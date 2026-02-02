'साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे...', ट्रंप के ऐलान के बाद बोले पीएम मोदी

अमेरिका के भारत पर टैरिफ घटाए जाने के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई है. उन्होंने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर हुई बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार समझौते की घोषणा हुई है. ये कदम दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करेगा और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देगा. इससे पहले ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि मोदी के अनुरोध पर तुरंत प्रभाव से अमेरिका भारत से आयातित वस्तुओं पर रिसिप्रोकल टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर रहा है.

ट्रंप के टैरिफ घटाने के ऐलान पर खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'आज मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा. ये जानकर बेहद खुशी हुई कि अब भारत में निर्मित उत्पादों पर टैरिफ घटकर 18% हो जाएगा. इस शानदार घोषणा के लिए भारत की 140 करोड़ जनता की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत-बहुत धन्यवाद.'



मोदी ने आगे कहा, 'जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ मिलकर काम करते हैं तो इससे हमारे लोगों को लाभ होता है और पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग के अपार अवसर खुलते हैं.'

Wonderful to speak with my dear friend President Trump today. Delighted that Made in India products will now have a reduced tariff of 18%. Big thanks to President Trump on behalf of the 1.4 billion people of India for this wonderful announcement.



When two large economies and the… — Narendra Modi (@narendramodi) February 2, 2026





पीएम ने ट्रंप के नेतृत्व को दुनिया में शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण बताया है. पीएम ने कहा, 'वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है. भारत शांति के लिए उनके प्रयासों का पूर्ण समर्थन करता है. मैं उनके साथ मिलकर काम करने और हमारी साझेदारी को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए उत्सुक हूं.'

अमेरिका या वेनेजुएला से तेल खरीदेगा भारत?

इससे पहले ट्रंप ने भारत पर टैरिफ घटाने का ऐलान करते हुए कहा, 'आज भारत के प्रधानमंत्री मोदी से बात करना मेरे लिए सम्मान की बात थी. वह मेरे सबसे करीबी दोस्तों में से एक हैं और अपने देश के एक शक्तिशाली और सम्मानित नेता हैं. हमने व्यापार और रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की. भारत ने रूस से तेल की खरीद को बंद कर दिया है और अमेरिका व संभवतः वेनेजुएला से अधिक तेल खरीदने पर सहमत हुए. इससे यूक्रेन में चल रहे युद्ध को समाप्त करने में मदद मिलेगी, जिसमें हर हफ्ते हजारों लोग मारे जा रहे हैं!'

भारत कम करेगा टैरिफ

ट्रंप ने पोस्ट में आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति मित्रता और सम्मान के कारण और उनके अनुरोध पर तत्काल प्रभाव से हमने अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति व्यक्त की, जिसके तहत अमेरिका पारस्परिक शुल्क को 25% से घटाकर 18% कर देगा. इसी तरह भारत भी अमेरिका के विरुद्ध अपने टैरिफ और गैर-टैरिफ बैरियर्स को जीरो करने की दिशा में कदम उठाएगा.'

उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने 500 अरब डॉलर से अधिक के अमेरिकी ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृषि, कोयला और अन्य कई उत्पादों के अलावा अमेरिकी उत्पाद खरीद के प्रति और भी अधिक प्रतिबद्धता जताई है.

और मजबूत होंगे भारत-अमेरिका के संबंध

ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ हमारे अद्भुत संबंध भविष्य में और भी मजबूत होंगे. प्रधानमंत्री मोदी और मैं दो ऐसे व्यक्ति हैं जो काम को अंजाम देते हैं जो कि अधिकांश लोगों के बारे में नहीं कहा जा सकता.

सर्जियो गोर ने जताई खुशी

वहीं, भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी ट्रंप के ऐलान पर खुशी जताई है. उन्होंने कहा कि जैसा कि मैंने कई बार कहा है, राष्ट्रपति ट्रंप वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी को अपना सच्चा मित्र मानते हैं! आज शाम व्यापार समझौते की खबर से बेहद खुश हूं. अमेरिका और भारत के संबंधों में असीमित संभावनाएं हैं!

