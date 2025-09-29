scorecardresearch
 

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 29 सितंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 9वीं बार एशिया कप जीता. वहीं, दिल्ली में छात्राओं से यौन शोषण के आरोपी बाबा चैतन्यानंद सरस्वती की गिरफ्तारी के बाद जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए.

भारत ने जीता एशिया कप फाइनल (Photo: Getty Images)
आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 29 सितंबर, 2025 की खबरें और समाचार: भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप का खिताब अपने नाम किया. वहीं, स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती मामले में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. इन खबरों के अलावा, रूस सरकार ने दक्षिणी रोस्तोव क्षेत्र के कृषि क्षेत्र में संघीय स्तर की इमरजेंसी घोषित की. पढ़ें सोमवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.

भारत का ‘ऑपरेशन एशिया कप’ सक्सेसफुल, पाकिस्तान ने फिर चाटी धूल, 9वीं बार बने चैम्पियन

भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 9वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है. इस मुकाबले में पहले बल्लेबाज़ी करते हुए पाकिस्तान की टीम 146 रन ही बना सकी, इसके जवाब में भारत ने तिलक वर्मा के नाबाद 69 रनों के दम पर ये मुकाबला जीत लिया. एशिया कप में भारत का अजेय सफर रहा. लगातार 7 मैच जीतकर टीम इंडिया ने फाइनल जीता है. 

मां-बाप तक को बदल डाला ! स्वामी चैतन्यानंद तो निकला गजब का 'खिलाड़ी', अब खुल रहे सारे राज
 
दिल्ली में 17 छात्राओं से यौन शोषण के आरोपी बाबा चैतन्यानंद सरस्वती की गिरफ्तारी के बाद जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. उसने अलग-अलग नामों से दो पासपोर्ट बनवाए, यहां तक कि माता-पिता और जन्मस्थान तक की जानकारी बदल डाली. फर्जी कार्ड, आईडी और बैंक खातों के सहारे फरारी काटते रहे इस बाबा का जाल अब खुलने लगा है.

रूस में खराब मौसम ने बर्बाद की फसलें, सरकार ने प्रभावित इलाके में घोषित की इमरजेंसी

रूस सरकार ने दक्षिणी रोस्तोव क्षेत्र के कृषि क्षेत्र में संघीय स्तर की इमरजेंसी स्थिति घोषित करने का फैसला किया है. स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, खराब मौसम के कारण फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है. सोवेकॉन कंसल्टेंसी के अनुसार, 2015 के बाद पहली बार रोस्तोव रूस का शीर्ष गेहूं उत्पादक क्षेत्र नहीं रहेगा.

पाकिस्तानी नकवी के हाथ से टीम इंडिया ने नहीं ली ट्रॉफी, स्टेज पर इंतजार करते रहे ACC चीफ

एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को हराने के बाद टीम इंडिया ने ACC और PCB के चीफ मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इंनकार कर दिया. मैच के बाद करीब 2 घंटे तक नकवी ट्रॉफी लेकर स्टेज पर खड़े रहे. भारतीय खिलाड़ियों ने अपना रुख साफ रखा कि जब तक नकवी स्टेज से नहीं उतरेंगे तब तक वो स्टेज पर नहीं जाएंगे. आखिरकार ये फैसला हुआ कि भारतीय टीम अवॉर्ड नही लेगी.

'भारत को दुरुस्त करने की जरूरत, ट्रंप की शर्तें...', अमेरिकी मंत्री का बड़बोलापन

अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हॉवर्ड ल्यूटनिक ने टैरिफ विवाद के बीच भारत और ब्राजील को 'दुरुस्त करने' की बात कही है. उन्होंने मांग की है कि ये देश अपने बाजार खोलें और अमेरिका को नुकसान पहुंचाने वाले कदम रोकें. बता दें कि ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50 फीसदी तक टैरिफ लगाया है. यह टैरिफ दरों में सबसे ज्यादा है, जो किसी भी देश पर लगाया गया है.

एशिया कप जीतने पर BCCI ने खोल दिया खजाना, भारतीय टीम को मिलेंगे 21 करोड़ रुपये

एशिया कप 2025 में ऐतिहासिक जीत के बाद BCCI ने टीम इंडिया और सपोर्ट स्टाफ के लिए ₹21 करोड़ की इनामी राशि का ऐलान किया है. BCCI ने आधिकारिक X अकाउंट पर ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है. BCCI की ओर से लिखा गया, '3 वार, 0 प्रतिक्रिया. एशिया कप चैम्पियन. संदेश पहुच चुका है. टीम और सहयोगी स्टाफ के लिए ₹21 करोड़ की पुरस्कार राशि की घोषणा की जाती है.'

IAS राजीव वर्मा होंगे दिल्ली के नए मुख्य सचिव, 1 अक्टूबर से संभालेंगे कार्यभार

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजीव वर्मा को दिल्ली का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है. वो धर्मेंद्र का स्थान लेंगे, जो 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं. राजीव वर्मा ने 2022 से 2024 तक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के राज्यपाल के सलाहकार और अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य किया. इसके बाद उन्हें चंडीगढ़ का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया था.

Gen-Z फायरिंग केस: नेपाल के पूर्व PM देउबा का पासपोर्ट रद्द, ओली सहित 5 नेताओं के काठमांडू छोड़ने पर रोक

नेपाल के Gen-Z आंदोलन के दौरान युवा प्रदर्शनकारियों पर हुई गोलीबारी की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सहित पांच प्रमुख व्यक्तियों को बिना अनुमति काठमांडू छोड़ने से रोक दिया है. आयोग ने केपी ओली समेत कई नेताओं के पासपोर्ट रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं.

PM E-Drive: बेफिक्र होकर चला सकेंगे इलेक्ट्रिक वाहन! सरकार लगाएगी 72 हजार से ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन
 
प्रधानमंत्री ई-ड्राइव (PM E-Drive) योजना के तहत पब्लिक ईवी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए विस्तृत ऑपरेशनल गाइडलाइंस जारी की गई है. सरकार की 10,000 करोड़ रुपये की इस योजना में से 2,000 करोड़ रुपये चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होंगे. तो आइये देखें क्या है नई गाइडलाइन.

होमवर्क के लिए स्कूल में हैवानियत, मासूमों को जड़े चांटे ही चांटे, एक को खिड़की से उल्टा लटकाया

हरियाणा के पानीपत से शिक्षा और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करने वाली और एक बेहद परेशान करने वाली घटना सामने आई है. जटल रोड स्थित  एक स्कूल में बच्चों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार के दो अलग-अलग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं. 

