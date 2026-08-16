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किसानों के दिल्ली कूच का ऐलान, खनौरी बॉर्डर सील, हरियाणा पुलिस ने लगाए बैरिकेड

भारत-अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है. इसे देखते हुए खनौरी-दातासिंहवाला बॉर्डर सील कर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है.

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खनौरी बॉर्डर पर पुलिस ने लगाए भारी बैरिकेड. (Photo: ITG)
खनौरी बॉर्डर पर पुलिस ने लगाए भारी बैरिकेड. (Photo: ITG)

भारत-अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में किसानों ने एक बार फिर दिल्ली कूच का ऐलान किया है. पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के नेतृत्व में 16 अगस्त से शुरू हो रही इस पदयात्रा को देखते हुए जींद में खनौरी-दातासिंहवाला बॉर्डर सील कर दिया गया है. किसानों को दिल्ली की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने रास्तों पर बैरिकेडिंग, भारी पत्थर और कंटेनर लगा दिए हैं, ताकि किसानों को आगे बढ़ने से रोका जा सके.

बता दें कि जगजीत सिंह डल्लेवाल की अगुवाई में संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) ने 16 अगस्त से 'किसान बचाओ पदयात्रा' शुरू करने का ऐलान किया है. भारत-अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में निकाला जा रहा यह पैदल मार्च दातासिंहवाला से शुरू होकर 29 अगस्त को दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंचेगा. किसानों के इस 228 किलोमीटर लंबे मार्च को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने खनौरी बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए हैं.

वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे पुलिस ने बॉर्डर पर बैरिकेडिंग और कंटेनर लगाकर पूरे रास्ते को पूरी तरह बंद कर दिया है.

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दातासिंहवाला के पास बैरिकेडिंग

खनौरी-दातासिंहवाला सीमा पर हरियाणा की तरफ जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है. पुलिस ने पहले की तरह यहां बैरिकेड खड़े किए हैं. रास्ते में कंटेनर तथा बड़े पत्थर रखे गए हैं, जिससे आवाजाही सीमित रहे. दरअसल, प्रशासन की कोशिश है कि किसानों का जत्था हरियाणा में प्रवेश करके दिल्ली की तरफ आगे न बढ़ सके. इसके लिए बॉर्डर पर पुलिस बल तैनात किया गया है.

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किसानों के मार्च की घोषणा के बाद जींद प्रशासन ने देर रात सीमा पर सख्ती बढ़ाई. पुलिस की तैनाती बढ़ाने के साथ रास्ते को भी बंद किया गया है. फिलहाल पूरा ध्यान बॉर्डर की सुरक्षा पर है. किसान नेताओं ने 16 अगस्त से पदयात्रा शुरू करने की बात कही है. ऐसे में आने वाले दिनों में बॉर्डर पर स्थिति कैसी रहती है, इस पर प्रशासन की नजर बनी हुई है.

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