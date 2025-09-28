IND vs PAK Final Live: भारत ने जीता टॉस, पाकिस्तान को दिया बल्लेबाजी का न्योता, हार्दिक पांड्या प्लेइंग 11 से बाहर

scorecardresearch
 

Asia Cup 2025, India vs Pakistan Live Updates: एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है. भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. इस टूर्नामेंट के 41 साल के इतिहास में ये पहली बार है जब फाइनल मैच में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने हैं.

भारत-पाकिस्तान के बीच एशिया कप का फाइनल मुकाबला आज (Photo: ITG)
Asia Cup 2025, India vs Pakistan Live Updates: एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है. भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है.  इस टूर्नामेंट के 41 साल के इतिहास में ये पहली बार है जब फाइनल मैच में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने हैं. लेकिन इस मैच से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. हार्दिक पंड्या इस मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं. उनकी जगह रिंकू सिंह को मौका मिला है. बता दें कि पिछले मैच में हार्दिक चोटिल हो गए थे. एक ओवर की गेंदबाजी के बाद वह मैदान से बाहर चले गए थे. तब से उनके फाइनल खेलने पर सस्पेंस था.

एशिया कप में अबतक भारत का अजेय सफर रहा है. लगातार 6 मैच जीतकर टीम इंडिया ने फाइनल में जगह बनाई है. वहीं, पाकिस्तान को दो मैच में हार मिली है. दोनों ही बार भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई है. इस मुकाबले का लाइव स्कोरकार्ड जानने के लिए इस पेज को लगातार रिफ्रेश करते रहें.

भारत (प्लेइंग इलेवन): अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.

पाकिस्तान (प्लेइंग इलेवन): साहिबजादा फरहान, फखर जमां, सैम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद.


फाइनल में PAK के खिलाफ कैसा है भारत का रिकॉर्ड?

मल्टी नेशन्स टूर्नामेंट (5 या उससे ज्यादा टीम) में भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 5 फाइनल हुए हैं. इस दौरान पाकिस्तानी टीम ने 3 मैचों में जीत हासिल की, जबकि भारत को 2 मुकाबलों में विजय मिली. अब भारत इस स्कोर को 3-3 करना चाहेगा. भारत यदि एशिया कप जीतता है तो पाकिस्तान के खिलाफ पिछली फाइनल (चैम्पियंस ट्रॉफी 2017) में मिली हार की टीस भी कम होगी.

