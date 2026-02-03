scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कोयला खनन घोटाला: बंगाल में 12 ठिकानों पर ED की रेड, झारखंड से भी जुड़े तार

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पश्चिम बंगाल में अवैध कोयला खनन और तस्करी के खिलाफ अपना शिकंजा और कस दिया है. राज्य के 12 अलग-अलग जगहों पर चल रही इस छापेमारी ने एक बार फिर कोयला माफिया और उनके नेटवर्क के बीच खलबली मचा दी है.

Advertisement
X
झारखंड से भी जुड़े हैं कोयला खनन मामले के तार (Representational Image/File)
झारखंड से भी जुड़े हैं कोयला खनन मामले के तार (Representational Image/File)

पश्चिम बंगाल में अवैध कोयला खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार, 3 फरवरी को बड़ी कार्रवाई की है. केंद्रीय एजेंसी की टीमें कोलकाता सहित सूबे के 12 ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चला रही हैं. यह कार्रवाई उस जांच का हिस्सा है, जिसके तार पड़ोसी राज्य झारखंड से भी जुड़े हुए हैं. 

इससे पहले इसी मामले के सिलसिले में झारखंड में भी बड़े लेवल पर छापेमारी की गई थी, जहां कोयला माफियाओं के सिंडिकेट और वित्तीय लेन-देन के अहम सुराग मिले थे. ED की यह जांच मुख्य रूप से अवैध रूप से खनन किए गए कोयले की चोरी, परिवहन और उसके जरिए कमाए गए काले धन को सफेद करने के नेटवर्क पर केंद्रित है. 

बता दें कि यह मामला आई-पैक (I-PAC) और प्रतीक जैन से जुड़े हालिया कोयला तस्करी मामले से पूरी तरह अलग है.

सम्बंधित ख़बरें

Mamata Banerjee.
'...तो आपका हाल भी धनखड़ जैसा होगा', मुलाकात के बाद CEC पर भड़कीं ममता बनर्जी
struggle intensifies over sir in west bengal before assembly elections
'भाग क्यों रहे हो...', दिल्ली पुलिस पर क्यों भड़कीं सीएम ममता, देखें
Mamata Banerjee.
'चुनाव आयोग बीजेपी का IT सेल...', SIR पर सीईसी से मुलाकात के बाद बोलीं ममता बनर्जी
Hooligans create uproar in south Kolkata
कोलकाता में बदमाशों ने देर रात जमकर किया हंगामा और फायरिंग
Mamata Banerjee
SIR के खिलाफ Supreme court पहुंचीं Mamata Banerjee

झारखंड और बंगाल के बीच फैला सिंडिकेट

ED की जांच में यह बात सामने आई है कि कोयला खनन का यह अवैध कारोबार केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है. झारखंड में हुई पिछली छापेमारी के दौरान एजेंसी को ऐसे दस्तावेज़ मिले थे, जो पश्चिम बंगाल के कई व्यापारियों और बिचौलियों की संलिप्तता की ओर इशारा करते हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: ना नॉच, ना डायनामिक आइलैंड! डिस्प्ले के अंदर फेस आईडी iPhone 18 Pro के फीचर्स लीक

प्रतीक जैन वाले केस से अलग है यह मामला

बंगाल में चल रही यह छापेमारी उस कोयला तस्करी मामले से अलग है, जिसमें हाल ही में राजनीतिक सलाहकार फर्म आई-पैक के सह-संस्थापक प्रतीक जैन के ठिकानों की तलाशी ली गई थी. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement