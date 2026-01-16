scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Rashifal 17 जनवरी 2026: शनिवार के दिन कर्क राशि वाले पेशेवर प्रयासों में पाएंगे सफलता, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Rashifal 17 जनवरी 2026, Horoscope Today: उपलब्धियां सामान्य रह सकती हैं. मेहनत पर अपना भरोसा बढ़ाएं और दूसरों के बहकावे में आने से बचें. निवेश करते समय सावधानी बरतें और मन में क्षमाशीलता का भाव रखें.

Advertisement
X
all horoscope
all horoscope

मेष: भाग्य और जिम्मेदारियों का संगम
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्य और हितलाभ में वृद्धि के संकेत दे रहा है. आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी प्रशंसा होगी. आज धार्मिक एवं मनोरंजक यात्राएं संभव हैं, जो आपको मानसिक शांति प्रदान करेंगी. नवकार्य की शुरुआत का योग बन रहा है, इसलिए नई योजनाओं पर अमल करना फायदेमंद रहेगा. शिक्षा पर विशेष जोर दें और मित्रों का सहयोग प्राप्त करें. आत्मविश्वास से भरी आपकी कार्यशैली आपको चहुंओर सुखद परिणाम दिलाएगी.

शुभ अंक: 1, 8 और 9

शुभ रंग: गेंहुंआ

सम्बंधित ख़बरें

आज कैसा रहेगा आपका दिन, क्या होगा लकी नंबर? जानें राशिफल
chaturgrahi yog 17 january 2026
17 जनवरी को मकर राशि में बनेगा चतुर्ग्रही राजयोग, इन 3 राशियों की होगी चांदी ही चांदी
मेष से लेकर मीन तक, जानें अपना आज का भविष्यफल
वृश्चिक राशि वाले अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन करेंगे, जानें क्या कहती है आपकी राशि
सिंह राशि राशि वालों को हर्ष के मौके मिलेंगे, जानें अन्य राशियों का हाल

आज का उपाय: बल और ज्ञान में अग्रणी हनुमानजी के दर्शन करें. तिल-तिलहन का दान करें और शनिदेव का स्मरण करें.

वृष: सावधानी और धैर्य का समय
वृष राशि वालों के लिए आज का समय साधारण प्रभाव लेकर आया है. विभिन्न कार्यों में धैर्य से काम लें और 'स्मार्ट डिले' की नीति अपनाएं, यानी जल्दबाजी में निर्णय न लें. कार्यव्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएं और किसी भी प्रकार के जोखिमपूर्ण कार्यों से बचें. स्थितियां आज मिश्रित बनी रह सकती हैं, इसलिए लोभ या प्रलोभन में न आएं. बिना विचार-विमर्श के कोई भी बड़ा समझौता न करें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और परिजनों की सलाह मानकर ही आगे बढ़ें.

शुभ अंक: 6 और 8

शुभ रंग: रॉयल ब्लू

आज का उपाय: महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. तेल, तिलहन और काली वस्तुओं का दान करें. जरूरतमंदों की मदद करें.

Advertisement

मिथुन: प्रगाढ़ होंगे रिश्ते और बढ़ेगा आत्मविश्वास
मिथुन राशि के जातकों के लिए आज अपनों के साथ रिश्ते और गहरे होंगे. आप भावनात्मक चर्चा और संवाद में काफी प्रभावी रहेंगे, जिससे आपसी मतभेद दूर होंगे. निजी विषयों पर अपना फोकस बढ़ाएं और नियमों के पालन में विश्वास रखें. कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी और नेतृत्व क्षमता को बल मिलेगा. प्रबंधन के कार्य सफलतापूर्वक सधेंगे. जीवनशैली आकर्षक रहेगी और आप रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे. स्थिरता में वृद्धि के साथ दिन सुखद रहेगा.

शुभ अंक: 1, 5 और 8

शुभ रंग: आसमानी

आज का उपाय: हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव से जुड़ी वस्तुओं का दान दें. एक जिम्मेदार नागरिक बनें और नेतृत्व स्वीकारें.

कर्क: सेवाक्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन और अनुशासन
कर्क राशि के लोगों के लिए सेवा और व्यवसाय में प्रदर्शन काफी बेहतर रहेगा. आप मार्ग में आने वाले अवरोधों को धैर्यपूर्वक दूर करेंगे. अनुशासन और नियमों का अनुपालन बनाए रखना आपके लिए जरूरी है. बजट बनाकर चलने से आर्थिक स्थिति संभली रहेगी. पेशेवर प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी, हालांकि उपलब्धियां सामान्य रह सकती हैं. मेहनत पर अपना भरोसा बढ़ाएं और दूसरों के बहकावे में आने से बचें. निवेश करते समय सावधानी बरतें और मन में क्षमाशीलता का भाव रखें.

Advertisement

शुभ अंक: 1, 2 और 8

शुभ रंग: सिल्वर

आज का उपाय: महावीर हनुमानजी की वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. अनुशासन बनाए रखें.

सिंह: उत्साह और बौद्धिक कार्यों में तेजी
सिंह राशि के जातक आज अपने उत्साह और ऊर्जा से सबको प्रभावित करेंगे. आप मित्रों और करीबियों के साथ भ्रमण या मनोरंजन पर जा सकते हैं. परिवार में सुख और सौख्य बढ़ेगा और अपनों से चल रहे मतभेद कम होंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर रहेगा और आर्थिक लाभ में वृद्धि के योग हैं. बौद्धिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और कला-कौशल में निखार आएगा. प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी और साथी का पूरा सहकार प्राप्त होगा. बड़ों की आज्ञा का पालन करें.

शुभ अंक: 1 और 9

शुभ रंग: बैंगनी

आज का उपाय: महावीर हनुमानजी की वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान दें और सहयोग की भावना रखें.

कन्या: घरेलू मामलों में धैर्य और विवेक
कन्या राशि के जातकों को आज घरेलू गतिविधियों पर अधिक ध्यान देना होगा. पारिवारिक मामलों में आपकी रुचि बढ़ेगी, लेकिन भावनात्मक विषयों में धैर्य दिखाना जरूरी है. किसी भी प्रकार के भावावेश में आकर निर्णय न लें. वाणी और व्यवहार को प्रभावी रखें और बड़ों का सानिध्य प्राप्त करें. निजी मामलों में विनम्रता और विवेक से काम लें. अफवाहों पर भरोसा करने से बचें और घर के सदस्यों के साथ सामंजस्य बनाए रखें. वैचारिक संतुलन आपके दिन को बेहतर बनाएगा.

Advertisement

शुभ अंक: 1, 5 और 8

शुभ रंग: समुद्री

आज का उपाय: हनुमानजी की वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं, जैसे तेल और तिलहन का दान बढ़ाएं. सामंजस्य रखें.

तुला: सामाजिक संपर्क और महत्वपूर्ण उपलब्धियां
तुला राशि के जातक आज अपनी आर्थिक और वाणिज्यिक योजनाओं को बेहतर ढंग से संवारेंगे. आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप नई तैयारी के साथ आगे बढ़ेंगे. सामाजिक मामलों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आपका संपर्क क्षेत्र विस्तृत होगा. किसी महत्वपूर्ण उपलब्धि के हासिल होने की संभावना है. नए लोगों से मेलजोल बढ़ेगा, जिससे भाईचारे और बंधुत्व को बल मिलेगा. आलस्य का त्याग करें और सुख-सुविधाओं पर ध्यान दें. संबंधों का लाभ आपको भविष्य में मिलेगा.

शुभ अंक: 5, 6, 8

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: हनुमानजी की वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान करें. साहस और वीरता का भाव बढ़ाएं.

वृश्चिक: परिजनों का साथ और मधुर व्यवहार
वृश्चिक राशि के लोगों के लिए आज कुल के लोगों से करीबी बढ़ेगी. परिजनों का पूरा सहयोग और समर्थन आपके साथ रहेगा. आप अपने वादे और वचन निभाने में सफल रहेंगे, जिससे निजी जीवन में शुभता आएगी. मधुर व्यवहार से आप सभी का मन जीत लेंगे. घर में अतिथियों का आगमन हो सकता है और आप भव्य आयोजनों से जुड़ेंगे. महत्वपूर्ण भेंटवार्ताएं सफल होंगी और आपसी संकोच दूर होगा. सुविधा और संसाधनों पर आपका जोर रहेगा और दिन आनंदपूर्वक बीतेगा.

Advertisement

शुभ अंक: 1, 8 और 9

शुभ रंग: मडकलर (मिट्टी जैसा रंग)

आज का उपाय: हनुमानजी की पूजा और वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. कार्यों में भव्यता रखें.

धनु: रचनात्मकता और नवीन प्रयासों में रुचि
धनु राशि के जातक आज नए अंदाज से कार्य करने में रुचि दिखाएंगे. आपकी रचनात्मकता को बल मिलेगा और आप अपनी योजनाएं करीबियों के साथ साझा करेंगे. संपर्क का लाभ उठाएं और भेंटवार्ता पर जोर रखें. पराक्रम से आप सभी को प्रभावित करेंगे और महत्वपूर्ण कार्यों में गति आएगी. कला और कौशल में निखार आएगा. नीति और नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ें. सकारात्मकता और प्रतिस्पर्धा का भाव आपको आर्थिक लाभ दिलाएगा. संबंधों में मजबूती बनी रहेगी.

शुभ अंक: 1, 3, 8

शुभ रंग: नट ब्राउन

आज का उपाय: हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुएं दान करें. अपनी सृजनात्मकता को बढ़ाए रखें.

मकर: वित्तीय निवेश और खर्च पर नियंत्रण
मकर राशि के जातकों के लिए आज वित्तीय निवेश की संभावनाओं को बल मिलेगा. हालांकि, आपको बजट की अनदेखी नहीं करनी चाहिए और लेनदेन में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए. रिश्तों को संवारने का आपका प्रयास सफल रहेगा. कार्य विस्तार की गतिविधियों पर ध्यान दें और समकक्षों का समर्थन प्राप्त करें. खर्च के मामले में सजगता रखें और किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न दिखाएं. विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं. पेशेवर चर्चाओं में जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार बनाए रखें.

Advertisement

शुभ अंक: 6, 8 और 9

शुभ रंग: श्यामल

आज का उपाय: हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव से जुड़ी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. किसी भी चर्चा में सजगता रखें.

कुंभ: करियर में प्रगति और धन-धान्य वृद्धि
कुंभ राशि के जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में आज कई बेहतरीन अवसर आएंगे. आर्थिक उपलब्धियों को बढ़ाने के आपके प्रयास सफल होंगे. धन-धान्य में वृद्धि होगी और आपकी विभिन्न योजनाएं आगे बढ़ेंगी. चारों ओर आनंद का वातावरण रहेगा और आप अपने आर्थिक लक्ष्यों पर फोकस बनाए रखेंगे. आय के नए स्रोत सृजित हो सकते हैं और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी. कार्य विस्तार के मामले बेहतर रहेंगे और लाभ का प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा. प्रतिस्पर्धा में आपकी रुचि बढ़ेगी.

शुभ अंक: 1 और 8

शुभ रंग: नीलम के समान

आज का उपाय: हनुमानजी के दर्शन और वंदना करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें और अपनी प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाएं.

मीन: पद-प्रतिष्ठा और प्रशासनिक शुभता
मीन राशि के जातक आज प्रबंधक की भूमिका को बहुत बेहतर ढंग से निभाएंगे. शासन और प्रशासन से जुड़े कार्यों में शुभता का संचार होगा. करियर और व्यापार के मामले सुलझेंगे और आपका पेशेवर प्रभाव बना रहेगा. समाज में मान-सम्मान और पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी. अनुभव का पूरा लाभ उठाएं और अधिकारियों से सामंजस्य बढ़ाएं. बड़प्पन का भाव रखें और पैतृक पक्ष के मामलों में रुचि लें. चारों ओर से अपेक्षित उपलब्धियां प्राप्त होंगी और संवाद संपर्क सकारात्मक रहेंगे.

Advertisement

शुभ अंक: 1, 3 और 8

शुभ रंग: सफेद चंदन

आज का उपाय: हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सहकारिता की भावना बनाए रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव परिणाम 2026
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement