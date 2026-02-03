scorecardresearch
 
दिल्ली-NCR में लगातार दूसरे दिन घना कोहरा, मौसम विभाग ने जारी किया 'येलो अलर्ट'

दिल्ली-एनसीआर में कुदरत का दोहरा कहर जारी है. घने कोहरे की चादर और रिकॉर्ड तोड़ ठंड के बीच अब बारिश की आहट ने दिल्लीवालों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, मौसम विभाग ने विजिबिलिटी कम होने के कारण यातायात को लेकर चेतावनी जारी की है.

दिल्ली-एनसीआर में कोहरे की चादर (Photo: Screengrab/PTI)
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार, 3 फरवरी को लगातार दूसरे दिन घना कोहरा छाया रहा. आईटीओ और कर्तव्य पथ इलाके में घने कोहरे विजुअल्स सामने आ रहे हैं. पालम और सफदरजंग जैसे इलाकों में विजिबिलिटी घटकर महज 100 मीटर रह गई है. 

कोहरे की वजह से हवाई यात्राओं पर भी असर पड़ा है. दिल्ली एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी करते हुए लिखा, "घने कोहरे के की वजह से फ़्लाइट ऑपरेशन अभी CAT III स्थितियों में चल रहे हैं, जिससे देरी या रुकावट हो सकती है. हम यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए सभी संबंधित पक्षों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. फ़्लाइट स्टेटस के लिए, कृपया अपनी संबंधित एयरलाइंस से संपर्क करें."

इससे पहले सोमवार को दिल्ली में पिछले चार वर्षों में फरवरी का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया, जहां अधिकतम तापमान सामान्य से 4.8 डिग्री गिरकर 17.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. मौसम विभाग (IMD) ने मंगलवार के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है और सुबह के समय हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है. 

यह भी पढ़ें: पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी ने बदला देशभर में मौसम का मिजाज, जबरदस्त ठंड का दौर

रिकॉर्ड तोड़ ठंड और कोहरे का सितम

दिल्ली में ठंड ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं. सोमवार को सफदरजंग मौसम केंद्र पर दर्ज 17.5 डिग्री तापमान 3 फरवरी 2022 के बाद सबसे कम अधिकतम तापमान है. सुबह के वक्त घना कोहरा होने के कारण सड़कों पर आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है. मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक सुबह के समय घने कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है, जिससे रेल और रोड ट्रैफिक पर असर पड़ेगा.

बारिश बढ़ाएगी दिल्लीवालों की मुश्किल

ठिठुरन के बीच बारिश की भी संभावना बनी हुई है, जो आग में घी का काम करेगी. IMD के मुताबिक, बारिश और बादलों की वजह से दिन भर नमी बनी रहेगी, जिससे रात के तापमान में और भी गिरावट आने की संभावना है. धूप की कमी और बर्फीली हवाओं के चलते लोगों को घर से बाहर निकलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. प्रशासन ने वाहन चालकों को कोहरे के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है.

यह भी पढ़ें: MP: समय पर नहीं आई एंबुलेंस, कड़ाके की ठंड में रात 3 बजे महिला ने सड़क पर दिया बच्चे को जन्म

हवा की सेहत खराब

ठंड और कोहरे के साथ-साथ दिल्ली की हवा भी 'खराब' श्रेणी में बनी हुई है. दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 210 दर्ज किया गया है. प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान परिवहन क्षेत्र (12.2%) और आसपास के उद्योगों का रहा है. एनसीआर के झज्जर और सोनीपत जैसे जिले भी दिल्ली के प्रदूषण भार में बड़ी हिस्सेदारी रख रहे हैं. हालांकि, 5 फरवरी से हवा की गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद जताई गई है.

---- समाप्त ----
