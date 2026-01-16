scorecardresearch
 
Advertisement
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लाइव अपडेट

Maharashtra Nagar Nigam Election Results 2026 Live: मुंबई कौन चलाएगा, महाराष्ट्र में 29 निगमों का बॉस कौन? आज आएंगे चुनावी नतीजे, पल-पल का देखें अपडेट

aajtak.in | नई दिल्ली | 16 जनवरी 2026, 7:54 AM IST

Maharashtra municipal corporation election results 2026 Live Updates: कुछ देर बार महाराष्ट्र की 29 नगर निगमों में हुए मतगणना शुरू होगी. इस बार के चुनाव पर खास नजर इसलिए भी है क्योंकि राज्य की राजनीति में बड़े सियासी समीकरण बदले हैं. लंबे समय बाद ठाकरे परिवार के दो धड़े- उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं. राज्य के 893 वार्डों में फैली 2,869 सीटों के लिए सुबह 10 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी और शाम तक ये साफ हो जाएगा कि कौन इन निगमों पर काबिज होने जा रहा है. इनमें मुंबई की बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के साथ पुणे, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भायंदर, पिंपरी-चिंचवाड़, नवी मुंबई और उल्हासनगर जैसे बड़े नगर निगम शामिल हैं.

Maharashtra municipal corporation election results Maharashtra municipal corporation election results

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए 15 जनवरी को हुए मतदान के बाद आज, आज परिणामों की घोषणा की जाएगी. सुबह 10 बजे से मतगणना शुरू होगी और दोपहर तक यह पता चल जाएगा कि कौन इन निगमों का बॉस बनने जा रहा है. राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक, कुल 893 वार्डों की 2,869 सीटों के लिए वोटों की गिनती सुबह 10 बजे से शुरू होगी. इन नतीजों में सबसे ज्यादा चर्चा मुंबई (BMC), पुणे, ठाणे, नवी मुंबई और पिंपरी-चिंचवाड़ जैसे बड़े शहरों की है.

इस बार के चुनाव बेहद दिलचस्प हैं क्योंकि राज्य के सियासी गठबंधन पूरी तरह बदल चुके हैं. सालों की दुश्मनी भुलाकर उद्धव और राज ठाकरे अब एक साथ चुनावी मैदान में हैं. दूसरी ओर, पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में 'पवार बनाम पवार' की असली लड़ाई देखने को मिल रही है, जहां अजित पवार का गुट शरद पवार की एनसीपी (SP) को चुनौती दे रहा है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये नतीजे आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए दिशा तय करेंगे.

ये भी पढ़ें: BMC Election Results 2026 Live: मुंबई में उद्धव की पार्टी के जादू को क्या कमजोर करेगा शिंदे फैक्टर, BMC चुनाव के नतीजे कुछ देर में

7:53 AM (12 मिनट पहले)

Pune Nagar Nigam Election results Live: पुणे में इस बार हुई 52.42% वोटिंग

Posted by :- Kishor

पुणे महानगरपालिका में कुल 163 वार्ड हैं और इस बार कुल 52.42% वोटिंग हुई है. 2017 में पुणे में 55.56% वोटिंग हुई थी जिसमें पिछली बार की तुलना लगभग 3.5% की गिरावट दर्ज की है. कम मतदान से किसे नुकसान होगा इसकी चर्चा भी तेज और और विश्लेषक तमाम तरह से इसका आंकलन कर रहे हैं.

7:39 AM (26 मिनट पहले)

Nashik Nagar Nigam Election results Live: नाशिक में इस बार 5 फीसदी घटी वोटिंग

Posted by :- Kishor

नाशिक महानगरपालिका में इस बार कुल 56.67 % मतदान हुआ था जबकि पिछली बार यानि 2017 में मतदान प्रतिशत 61.60% रहा था. इस बार करीब 5% की गिरावट रही थी. ऐसे में घटे मतदान का असर किस पार्टी पर पड़ेगा, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है.

7:22 AM (43 मिनट पहले)

PMC Nagar Nigam Election results Live: नागपुर, सोलापुर, अमरावती जैसे इन निगमों के नतीजों पर भी सबकी नजर

Posted by :- Kishor

इस चुनावी मुकाबले में सबसे प्रमुख नगर निगमों में से एक मुंबई का बीएमसी (BMC) है. इसके अलावा, जो  जिन अन्य नगर निगमों के नतीजे आज घोषित होने हैं उनमें छत्रपति संभाजीनगर, नवी मुंबई, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, कोल्हापुर, नागपुर, सोलापुर, अमरावती, अकोला, नासिक, पिंपरी-चिंचवड़, पुणे, उल्हासनगर, ठाणे, चंद्रपुर, परभनी, मीरा-भायंदर, नांदेड़-वाघला, पनवेल, भिवंडी-निजामपुर, लातूर, मालेगांव, सांगली-मिराज-कुपवाड़, जलगांव, अहिल्यानगर, धुले, जालना और इचलकरंजी शामिल हैं.

Advertisement
Advertisement