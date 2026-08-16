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TATA- रिलायंस के ₹66000Cr पांच दिन में स्वाहा, LIC में पैसे लगाने वाले मालामाल

TCS-Reliance Big Loss: बीते सप्ताह सेंसेक्स-निफ्टी गिरावट में रहे, तो रिलायंस और टीसीएस जैसी दिग्गज कंपनियों समेत HDFC, ICICI और SBI जैसे बैंकों में पैसे लगाने वालों का तगड़ा नुकसान हुआ. इस बीच LIC समेत पांच कंपनियों ने जोरदार कमाई कराई.

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बीते सप्ताह सेंसेक्स की पांच कंपनियां फायदे में पांच को घाटा. (Photo: GettyImage)
बीते सप्ताह सेंसेक्स की पांच कंपनियां फायदे में पांच को घाटा. (Photo: GettyImage)

शेयर बाजार में बीते पांच कारोबारी दिनों में जोरदार उथल-पुथल देखने को मिली है. इस बीच सेंसेक्स की टॉप-10 कंपनियों में से पांच कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा, तो वहीं पांच के निवेशकों ने बाजार के भूचाल में भी कमाई कर डाली. सबसे ज्यादा झटका टाटा ग्रुप की कंपनी टीसीएस और मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज के निवेशकों को लगा है और सिर्फ इन दो कंपनियों के 66000 करोड़ रुपये से ज्यादा महज 5 दिन में स्वाहा हो गए. 

सेंसेक्स-निफ्टी में तेज गिरावट
बीते सप्ताह शेयर मार्केट में उतार-चढ़ाव के बीच आखिरकार दोनों इंडेक्स गिरावट में रहे. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 490 अंक की गिरावट में रहा और ये इंडेक्स बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को 71 अंक फिसलकर 78,009 पर क्लोज हुआ था. इसके अलावा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50 शेयरों वाले इंडेक्स निफ्टी में 205 अंक की गिरावट दर्ज की गई और ये 30 अंक टूटकर 24,366 के लेवल पर बंद हुआ था. सबसे ज्यादा नुकसान में रही कंपनियों में टीसीएस, रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एसबीआई रहे. 

TCS-रिलायंस को तगड़ा झटका 
Sensex Top-10 कंपनियों में शामिल टाटा ग्रुप की आईटी कंपनी टीसीएस का मार्केट कैपिटलाइजेशन बीते पांच कारोबारी दिनों में कम होकर 8.53 लाख करोड़ रुपये रह गया. इसके निवेशकों की 34,263 करोड़ रुपये की रकम स्वाहा हो गई. TCS Market Cap में गिरावट के साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी तगड़ा झटका लगा. RIL Market Cap गिरकर 17.70 लाख करोड़ रुपये रह गया और मुकेश अंबानी की कंपनी के निवेशकों ने 31,869 करोड़ रुपये गवां दिए. 

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बैंकिंग शेयरों ने किया हैरान 
शेयर बाजार में जिन पांच कंपनियों को बीते सप्ताह बड़ा नुकसान उठाना पड़ा. उनमें रिलायंस-टीसीएस के अलावा तीन बैंक शामिल हैं. जहां देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक की मार्केट वैल्यू (SBI Market Value) 25,892 करोड़ रुपये कम होकर 9.86 लाख करोड़ रुपये रह गई.

वहीं प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक HDFC Bank का एमकैप 7,165 करोड़ रुपये गिरकर 11.21 करोड़ रुपये रह गया. इसके अलावा ICICI Bank Market Cap में पांच दिन में 2,793 करोड़ रुपये की कमी आई और ये गिरावट लेकर 10.18 लाख करोड़ रुपये पर आ गया.

LIC समेत इन कंपनियों ने कराई मौज
जहां रिलायंस, HDFC Bank, TCS जैसी कंपनियों में पैसे लगाने वाले निवेशकों को घाटा हुआ, तो वहीं पांच कंपनियों के निवेशकों ने तगड़ा उतार-चढ़ाव के बाद भी जमकर कमाई की. LIC Market Cap 5.23 लाख करोड़ रुपये हो गया और इसके निवेशकों ने पांच दिन में 26,438.49 करोड़ रुपये छाप डाले.  Bharti Airtel MCap 20,592 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी के साथ 12.43 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया.

इसके अलावा Bajaj Finance Market Cap 3,549 करोड़ रुपये बढ़कर 6.77 लाख करोड़ रुपये और L&T की मार्केट वैल्यू 2,491 करोड़ रुपये के इजाफे के साथ 5.59 लाख करोड़ रुपये हो गई. HUL के निवेशकों ने 2,079 करोड़ रुपये कमाई और कंपनी की वैल्यू 4.91 लाख करोड़ रुपये हो गई. 

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नुकसान के बाद भी RIL का दबदबा
भले ही मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप बीते सप्ताह तेजी से फिसला हो, लेकिन इसके बावजूद मार्केट वैल्यू के हिसाब से देश की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट में Reliance नंबर-1 पायदान पर काबिज रही. इसके बाद क्रमश: Bharti Airtel, HDFC Bank, ICICI Bank, SBI, TCS, Bajaj Finance, L&T, LIC और HUL का स्थान रहा. 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

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