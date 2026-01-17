scorecardresearch
 
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 17 जनवरी 2026 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

शिवसेना की ओर से मुंबई के मेयर का कार्यकाल ढाई-ढाई साल के लिए दोनों दलों में बांटने की मांग की गई है. (File Photo: PTI)

बृहन्मुंबई महानगरपालिका चुनाव में दूसरे नंबर पर रही एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना ने मेयर पद को लेकर बीजेपी के सामने 50-50 पावर शेयरिंग फॉर्मूला रख दिया है. आईसीसी पुरुष अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में शनिवार को भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला खेला जा रहा है. इस मैच में टॉस के दौरान भारतीय टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे ने बांग्लादेश के स्टैंड-इन कप्तान जवाद अबरार से हाथ मिलाने से परहेज किया. BMC के चुनाव नतीजों के बाद एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना ने अपने सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को मुंबई के बांद्रा स्थित ताज लैंड्स एंड होटल में एकत्रित होने का आदेश दिया है. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने एक बड़े फ्रंट-रनिंग गिरोह पर एक्‍शन लेते हुए 12 संस्थाओं को 5 साल के लिए शेयर बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है. केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पब्लिक सेक्‍टर के बैंकों की मदद से नया 'सैलरी अकाउंट पैकेज' शुरू किया है. पढ़िए शनिवार शाम की 5 बड़ी खबरें...

BMC में मेयर पद पर 50-50 फॉर्मूला... शिंदे सेना ने BJP के सामने रखी ढाई-ढाई साल की मांग

बृहन्मुंबई महानगरपालिका चुनाव में दूसरे नंबर पर रही एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना ने मेयर पद को लेकर बीजेपी के सामने 50-50 पावर शेयरिंग फॉर्मूला रख दिया है. इस प्रस्ताव के तहत मुंबई के मेयर का कार्यकाल ढाई-ढाई साल के लिए दोनों दलों में बांटने की मांग की गई है. इस फॉर्मूले पर अब तक कोई अंतिम सहमति नहीं बनी है.

भारत-बांग्लादेश के बीच मैदान पर बढ़ा तनाव... आयुष म्हात्रे ने विपक्षी कप्तान से नहीं मिलाया हाथ

आईसीसी पुरुष अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में शनिवार को भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला खेला जा रहा है. इस मैच में टॉस के दौरान भारतीय टीम के कप्तान आयुष म्हात्रे ने बांग्लादेश के स्टैंड-इन कप्तान जवाद अबरार से हाथ मिलाने से परहेज किया. पिछले कुछ हफ्तों से भारत-बांग्लादेश के बीच खेल और राजनीति को लेकर माहौल तनावपूर्ण है.

BMC नतीजे के बाद शिंदे सेना को सताने लगा 'हॉर्स ट्रेडिंग' का डर, 5 स्टार होटल में शिफ्ट कर दिए पार्षद

BMC के चुनाव नतीजों के बाद एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना ने अपने सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को मुंबई के बांद्रा स्थित ताज लैंड्स एंड होटल में एकत्रित होने का आदेश दिया है. इन्हें अगले 3 दिनों तक होटल में ही ठहराया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की हॉर्स ट्रेडिंग या टूट की कोशिश को नाकाम किया जा सके. BMC चुनाव में शिवसेना ने 29 सीटें जीती हैं.

SEBI का एक्‍शन... 12 को 5 साल के लिए किया बैन, 90 लाख का जुर्माना, कर रहे थे ये काम

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने एक बड़े फ्रंट-रनिंग गिरोह पर एक्‍शन लेते हुए 12 संस्थाओं को 5 साल के लिए शेयर बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है. शुक्रवार को अपने आदेश में कैपिटल मार्केट नियामक ने नोटिस प्राप्‍त करने वालों पर ₹90 लाख का जुर्माना भी लगाया है. वहीं ₹1.07 करोड़ से अधिक के अवैध लाभ को वापस करने का आदेश दिया है.

2 करोड़ का बीमा, सस्‍ता लोन और... सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, नई सर्विस लॉन्‍च

केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पब्लिक सेक्‍टर के बैंकों की मदद से नया 'सैलरी अकाउंट पैकेज' शुरू किया है. सैलरी अकाउंट पैकेज  के तहत कर्मचारियों को एक ही जगह सभी वित्तीय सुविधाएं दी जाएंगी. उन्‍हें सस्‍ता लोन से लेकर करोड़ों का बीमा का लाभ इसी अकाउंट के तहत दी जाएगी. वित्तीय सेवा विभाग ने इस सुविधा को शुरू किया है.

