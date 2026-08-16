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PM Surya Ghar Yojna: 300 यूनिट फ्री बिजली स्कीम, 5 किलोवाट के पैनल पर कितनी सब्सिडी?

PM Surya Ghar Muft Bijli Yojna Subsidy: 2024 में लॉन्च हुई प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत केंद्र सरकार 300 यूनिट फ्री बिजली के साथ सोलर पैनल लगवाने पर आने वाले खर्च पर तगड़ी सब्सिडी भी दे रही है. आप योजना के तहत 1 से 3 किलोवाट या इससे भी अधिक क्षमता का पैनल लगवा सकते हैं.

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पीएम सूर्यघर योजना के तहत केंद्र के साथ राज्य सरकार भी देती हैं सब्सिडी. (Photo: ITG)
पीएम सूर्यघर योजना के तहत केंद्र के साथ राज्य सरकार भी देती हैं सब्सिडी. (Photo: ITG)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की 300 यूनिट फ्री बिजली वाली स्कीम PM Surya Ghar Muft Bijli Yojna के लाभार्थियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. जहां एक ओर गर्मी-उमस के चलते घरों में एसी, कूलर, पंखे और फ्रिज खूब चल रहे हैं, तो वहीं लोग भारी-भरकम बिजली बिल की टेंशन से भी जूझ रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने पीएम सूर्यघर स्कीम के तहत अपने घर की छत पर सोलर पैनल इंस्टॉल कराया है, वो बिल की टेंशन से बेफिक्र ठंडक का ऐहसास ले रहे हैं.

इस सरकारी योजना में न सिर्फ फ्री बिजली मिलती है, बल्कि सोलर पैनल पर आने वाले खर्च पर सरकार अलग-अलग क्षमता के हिसाब से तगड़ी सब्सिडी भी देती है. आइए जानते हैं कि 5 किलोवाट के Solar Panel पर कितनी सब्सिडी मिलेगी? 

51 लाख घरों में 300 यूनिट फ्री बिजली
PM Surya Ghar Yojna केंद्र सरकार की योजना है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2024 में लॉन्च किया था. इसमें न सिर्फ 300 यूनिट फ्री बिजली (300 Unit Free Bijli) देने का प्रावधान है, बल्कि योजना के तहत लोगों को अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है. सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें, तो अब तक इस सूर्यघर स्कीम से देश के 51 लाख से ज्यादा घर रोशन हो रहे हैं. सरकार का लक्ष्य 1 करोड़ घरों को सोलर पैनल के जरिए रोशन करने का है.

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5 किलोवाट पैनल पर कितनी सब्सिडी?
केंद्र सरकार की ओर से अलग-अलग कैपेसिटी के सोलर पैनल इंस्टॉलेशन के लिए अलग-अलग सब्सिडी तय की है. इस सरकारी स्कीम के तहत खपत के हिसाब से देखें, तो अगर 1-2 किलोवाट के सोलर पैनल इंस्टॉल कराया जा सकता और इस 30 हजार से 60,000 रुपये की सब्सिडी मिल जाती है. वहीं 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता का Solar Panel घर की छत पर इंस्टॉल करा सकते हैं. इस पर 78000 रुपये की सब्सिडी निर्धारित है. 

यहां बता दें कि सरकार ने अधिकतम सब्सिडी 78 हजार रुपये तय की हुई है. यानी अगर आप तीन किलोवाट का सोलर पैनल लगवाते हैं या फिर अपनी जरूरत ज्यादा है और आप इससे ज्यादा क्षमता का या पांच किलोवाट का पैनल इंस्टॉल कराते हैं, तो भी अधिकतम सरकारी सब्सिडी (Govt Subsidy) इतनी ही होगी. यानी कोई अतिरिक्त आर्थिक मदद नहीं मिलेगी. 

राज्य सरकारों की ओर एक्स्ट्रा फायदा 
जहां केंद्र सरकार पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों को अधिकतम 78,000 रुपये की सब्सिडी दे रही है, तो वहीं इस सरकारी स्कीम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए तमाम राज्य सरकारें अपनी ओर से लाभार्थियों को एक्स्ट्रा बेनेफिट्स दे रही हैं. उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में PM Surya Ghar Yojna के तहत अगर सोलर पैनल लगवाते हैं, तो 3 किलोवाट या इसस ज्यादा के पैनल पर 30000 रुपये की एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलती है. यानी कुल आर्थिक मदद बढ़कर 1.08 लाख रुपये हो जाती है. इससे आपकी जेब का खर्च तो कम होता है, साथ में Free Bijli का लाभ भी मिलता है.

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घर बैठे कर सकते हैं अप्लाई
PM सूर्य घर फ्री बिजली स्कीम के तहत आवेदन घर बैठे ही आसानी से कर सकते हैं. इसके लिए आवेदन आधिकारिक वेबसाइट https://pmsuryaghar.gov.in के जरिए किया जा सकता है.

  • वेबसाइट https://pmsuryaghar.gov.in पर जाएं.
  • होमपेज पर 'अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर' ऑप्शन चुनें.
  • नए पेज पर राज्य-बिजली वितरण कंपनी का चयन करें.
  • बिजली उपभोक्ता नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल डालें.
  • नए पेज पर कंज्यूमर नंबर और मोबाइल नंबर से लॉगइन करें.
  • फॉर्म पर दिशा-निर्देशों के तहत RTS पैनल अप्लाई करें.
  • इसके बाद आपको फीजिबिलिटी अप्रूवल मिलेगा.
  • फिर DISCOM के साथ रजिस्टर्ड वेंडर से पैनल इंस्टॉल करा सकेंगे.

Solar Panel इंस्टालेशन के बाद आपको प्लांट डीटेल के साथ नेट मीटर के लिए आवेदन करना होगा. मीटर इंस्टॉल होने और DISCOM से जांच के बाद कमीशनिंग सर्टिफिकेट जारी होगा. इसके जारी होने पर आप पोर्टल से बैंक खाता डीटेल और कैंसिल चेक देंगे, जिसमें सब्सिडी आएगी.

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