scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

महाराष्ट्र में यूपी के 'बाहुबली' का असर: धनंजय सिंह ने जहां किया रोड शो, वहां महायुति का क्लीन स्वीप! वसई-विरार महानगरपालिका चुनाव नतीजों ने चौंकाया

महाराष्ट्र के वसई-विरार नगर निगम चुनाव में जौनपुर के बाहुबली नेता धनंजय सिंह का बड़ा असर दिखा. प्रभाग-18 में उनके ताबड़तोड़ रोड शो के बाद महायुति ने चारों सीटों पर 'क्लीन स्वीप' करते हुए जीत दर्ज की. इससे समर्थकों में भारी उत्साह है.

Advertisement
X
जौनपुर के बाहुबली नेता धनंजय सिंह (File Photo)
जौनपुर के बाहुबली नेता धनंजय सिंह (File Photo)

Vasai-Virar Municipal Corporation Election Results: महाराष्ट्र में बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) चुनावों के बीच वसई-विरार महानगरपालिका के नतीजों ने सबको चौंका दिया है. इस चुनाव में यूपी के जौनपुर से बाहुबली नेता धनंजय सिंह का भी असर देखने को मिला. दरअसल, धनंजय सिंह ने जिन महायुति प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया था, वो चारों प्रत्याशी चुनाव जीत गए हैं. 

आपको बता दें कि शुक्रवार को जारी हुए नतीजों में वसई-विरार महानगरपालिका चुनाव के प्रभाग क्रमांक-18 में महायुति (बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी) ने क्लीन स्वीप करते हुए चारों सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. इस बड़ी जीत के पीछे जौनपुर से सांसद रहे धनंजय सिंह के ताबड़तोड़ रोड शो को भी एक वजह माना जा रहा है.

धनंजय सिंह ने इस प्रभाग में प्रत्याशियों के समर्थन में धुआंधार प्रचार किया था, जिसका असर मतदान केंद्रों पर दिखा. बाहुबली नेता की अपील जनता के बीच काम कर गई. फिलहाल, अब जीत के बाद महायुति कार्यकर्ताओं के साथ धनंजय समर्थकों में भारी उत्साह है और इलाके में जश्न का माहौल बना हुआ है.

सम्बंधित ख़बरें

शालन शिंदे ने शिवसेना (शिंदे) की उम्मीदवार आफरीन पठान को हराया है.
सोलापुर में बिना प्रचार किए जेल में बंद बीजेपी नेता की जीत, हत्याकांड में सलाखों के पीछें हैं शालन शिंदे
BMC चुनाव: एक ही परिवार के तीन कैंडिडेट जीते
maharashtra municipal corporation election bmc raj thackeray mns performance
राज ठाकरे का 22 शहरों में नहीं खुला खाता, मुंबई में दहाई का अंक भी पार नहीं कर पाई MNS
maharashtra civic election results to be announced today
BMC में 'भगवा राज', BJP ने पहली बार बहुमत हासिल कर रचा इतिहास
bmc election results 2023 latest update
BMC चुनाव में बीजेपी-शिवसेना गठबंधन का चला जादू

आपको बता दें कि धनंजय सिंह पूर्वांचल के चर्चित नेताओं में शुमार हैं और महाराष्ट्र में पूर्वांचली मतदाताओं की अच्छी-खासी संख्या है. इन्हीं मतदाताओं को प्रभावित करने और अपने पाले में लाने के लिए लोकल उम्मीदवारों ने उन्हें रोड शो के लिए वसई-विरार महानगरपालिका चुनाव में बुलाया था. 

Advertisement

महाराष्ट्र के ओवरऑल चुनाव की बात करें तो बीएमसी सहित 29 नगर महापालिका में हुए चुनाव में बीजेपी का पलड़ा भारी है. इसके अलावा नागपुर से लेकर पुणे तक में बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है. जबकि 'ठाकरे ब्रदर्स' की जोड़ी पूरी तरह से फेल रही.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव परिणाम 2026
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement