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'हर साल महिलाओं देंगे को 40 हजार रुपये, फिर शुरू करेंगे समाजवादी पेंशन योजना', चुनाव से पहले अखिलेश का ऐलान

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने समाजवादी पेंशन योजना को दोबारा शुरू करने का बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने घोषणा की कि सपा सरकार बनने पर माताओं-बहनों को सालाना 40 हजार रुपये दिए जाएंगे.

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फिर शुरू होगी समाजवादी पेंशन योजना, अखिलेश का ऐलान. (File photo: ITG)
फिर शुरू होगी समाजवादी पेंशन योजना, अखिलेश का ऐलान. (File photo: ITG)

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनने पर समाजवादी पेंशन योजना को पुनः शुरू करने और महिलाओं को सालाना 40 हजार रुपये देने की घोषणा की है. अखिलेश यादव ने ये घोषणा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा महिलाओं को 50 हजार रुपये सहायती देने के प्रस्ताव पर विचार करने की जानकारी सामने आने के बाद की है.

अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने पहले भी महिलाओं को पेंशन दी थी, 500 रुपये महीना. अखिलेश ने समाजवादी पेंशन योजना फिर से शुरू करने का ऐलान करते हुए कहा, 'हमने अभी-अभी तय किया कि समाजवादी पेंशन योजना बढ़ाकर फिर से शुरू किया जाएगा और पिछले बार भी आपको गणित समझाया था हम लोगों ने और 40 हजार रुपये साल अपनी माताओं-बहनों देने का काम होगा.'

सपा प्रमुख ने कहा कि 3,000 रुपये के हिसाब से 12 महीनों में 36,000 और इतने साल नहीं दिया उसका ब्याज 4 हजार रुपये तो कितना हुआ 40 हजार.

'जब उद्योगपतियों का पैसा माफ हो सकता है तो...'

उन्होंने कहा कि जब आप उद्योगपतियों का 10 लाख करोड़ रुपये माफ कर सकतें, सरकार-जनता का पैसा उद्योगपतियों को दे सकते हैं. वही पैसा बचाकर हम लोग अपनी माताओं-बहनों को देने का काम करेंगे.

अखिलेश ने अपने कार्यकाल में छात्रों को वितरित किए लैपटॉप का जिक्र करते हुए कहा कि याद कीजिए जब छात्रों को लैपटॉप दिया था तो कितने का था, लैपटॉप 30 हजार का था. और कन्या विद्या धन दे रहे थे हम लोग. साथ ही 10वीं पास करने वाली छात्राओं की भी मदद कर रहे थे.

योगी सरकार की 50 हजार रुपये की प्रस्तावित योजना

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इससे पहले जानकारी आई थी कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं के लिए 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता वाली नई योजना लागू करने की तैयारी में है.

सूत्रों के मुताबिक, चुनाव से पहले पात्र महिलाओं को 20 हजार की पहली किस्त दी जा सकती है. इसके बाद भाजपा की सरकार बनने पर 10-10 हजार की तीन और किस्तें दिए जाने का प्रस्ताव है. बताया जा रहा है कि योजना को लेकर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इसके संभावित प्रारूप पर विचार चल रहा है. प्रस्तावित योजना का मकसद महिलाओं को आर्थिक मदद देने के साथ उन्हें स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़ना है.

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