Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 16 अगस्त 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने फिर कहा है कि, किसी गाड़ी के माइलेज में गिरावट के लिए केवल E20 पेट्रोल को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. वहीं, पश्चिम बंगाल विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी का शव रामपुरहाट में उनके आवास से सटे टीएमसी कार्यालय के अंदर फंदे से लटका मिला. इन खबरों के अलावा, अखिलेश यादव ने यूपी में सपा सरकार बनने पर महिलाओं को सालाना 40 हजार रुपये देने की घोषणा की है. पढ़ें रविवार सुबह की बड़ी खबरें

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जांचा, परखा... तैयार! माइलेज के लिए केवल E20 पेट्रोल नहीं जिम्मेदार, फिर बोली सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि, किसी गाड़ी के माइलेज में गिरावट के लिए केवल E20 पेट्रोल को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. असल माइलेज कई चीजों पर निर्भर करता है, जिसमें ड्राइविंग का तरीका, ट्रैफिक, गाड़ी की मेंटेनेंस आदि शामिल है. हालांकि, सरकार पहले ही संसद में मान चुकी है कि पुराने वाहनों के माइलेज में 6% तक गिरावट संभव है.

फंदे से लटका मिला ममता बनर्जी के करीबी और बंगाल असेंबली के पूर्व डिप्टी स्पीकर का शव

पश्चिम बंगाल विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर और पांच बार के TMC विधायक आशीष बनर्जी का शव रविवार सुबह बीरभूम जिले के रामपुरहाट में उनके आवास से सटे टीएमसी कार्यालय के अंदर फंदे से लटका मिला है. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. आशीष बनर्जी को ममता बनर्जी का करीबी माना जाता था.

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'हर साल महिलाओं देंगे को 40 हजार रुपये, फिर शुरू करेंगे समाजवादी पेंशन योजना', चुनाव से पहले अखिलेश का ऐलान

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने UP में सपा सरकार बनने पर समाजवादी पेंशन योजना को पुनः शुरू करने और महिलाओं को सालाना 40 हजार रुपये देने की घोषणा की है. अखिलेश यादव ने ये घोषणा योगी सरकार द्वारा महिलाओं को 50 हजार रुपये सहायती देने के प्रस्ताव पर विचार करने की जानकारी सामने आने के बाद की है.

'सरकार नहीं सुन रही, अब जेल भरो आंदोलन...', रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों की हुंकार

झारखंड में JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है. इस बीच प्रदर्शनकारी छात्र प्रेम नायक ने 'जेल भरो आंदोलन' की बात कही है. उन्होंने कहा कि मेरी राय में, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के बजाय 'जेल भरो आंदोलन' बेहतर रहेगा. JPSC-JSSC सुधार मंच ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का ऐलान किया है.

दिल्ली-NCR में बारिश का अलर्ट तो पहाड़ों पर भूस्खलन! इन राज्यों में अगले 48 घंटे भारी

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देश के कई हिस्सों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. आईएमडी के मुताबिक, दक्षिण-पूर्वी झारखंड और आसपास के इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण गंगीय पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा और झारखंड में कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. दिल्ली-NCR में भी दोपहर को हल्की बारिश के आसार हैं.

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ODI वर्ल्ड कप 2027 की तारीख बदली? अब इस खास तारीख से होगी शुरुआत, ICC करेगा फेरबदल!

ICC अगले साल अफ्रीका में होने वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत 2 अक्टूबर 2027 यानी गांधी जयंती के दिन करने पर विचार कर रहा है. शुरुआती योजना के मुताबिक वनडे वर्ल्ड कप 8 अक्टूबर 2027 से शुरू होना था. हालांकि, अब शेड्यूल में बदलाव की संभावना है. हालांकि, ICC की ओर से अभी तक टूर्नामेंट की शुरुआत की तारीख को लेकर कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है.

राष्ट्रगान विवाद में संदीप दीक्षित ने अमित मालवीय को भेजा कानूनी नोटिस, 48 घंटे में माफी की मांग

राष्ट्रगान विवाद को लेकर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने BJP IT सेल प्रमुख अमित मालवीय को कानूनी नोटिस भेजा है. नोटिस में BJP की पोस्ट हटाने, बिना शर्त माफी मांगने और 48 घंटे में जवाब देने की मांग की गई है. मामला 13 अगस्त को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुए रचनात्मक कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़ा है, जहां राष्ट्रगान को लेकर तकनीकी गड़बड़ी हुई थी.

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