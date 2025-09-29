scorecardresearch
 

रूस में खराब मौसम ने बर्बाद की फसलें, सरकार ने प्रभावित इलाके में घोषित की इमरजेंसी

रूस सरकार ने खराब मौसम के कारण फसलों के बड़े पैमाने पर नुकसान को देखते हुए दक्षिणी रोस्तोव क्षेत्र के कृषि क्षेत्र में फेडरल स्तर की आपातकाल की घोषणा करने का फैसला किया है. इस कदम से किसानों को नए सहायता उपाय और रियायती ऋणों में वृद्धि मिल सकेगी.

रूस के दक्षिणी रोस्तोव इलाके में खराब मौसम से फसले बर्बाद. (photo: AP)
रूस सरकार ने दक्षिणी रोस्तोव क्षेत्र के कृषि क्षेत्र में संघीय स्तर की इमरजेंसी स्थिति घोषित करने का फैसला किया है. स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, खराब मौसम के कारण फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है. जून में रोस्तोव ने सूखे के कारण क्षेत्रीय कृषि आपातकाल घोषित किया था जो किसानों को नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा मांगने की अनुमति देता है.

रोस्तोव के गवर्नर यूरी स्ल्यूसर ने कहा कि संघीय स्तर की आपात स्थिति किसानों को समर्थन के लिए नई पहल शुरू करने की अनुमति देगी. 

उन्होंने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर लिखा, 'हमने राष्ट्रपति और कृषि मंत्री ओक्साना लुत के साथ उच्चतम स्तर पर आपात स्थिति पर विस्तार से चर्चा की. पहला परिणाम प्राथमिकता वाले ऋणों की सीमा में वृद्धि है. अब मुख्य मुद्दा लगभग 300 मौजूदा ऋणों का विस्तार है, जिन्हें फार्म वापस नहीं चुका सकेंगे.'

10 लाख हेक्टेयर फसल का नुकसान

स्थानीय सरकार के अनुमान के अनुसार, इस साल प्रमुख कृषि क्षेत्र में लगभग 10 लाख हेक्टेयर फसल सूखे या ठंड से बर्बाद हो गई हैं. ये नुकसान रूस के अनाज उत्पादन पर सीधा असर डाल रहा है जो विश्व का सबसे बड़े गेहूं निर्यातक है.

गेहूं उत्पादन में फिसला रोस्तोव

सोवेकॉन कंसल्टेंसी के अनुसार खराब मौसम के कारण 2015 के बाद पहली बार रोस्तोव रूस का शीर्ष गेहूं उत्पादक क्षेत्र नहीं रहेगा. अब पहले नंबर पर इसका पड़ोसी स्टावरोपोल आ जाएगा.

