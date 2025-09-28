scorecardresearch
 

Feedback

Gen-Z फायरिंग केस: नेपाल के पूर्व PM देउबा का पासपोर्ट रद्द, ओली सहित 5 नेताओं के काठमांडू छोड़ने पर रोक

आयोग ने केपी शर्मा ओली समेत कई अन्य नेताओं के पासपोर्ट निलंबित करने के आदेश दिए हैं और पुलिस और खुफिया विभाग को निगरानी रखने का निर्देश दिया. पूर्व प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा और पूर्व विदेश मंत्री के हाल ही में जारी पासपोर्ट भी रद्द किए गए हैं.

Advertisement
X
न्यायिक आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली और शेर बहादुर देउबा पर सख्ती बरती है (Photo- ITG)
न्यायिक आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली और शेर बहादुर देउबा पर सख्ती बरती है (Photo- ITG)

नेपाल के Gen-Z आंदोलन के दौरान युवा प्रदर्शनकारियों पर हुई गोलीबारी की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सहित पांच प्रमुख व्यक्तियों को बिना अनुमति काठमांडू छोड़ने से रोक दिया है. सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस गौरी बहादुर कार्की की अध्यक्षता में गठित इस आयोग ने यह निर्देश जारी किया. केपी ओली समेत कई नेताओं के पासपोर्ट रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं.

आयोग के आदेश में इन पांच लोगों में पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, पूर्व गृहमंत्री रमेश लेखक, तत्कालीन गृह सचिव गोकर्ण मणि दुवाडी, आंतरिक खुफिया विभाग के प्रमुख हुत राज थापा, और काठमांडू के तत्कालीन जिलाधिकारी छवि रिजाल शामिल हैं. इन सभी पर आयोग ने कड़ा निगरानी रखने और आयोग की अनुमति के बिना काठमांडू से बाहर न जाने का निर्देश दिया है.

यह भी पढ़ें: 'तोड़फोड़ और आगजनी से बनी Gen-Z सरकार', हिंसा के 18 दिन बाद सामने आए नेपाल के पूर्व पीएम केपी ओली

सम्बंधित ख़बरें

Rohit Paudel
एशिया कप से बाहर रही नेपाली टीम ने किया बड़ा उलटफेर, 2 बार की वर्ल्ड चैम्पियन विंडीज को हराया 
KP_Oli_appearence
Gen Z Protest के 18 दिन बाद पहली बार दिखे KP Sharma Oli 
kp oli
'तोड़फोड़ और आगजनी से बनी Gen-Z सरकार', हिंसा के 18 दिन बाद सामने आए ओली 
nepal_voting_age_reduction
Nepal में घटाई गई वोटिंग की उम्र, अब 16 साल के बाद कर सकेंगे मतदान 
kp_oli_passport_suspension
Nepal के पूर्व पीएम KP Oli का Passport हो सकता है कैंसिल! 

इसके साथ ही आयोग ने नेपाल पुलिस, सशस्त्र प्रहरी बल और राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग को इन पांचों व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखने और दैनिक रिपोर्टिंग करने का भी आदेश दिया. आयोग ने कहा कि यह कदम Gen-Z आंदोलन के दौरान हुई हिंसा की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है.

Advertisement

केपी ओली का पासपोर्ट रद्द किया जाएगा

न्यायिक आयोग ने इन व्यक्तियों के पासपोर्ट निलंबित करने का भी आदेश दिया. इसके तहत पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृहमंत्री रमेश लेखक सहित पांच लोगों के पासपोर्ट निलंबित करने के निर्देश दिए हैं और कई के रद्द भी कर दिए गए हैं. इसके अलावा, पूर्व प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा और पूर्व विदेश मंत्री डा आरजू देउवा द्वारा हाल ही में जारी किए गए नए पासपोर्ट को रद्द करने का भी निर्देश दिया गया.

यह भी पढ़ें: नेपाल में घटाई गई वोटिंग की उम्र, देश के नाम पहले संबोधन में अंतरिम PM सुशीला कार्की का ऐलान

सूत्रों के अनुसार, देउवा दंपत्ति को 19 सितंबर को राष्ट्रीय अवकाश के दिन अस्पताल जाकर नए पासपोर्ट जारी किए गए थे, जिन्हें अब आयोग ने रद्द कर दिया है. आयोग ने स्पष्ट किया कि जांच पूरी होने तक यह प्रतिबंध जारी रहेगा और किसी भी व्यक्ति को बिना अनुमति बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

Gen-Z आंदोलन में भड़क गई थी हिंसा

नेपाल में Gen-Z आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में कई युवा प्रदर्शनकारी घायल हुए थे, और इस घटना ने देश में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर हलचल पैदा कर दी थी. न्यायिक आयोग का यह कदम घटनाओं की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने और दोषियों को कानून के अनुसार कार्रवाई के दायरे में लाने के उद्देश्य से उठाया गया है. आयोग का मानना है कि इस तरह की निगरानी और पासपोर्ट निलंबन से जांच में किसी भी तरह के बाहरी दबाव या भागने की कोशिश को रोका जा सकेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IND vs PAK
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement