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बेटे के बर्थडे पर ₹16 का ऑफर देना पड़ा भारी, दुकान बंद कर भाग गया मालिक

कानपुर के अनवरगंज इलाके में 16 रुपये में कपड़े देने के ऑफर ने दुकानदार के लिए मुश्किल खड़ी कर दी. 15 अगस्त की आधी रात सोशल मीडिया पर वायरल हुए ऑफर के बाद दुकान पर तीन से चार हजार लोगों की भीड़ जुट गई. धक्का-मुक्की और भगदड़ जैसी स्थिति में कई लोग गिरकर घायल हो गए.

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ऑफर सुनकर दुकान के बाहर पहुंची भीड़. (Photo: Screengrabs)
ऑफर सुनकर दुकान के बाहर पहुंची भीड़. (Photo: Screengrabs)

कानपुर में एक होजरी दुकानदार को अपने बेटे के जन्मदिन पर 16 रुपये में कपड़े बेचने का ऑफर देना भारी पड़ गया. 15 अगस्त की आधी रात को सोशल मीडिया पर जारी किए गए इस ऑफर का वीडियो कुछ ही देर में वायरल हो गया. इसके बाद दुकान पर तीन से चार हजार लोगों की भीड़ जुट गई. भीड़ इतनी बढ़ गई कि कुछ ही देर में वहां भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और कई लोग एक-दूसरे पर गिर पड़े. साथ ही भीड़ देखकर दुकानदार भी चौंक गया और खुद दुकान बंद कर फरार हो गया. वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया.

मामला अनवरगंज थाना क्षेत्र की अलम मार्केट का है. यहां रईस आलम की होजरी की दुकान है. 15 अगस्त को रईस आलम के बेटे का जन्मदिन था. इसी मौके पर उसने रात 11 बजकर 59 मिनट पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया. वीडियो में दावा किया गया कि ग्राहक महज 16 रुपये में कोई भी सूट, जींस, शर्ट या अन्य रेडीमेड कपड़ा खरीद सकते हैं. हालांकि, इसके लिए उन्हें सिर्फ 16 मिनट का समय दिया जाएगा.

भीड़ बढ़ी तो दुकानदार दुकान में ताला लगाकर भागा
ऑफर का वीडियो वायरल होते ही आसपास के इलाकों में इसकी चर्चा शुरू हो गई. देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग दुकान के बाहर पहुंचने लगे. कुछ ही समय में वहां करीब तीन से चार हजार लोगों की भीड़ जमा हो गई. दुकान के बाहर लोगों की लंबी कतार लग गई और ऑफर का लाभ लेने के लिए लोग आगे जाने की कोशिश करने लगे. इस दौरान धक्का-मुक्की शुरू हो गई और कई लोग एक-दूसरे के ऊपर गिर पड़े. इससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

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भीड़ की सूचना मिलने पर अनवरगंज और बेगमगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. कई थानों की फोर्स के साथ एसीपी मंजय सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने लाउडस्पीकर से लोगों से पीछे हटने की अपील की और लाठी पटककर भीड़ को नियंत्रित किया. काफी मशक्कत के बाद लोगों को वहां से हटाया गया. हैरानी की बात यह रही कि इतनी बड़ी भीड़ जमा होने के बाद दुकानदार रईस आलम अपनी दुकान में ताला लगाकर मौके से फरार हो गया. पुलिस को दुकान के बाहर उसका भाई मिला, जिसे पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया.

एसीपी बोले, अब दुकानदार पर होगी कार्रवाई
मौके पर पहुंचे लोगों ने आरोप लगाया कि 16 रुपये में कपड़े देने का ऑफर देखकर वे यहां पहुंचे थे, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ जमा होने के बाद उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा. लोगों का कहना था कि दुकानदार को इस तरह का ऑफर देने से पहले भीड़ की व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए था.

एसीपी मंजय सिंह ने बताया कि रईस आलम ने अपने बेटे के जन्मदिन के मौके पर 16 रुपये में कपड़े देने का ऑफर रखा था, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग दुकान पर पहुंच गए. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया. उन्होंने कहा कि दुकानदार ने बिना अनुमति इतनी बड़ी भीड़ जुटाई और कानून-व्यवस्था एवं लाइन व्यवस्था की समस्या पैदा हुई. मामले में दुकानदार के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

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