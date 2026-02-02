डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया गेट की तस्वीर की शेयर, जमकर की तारीफ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक सोशल मीडिया इंडिया गेट की तस्वीर साझा की है. उन्होंने इंडिया गेट को भारत का शानदार ट्रायम्फल आर्च बताया है. ट्रंप ने इस तस्वीर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल शेयर किया है. उन्होंने इंडिया गेट की तस्वीर शेयर कर लिखा, 'भारत का इंडिया गेट शानदार ऐतिहासिक धरोहर है, लेकिन हमारी ट्रायम्फल आर्च सबसे बड़ा और महान होगा!' वहीं, ट्रंप की इस पोस्ट से अनुमान लगाया जा रहा है कि वह वाशिंगटन डीसी में इंडिया गेट जैसी संरचना बनाना चाहते हैं.

और पढ़ें

द वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार, ट्रंप अमेरिका की 250वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ (अमेरिका 250) के मौके पर वाशिंगटन डीसी में एक विशाल ट्रायम्फल आर्च बनाने की योजना पर विचार कर रहे हैं.

इस प्रस्तावित स्मारक को 'Independence Arch' नाम दिया गया है, जिसकी ऊंचाई 250 फीट (लगभग 76 मीटर) रखने की बात सामने आई है. ये आर्च लिंकन मेमोरियल (100 फीट ऊंचा) से दोगुना से ज्यादा ऊंचा होगा और पोटोमैक नदी के किनारे, मेमोरियल ब्रिज के पास बनाया जाएगा.



ट्रंप ने पहले जनवरी में ट्रुथ सोशल पर इस आर्च के तीन अलग-अलग डिजाइन शेयर किए थे, जिनमें से एक में सोने की परत (गोल्ड गिल्डिंग) का इस्तेमाल किया गया था.



उन्होंने कहा था कि ये कुछ ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं देखा गया और वाशिंगटन डीसी को दुनिया की अन्य प्रमुख राजधानियों की तरह एक ट्रायम्फल आर्च देगा.



ट्रंप का दावा है कि अमेरिका जैसी महान और शक्तिशाली राष्ट्र के लिए ये सबसे बड़ा होगा.

---- समाप्त ----