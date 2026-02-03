50% से सीधे 18% पर आया अमेरिकी टैरिफ, PM मोदी से ट्रंप की फोन पर बात और ऐसे डन हो गई India-US ट्रेड डील

भारत और अमेरिका के बीच बात बन गई हैं और इसके साथ ही बीते लंबे समय से अटकी India-US Trade को लेकर भी असमंजस लगभग खत्म हो गया है. दरअसल, सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर बातचीत करने के बाद खुद व्यापार समझौते को लेकर बड़ी जानकारी शेयर की. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में PM Modi की जमकर तारीफ की और तत्काल प्रभाव से हमने अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति व्यक्त की है. इसके साथ ही उन्होंने भारत पर लागू 25% टैरिफ को घटाकर 18% करने का ऐलान किया.

'हमने घटाया, भारत भी करेगा ये काम'

Donald Trump ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री को अपना दोस्त बताते हुए कहा कि, 'PM Modi से मित्रता और सम्मान के चलते उनके अनुरोध पर तत्काल प्रभाव से हमने India-US के बीच एक ट्रेड डील पर सहमति जता दी है. इस डील के तहत भारत पर US Tariff 25 फीसदी नहीं, बल्कि अब सिर्फ 18% कर दिया जाएगा, जबकि भारत भी अमेरिकी वस्तुओं पर अपने टैरिफ जीरो करने की दिशा में आगे बढ़ेगा.'

क्या 50 से घटकर 18% रह होगा टैरिफ?

ट्रंप ने भारत पर लागू टैरिफ 25% से घटाकर 18% करने का ऐलान किया है, लेकिन यहां बड़ा सवाल ये है कि भारत पर तो 50% अमेरिकी टैरिफ बीते 27 अगस्त से लागू है. दरअसल, बीते साल अप्रैल में पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगाया था, फिर रूसी तेल खरीद को यूक्रेन युद्ध में पुतिन की आर्थिक मदद का आरोप लगाते हुए उन्होंने इसे बढ़ाकर दोगुना यानी 50 फीसदी कर दिया था.

इसे लेकर असमंजस भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने खत्म किया और कहा है कि ट्रंप-पीएम मोदी के बीच हुआ बातचीत का हवाला देते हुए साफ किया है,' भारत पर कुल 18 फीसदी ही टैरिफ लगेगा.' हालांकि, उन्होंने साफ किया कि पेपर वर्क और टेक्नीकलिटी की वजह से इसमें कुछ समय जरूर लगेगा है, इसके अलावा भारत के रूस के प्रति रुख पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा, लेकिन अंत में भारत पर यूएस टैरिफ का फाइनल नंबर 18% ही होगा.

रूस नहीं, वेनेजुएला का तेल खरीदेगा भारत?

डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी राजदूत दोनों ने ही टैरिफ कट और व्यापार समझौते पर सहमति करने के साथ ही रूसी तेल का मुद्दा भी उठाया है. एक ओर जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी पोस्ट में एक बार फिर से ये दावा किया है कि भारत, रूस से तेल की खरीद बंद करेगा. वहीं हाल ही में वेनेजुएला के तेल सेक्टर पर अपना कंट्रोल लेने वाले ट्रंप न कहा कि हमारे बीच टैरिफ के अलावा एनर्जी, भू-राजनीति और वैश्विक सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर बात हुए. उन्होंने दोनों देशों के बीच समझौते का ट्रिगर पॉइंट Russian Oil को बताया और कहा कि भारत, रूस से तेल की खरीद कम करेगा, जबकि इसके बदले अमेरिका और संभवतः वेनेजुएला से अधिक तेल-गैस खरीदेगा.

500 अरब डॉलर की खरीदारी की उम्मीद

Tariff Cut का ऐलान करने के साथ उन्होंने दोनों देशों के बीच समझौते से Buy American पॉलिसी का विस्तार करने की प्रतिबद्धता का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इसके तहत भारत से समय के साथ 500 अरब डॉलर से अधिक की अमेरिकी ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृषि उत्पाद, कोयला और अन्य उत्पाद खरीदने की उम्मीद है.

ट्रंप की पोस्ट पर PM Modi का ट्वीट

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पोस्ट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (अब X) पर शेयर पोस्ट में लिखा, 'राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा, यह जानकर खुशी हुई कि 'मेड इन इंडिया' उत्पादों पर अब 18% का कम टैरिफ लगेगा, इस ऐलान के लिए उनका 1.4 अरब जनता की ओर से धन्यवाद. प्रधानमंत्री के मुताबिक, जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ काम करते हैं, तो अपार अवसर खुलते हैं. Donald Trump की तारीफ में उन्होंने कहा कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व बेहद जरूरी है.

