंडी और झूठा मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं देखा. उनका दावा है कि आयोग नामों की स्पेलिंग में छोटी गलतियों पर लोगों के दावों को खारिज कर रहा है. 

'MNREGA को कमजोर कर रही केंद्र...' VB-GRAM-G के खिलाफ कर्नाटक सरकार लाएगी प्रस्ताव

कर्नाटक विधानसभा में आज केंद्र के खिलाफ एक कड़ा प्रस्ताव लाया गया. सरकार ने केंद्र के 'विकसित भारत-ग्रामीण रोजगार मिशन को एकतरफा लागू करने के विरोध में ये कदम उठाया है. सदन का मानना है कि ये फैसला पंचायती राज व्यवस्था और सहकारी संघवाद के सिद्धांतों को नुकसान पहुंचा रहा है. प्रस्ताव के जरिए इस योजना को वापस लेने की मांग की गई.

डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया गेट की तस्वीर की शेयर, जमकर की तारीफ

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इंडिया गेट की तारीफ की है. उन्होंने इसकी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है. उन्होंने इसे भारत का शानदार ट्रायम्फल आर्च बताया. ट्रंप ने लिखा कि लेकिन अमेरिका की ट्रायम्फल आर्च सबसे बड़ी होगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की 250वीं आजादी के मौके पर वाशिंगटन डीसी में ऐसी संरचना बनाने पर विचार चल रहा है.

कोयला खनन घोटाला: बंगाल में 12 ठिकानों पर ED की रेड, झारखंड से भी जुड़े तार

पश्चिम बंगाल में अवैध कोयला खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है. ED कोलकाता सहित सूबे के 12 ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चला रही है. यह कार्रवाई उस जांच का हिस्सा है, जिसके तार पड़ोसी राज्य झारखंड से भी जुड़े हुए हैं. इससे पहले इस मामले में झारखंड में भी बड़े लेवल पर छापेमारी की गई थी.

इंडिया-यूएस ट्रेड डील पर विपक्ष ने उठाया सवाल, कांग्रेस बोली- ये नहीं है फादर ऑफ ऑल डील्स

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील का ऐलान किया. अब इस पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला. कांग्रेस ने कहा कि भारत से जुड़े फैसलों की जानकारी बार-बार अमेरिका से दी जा रही है, न कि भारत सरकार की ओर से बताया जा रहा. कांग्रेस का कहना है कि यह स्थिति भारत की विदेश नीति और सरकार की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े करती है.
 

