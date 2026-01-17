scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

2 करोड़ का बीमा, सस्‍ता लोन और... सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, नई सर्विस लॉन्‍च

सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए वित मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने एक नई सर्विस की शुरुआत की है, जिसे सैलरी अकाउंट पैकेज कहा जा रहा है. इसके तहत बीमा, लोन समेत कई सुविधाएं दी जाएंगी.

Advertisement
X
नया सैलरी अकाउंट पैकेज की सुविधा लॉन्‍च. (Photo: File/ITG)
नया सैलरी अकाउंट पैकेज की सुविधा लॉन्‍च. (Photo: File/ITG)

सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने कर्मचारियों के लिए पब्लिक सेक्‍टर के बैंकों की मदद से नया 'सैलरी अकाउंट पैकेज'शुरू किया है. सैलरी अकाउंट पैकेज  के तहत कर्मचारियों को एक ही जगह सभी वित्तीय सुविधाएं दी जाएंगी. उन्‍हें सस्‍ता लोन से लेकर करोड़ों का बीमा का लाभ इसी अकाउंट के तहत दी जाएगी. 

वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने इस सुविधा को शुरू किया है. वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह सुविधा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. यह पहल सरकार के 'विकसित भारत 2047' के विजन और 2047 तक सभी के लिए बीमा की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के अनुरूप है.

Government New Scheme

सम्बंधित ख़बरें

बिना गारंटी 20 लाख तक का लोन... सरकार कर रही मदद, 8वीं पास भी उठा सकते हैं लाभ!
PM Svanidhi Yojna Deadline Extended
Govt Loan Scheme: सरकार की ये गजब स्कीम, सिर्फ आधार कार्ड लाओ... ₹90000 ले जाओ, सरकार दे रही बिना गारंटी लोन
NPS Vatshalya Scheme
बच्‍चों के लिए खास है ये स्‍कीम... सिर्फ ₹1000 मंथली निवेश, 60 साल बाद मिलेगा 11.57 करोड़
Post Office RD Scheme
Post Office की धांसू स्कीम... रोज सिर्फ ₹200 बचाएं, मिलेंगे पूरे 10 लाख
Post Office Best Schemes
Post Office की सुपरहिट स्कीम... सिर्फ एक बार लगाएं पैसा, फिर हर महीने ₹5500 की कमाई

वित्त विभाग ने कहा कि इसका उद्देश्‍य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को एक ही अकाउंट के तहत बैंकिंग और बीमा लाभों का पैकेज देना है. सभी कैटेगरी (ग्रुप A,B और C) के कर्मचारियों के लिए ज्‍यादा से ज्‍यादा कवरेज, समानता और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए बैंकों के साथ परामर्श करके पैकेज को सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है. इसके तहत लाभ तीन कैटेगरी में दिया जाता है.

बैंकिंग सुविधाएं

  • आधुनिक सुविधाओं के साथ 'जिरो बैलेंस सैलरी अकाउंट' 
  • मुफ्त पैसा ट्रांसफर (RTGS/NEFT/UPI) के साथ-साथ चेक 
  • होम, एजुकेशन, व्‍हीकल और पर्सनल आवश्यकताओं के लिए लोन पर कम ब्‍याज
  • लोन प्रोसेसिंग चार्ज में छूट
  • लॉकर किराए पर छूट
  • पारिवारिक बैंकिंग के लाभ

शानदार बीमा कवरेज का लाभ

Advertisement
  • 1.50 करोड़ रुपये तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
  • हवाई दुर्घटना बीमा 2 करोड़ रुपये तक
  • स्थायी पूर्ण और आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1.50 करोड़ रुपये तक का बीमा पैकेज
  • टर्म लाइफ इंश्योरेंस – 20 लाख रुपये तक की टर्म लाइफ इंश्योरेंस सेफ्टी, किफायती प्रीमियम पर बीमा कवरेज को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त टॉप-अप की भी सुविधा 
  • स्वास्थ्य बीमा – स्वयं और परिवार के लिए व्यापक स्वास्थ्य बीमा कवरेज, जिसमें एक बेस प्लान और अतिरिक्त टॉप-अप सुविधा शामिल है. इससे किफायती प्रीमियम पर बीमा कवरेज को बढ़ाया जा सकता है. 

डिजिटल और कार्ड की सुविधा

  • डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर बेहतर लाभ
  • एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, रिवॉर्ड और कैशबैक ऑफर
  • असीमित लेनदेन और शून्य रखरखाव शुल्क

सरकार ने वेतन खाता पैकेज की पूरी जानकारी वित्तीय सेवा विभाग (DFS) की वेबसाइट https://financialservices.gov.in पर अपलोड कर दी है. यह सुविधा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया है. राज्‍य सरकार के कर्मचारी या फिर प्राइवेट सेक्‍टर में काम करने वाले कर्मचारी इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव परिणाम 2026
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    Advertisement