पाकिस्तानी नकवी के हाथ से टीम इंडिया ने नहीं ली ट्रॉफी, स्टेज पर इंतजार करते रहे ACC चीफ, दुबई में 2 घंटे चला हाईवोल्टेज ड्रामा

हैंडशेक विवाद के बाद से ही अटकलें लगाई जा रही थीं कि भारतीय प्लेयर्स किसी पाकिस्तानी के हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे. क्योंकि 14 सितंबर को जब भारत और पाकिस्तान के बीच इस टूर्नामेंट का पहला मैच खेला गया था, तब भी भारतीय प्लेयर्स ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ तक नहीं मिलाया था. जिसके बाद खूब ड्रामा हुआ था.

ट्रॉफी लेकर स्टेज पर खड़े रहे मोहसिन नकवी (Photo: ITG)
एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद टीम इंडिया ने ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. भारतीय खिलाड़ियों ने मैच के बाद साफ कहा कि वह पाकिस्तानी मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे. मैच के बाद करीब 2 घंटे तक ड्रामा चला जब नकवी ट्रॉफी लेकर स्टेज पर खड़े रहे. लेकिन भारतीय प्लेयर्स अड़े रहे कि वो नकवी के हाथों ट्रॉफी नहीं लेंगे.  भारतीय खिलाड़ियों ने अपना रुख साफ रखा कि जब तक नकवी स्टेज से नहीं उतरेंगे तब तक वह स्टेज पर नहीं जाएंगे. आखिरकार ये फैसला हुआ कि भारतीय टीम अवॉर्ड नहीं लेगी.

बता दें कि एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी हैं, जो पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं. हैंडशेक विवाद के बाद से ही अटकलें लगाई जा रही थीं कि भारतीय प्लेयर्स किसी पाकिस्तानी के हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे. क्योंकि 14 सितंबर को जब भारत और पाकिस्तान के बीच इस टूर्नामेंट का पहला मैच खेला गया था, तब भी भारतीय प्लेयर्स ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ तक नहीं मिलाया था. जिसके बाद खूब ड्रामा हुआ था. 

ट्रॉफी देने को बेचैन थे नकवी

बता दें कि फाइनल से पहले नकवी ने ट्रॉफी देने को लेकर अपनी उत्सुकता व्यक्त की थी. एशिया कप के इतिहास में यह पहली बार था जब पाकिस्तान और भारत फाइनल में आमने-सामने थी. मोहसिन नकवी ने एक बयान में कहा था, 'इस साल का एशिया कप क्रिकेट की उत्कृष्टता और प्रतिभा का एक शानदार प्रदर्शन रहा है. प्रशंसकों का जुनून, एशियाई टीमों की प्रतिस्पर्धी भावना और मैदान पर उनके अविश्वसनीय प्रदर्शन ने इसे सचमुच एक यादगार आयोजन बना दिया है. हमें रिकॉर्ड दर्शक संख्या देखने को मिलेगी, जो पूरे महाद्वीप में क्रिकेट की बढ़ती लोकप्रियता का प्रमाण है. मैं एक शानदार फाइनल मैच देखने के लिए उत्साहित हूं और विजेता टीम को ट्रॉफी सौंपने के लिए उत्सुक हूं.' 

यह भी पढ़ें: IND vs PAK Final Highlights: भारत का ‘ऑपरेशन एशिया कप’ सक्सेसफुल, पाकिस्तान ने फिर चाटी धूल, 9वीं बार बने चैम्पियन

भारत विरोधी रहा है नकवी का रुख

इस टूर्नामेंट की शुरुआत से ही मोहसिन नकवी का सार्वजनिक रुख भारत विरोधी रहा है. मोहसिन नकवी ने आईसीसी से भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को फाइनल मैच के लिए प्रतिबंधित करने की गुहार लगाई थी. पीसीबी ने उन पर आईसीसी के लेवल 4 के तहत आरोप लगाए थे, क्योंकि सूर्यकुमार यादव ने 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया की जीत को देश के सशस्त्र बलों को समर्पित किया था और पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों के परिवारों के साथ एकजुटता भी दिखाई थी. 

जानें दोनों टीमों के बीच तनाव की पूरी कहानी

एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच पहली भिड़ंत 14 सितंबर को हुई थी. लेकिन इस मैच से पहले सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के साथ मैच के बायकॉट की चर्चा थी. क्योंकि पहलगाम आतंकी घटना के बाद ये पहली बार था जब दोनों टीमें आमने-सामने थीं. लेकिन जब ये मुकाबला शुरू हुआ तो टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा से हाथ तक नहीं मिलाया. मैच के बाद भी टीम इंडिया के प्लेयर्स ने हाथ नहीं मिलाया, जबकि पाकिस्तानी टीम मैदान पर उनका इंतजार कर रही थी. प्लेयर्स ने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद कर दिया.

यह भी पढ़ें: टूर्नामेंट में सिर्फ एक गेंद खेलकर छा गए रिंकू सिंह... विनिंग शॉट लगाकर लिखी भारत की विजय गाथा

इसके बाद सलमान आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं गए. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसके बाद खूब ड्रामा किया. मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को हटाने और सूर्या पर फाइन लगाने की बात कही. लेकिन आईसीसी ने इसे खारिज कर दिया. इसके बाद पाकिस्तानी टीम ने बायकॉट की धमकी दी और यूएई के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया. लेकिन फिर आईसीसी ने जब उनकी एक भी बात नहीं मानी ती पाकिस्तानी टीम वापस खेलने के लिए मैदान में पहुंच गई.

इसके बाद पाकिस्तान और भारत की दूसरी भिड़ंत 21 सितंबर को हुई. इस मैच में शुरू से ही तनाव देखने को मिला. दोनों टीमों ने फिर हाथ नहीं मिलाया. बल्कि पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों ने कई उकसावे वाली हरकतें की. गन सेलिब्रेशन से लेकर हारिस रऊफ के 6-0 के इशारे वाले वीडियो सोशल मीडिया पर छाए रहे. मैच के दौरान भी दोनों टीमों के खिलाड़ियों में खूब कहासुनी हुई. 

फाइनल मैच में भी ये तल्खी देखने को मिली और दोनों प्लेयर्स ने एक-दूसरे से हाथ नहीं मिलाया. टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट में तीन बार पाकिस्तान को धूल चटाई. फाइनल में भी भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर एशिया कप का खिताब अपने नाम किया. 9वीं बार भारत एशिया का चैम्पियन बना है.

