भारत-बांग्लादेश के बीच मैदान पर बढ़ा तनाव... आयुष म्हात्रे ने विपक्षी कप्तान से नहीं मिलाया हाथ

एशिया कप 2025 के दौरान भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी कैप्टन सलमान अली आगा के साथ हैंडशेक करने से परहेज किया था. अब अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत-बांग्लादेश के बीच मैच में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है.

अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत ने दूसरा मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ खेला है. (Photo: ScreenGrab)
आईसीसी पुरुष अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और बांग्लादेश के बीच शनिवार (17 जनवरी) को खेला गया मुकाबला काफी सुर्खियों में रहा है. बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में हुए इस मैच में टॉस के दौरान भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे ने बांग्लादेश के स्टैंड-इन कप्तान जवाद अबरार से हाथ मिलाने से परहेज किया.

बांग्लादेश के नियमित कप्तान मोहम्मद अजीजुल हकीम तमीम अस्वस्थ होने के कारण टॉस के लिए उपस्थित नहीं थे और उनकी जगह जवाद अबरार आए. हालांकि कैमरों ने साफ दिखाया कि टॉस के बाद दोनों कप्तान एक-दूसरे के बहुत पास से गुजरे, लेकिन ना हाथ मिलाया और ना ही कोई बातचीत की.

टॉस के कुछ मिनट बाद जब दोनों टीमें राष्ट्रगान के लिए बाउंड्री पर इकट्ठी हुईं, तब भी दोनों कप्तान आमने-सामने आने से बचे. मैदान पर प्रवेश करते समय भी उन्होंने एक-दूसरे को नजरअंदाज किया. यह व्यवहार आमतौर पर अंडर-19 मैचों में देखा नहीं जाता. अब इस वाकये को राजनीतिक तनाव का असर माना जा रहा है.

मुस्ताफिजुर को लेकर हुआ था विवाद...
पिछले कुछ हफ्तों से भारत-बांग्लादेश के बीच खेल और राजनीति को लेकर माहौल तनावपूर्ण है. टकराव की शुरुआत तब हुई जब मुस्ताफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की ओर से इ़ंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के लिए साइन किए जाने पर विरोध शुरू हुआ. बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के चलते कुछ नेताओं और साधु-संतों ने बांग्लादेशी खिलाड़ी के आईपीएल खेलने को लेकर आपत्ति जताई. दबाव बढ़ने पर भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने KKR को निर्देश दिया कि वो मुस्ताफिजुर को रिलीज कर दे.

मुस्ताफिजुर रहमान की आईपीएल से छुट्टी के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) बौखला गया. बांग्लादेशी बोर्ड ने सुरक्षा का हवाला देते हुए धमकी दी कि उसकी टीम टी20 वर्ल्ड क 2026 के लिए भारत की यात्रा नहीं करेगी. दोनों बोर्डों के बीच लगातार खींचतान के चलते इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) को हस्तक्षेप करना पड़ा है. आईसीसी का प्रतिनिधिमंडल जल्द ही ढाका जाकर बातचीत करेगा, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि बांग्लादेश टीम विश्व कप में भाग लेगी या नहीं और अगर हां, तो कहां खेलेगी.

बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने मीडिया को बताया कि उनकी टीम टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के इच्छुक हैं, लेकिन भारत में खेलने पर सहमति नहीं देंगे और सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं होगा. उनका कहना है कि टीम सिर्फ श्रीलंका में खेलना चाहती है. यह विवाद जारी है और इसका असर जूनियर स्तर पर भी दिखने लगा है.

---- समाप्त ----
