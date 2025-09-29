एशिया कप जीतने पर BCCI ने खोल दिया खजाना, भारतीय टीम को मिलेंगे 21 करोड़ रुपये

एशिया कप 2025 में पाकिस्तान पर भारत की शानदार जीत के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने अपनी टीम के लिए इनाम का ऐलान कर दिया है. बीसीसीआई ने टीम इंडिया के लिए 21 करोड़ रुपये के पुरस्कार राशि की घोषणा की है. ये राशि खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के सदस्यों में बांटी जाएगी. बीसीसीआई ने आधिकारिक X अकाउंट पर ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है.

बीसीसीआई की ओर से लिखा गया, '3 वार, 0 प्रतिक्रिया. एशिया कप चैम्पियन. संदेश पहुच चुका है. टीम और सहयोगी स्टाफ के लिए 21 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि की घोषणा की जाती है.'

3 blows.

0 response.

Asia Cup Champions.

Message delivered. 🇮🇳



21 crores prize money for the team and support staff. #AsiaCup2025 #INDvPAK #TeamIndia pic.twitter.com/y4LzMv15ZC — BCCI (@BCCI) September 28, 2025

28 सितंबर (रविवार) को दुबई के दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए एशिया कप के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया. भारतीय टीम को जीत के लिए 147 रनों का टारगेट मिला था, जिसे उसने 2 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया. भारत की ओर से तिलक वर्मा ने 53 बॉल पर नाबाद 69 रन बनाए, जिसमें तीन चौके और चार छक्के शामिल रहे. तिलक वर्मा 'प्लेयर ऑफ द मैच' और अभिषेक शर्मा 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुने गए.

कुलदीप यादव की फिरकी में घूमे PAK बल्लेबाज

खिताबी मुकाबले में पाकिस्तानी टीम को सलामी बल्लेबाजों साहिबजादा फरहान और फखर जमां ने अच्छी शुरुआत दिलाई. दोनों ने मिलकर 9.4 ओवर्स में 84 रनों की बड़ी साझेदारी की. हालांकि इस पार्टनरशिप के टूटने के बाद पाकिस्तानी टीम ट्रैक से उतर गई. वह पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई. भारत की ओर से कुलदीप यादव ने चार विकेट झटके. वहीं जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने दो-दो सफलताएं हासिल कीं.

Advertisement

भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 में सात मुकाबले खेले, जिसमें उसने जीत दर्ज की. भारत ने पाकिस्तानी टीम को तीन बार पराजित किया. वहीं यूएई, ओमान, श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ भी उसने मुकाबला जीता. श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला सबसे रोमांचक रहा, जहां सूर्या ब्रिगेड ने सुपर ओवर में जीत हासिल की.

---- समाप्त ----