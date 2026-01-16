महाराष्ट्र में यूपी के 'बाहुबली' का असर: धनंजय सिंह ने जहां किया रोड शो, वहां महायुति का क्लीन स्वीप! वसई-विरार महानगरपालिका चुनाव नतीजों ने चौंकाया

Vasai-Virar Municipal Corporation Election Results: महाराष्ट्र में बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनावों के बीच वसई-विरार महानगरपालिका के नतीजों ने सबको चौंका दिया है. इस चुनाव में यूपी के जौनपुर से बाहुबली नेता धनंजय सिंह का भी असर देखने को मिला. दरअसल, धनंजय सिंह ने जिन महायुति प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया था, वो चारों प्रत्याशी चुनाव जीत गए हैं.
आपको बता दें कि शुक्रवार को जारी हुए नतीजों में वसई-विरार महानगरपालिका चुनाव के प्रभाग क्रमांक-18 में महायुति (बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी) ने क्लीन स्वीप करते हुए चारों सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. इस बड़ी जीत के पीछे जौनपुर से सांसद रहे धनंजय सिंह के ताबड़तोड़ रोड शो को भी एक वजह माना जा रहा है.
धनंजय सिंह ने इस प्रभाग में प्रत्याशियों के समर्थन में धुआंधार प्रचार किया था, जिसका असर मतदान केंद्रों पर दिखा. बाहुबली नेता की अपील जनता के बीच काम कर गई. फिलहाल, अब जीत के बाद महायुति कार्यकर्ताओं के साथ धनंजय समर्थकों में भारी उत्साह है और इलाके में जश्न का माहौल बना हुआ है.
आपको बता दें कि धनंजय सिंह पूर्वांचल के चर्चित नेताओं में शुमार हैं और महाराष्ट्र में पूर्वांचली मतदाताओं की अच्छी-खासी संख्या है. इन्हीं मतदाताओं को प्रभावित करने और अपने पाले में लाने के लिए लोकल उम्मीदवारों ने उन्हें रोड शो के लिए वसई-विरार महानगरपालिका चुनाव में बुलाया था.
महाराष्ट्र के ओवरऑल चुनाव की बात करें तो बीएमसी सहित 29 नगर महापालिका में हुए चुनाव में बीजेपी का पलड़ा भारी है. इसके अलावा नागपुर से लेकर पुणे तक में बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है. जबकि 'ठाकरे ब्रदर्स' की जोड़ी पूरी तरह से फेल रही.