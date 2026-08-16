'हम PoK में तिरंगा फहराने जा रहे हैं...', अखिलेश के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार

यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रविवार(16 अगस्त) एक दिवसीय दौरे पर कौशांबी पहुंचे. उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. अखिलेश यादव के परिसीमन और देश की सीमाओं को लेकर किए गए ट्वीट पर केशव मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि 2014 से पहले भारत का क्षेत्रफल जितना था, आज भी उतना ही है, बल्कि अब विस्तार होने जा रहा है. उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में तिरंगा फहराने की बात कही.

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परिसीमन से ज़्यादा बेहतर है कि हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा हो. 2014 में भारत का क्षेत्रफल क्या था और आज क्या है? क्या ये भारतीय जनता पार्टी बता पाएगी? सपा प्रमुख अखिलेश यादव के इस ट्वीट पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधते हुए कहा कि पहले भारत का क्षेत्रफल क्या था, अखिलेश पूछें. 2014 से पहले जो था, वह अभी भी है. अभी विस्तार होने जा रहा है, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हम तिरंगा फहराने जा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी को अगर मुस्लिम वोट बैंक के लालच में पीठ नहीं दिखानी है तो भाजपा के साथ आएं. अभी तो हम उनको कहे थे कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर मंदिर बनाना बाकी है, ईदगाह हटाने के लिए वहां साथ में आएं.

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उनको सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक दिखाई देगा

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर पर ज्ञानव्यापी मस्जिद बनी है, उसको हटाने के लिए साथ आएं. लेकिन वहां तो उनको मुस्लिम वोट बैंक दिखाई देगा. लेकिन श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा जैसे विषय को, जिसके दोषी पकड़े जा चुके हैं, जिस पर कार्रवाई हो चुकी है, उस पर रोज बयानबाजी करना, लोकसभा और विधानसभा का समय खराब करना, यह श्री अखिलेश यादव को डुबो देगा. उनकी सपा भी डूबेगी, यह भी डूबेंगे और इनका राजनीतिक भविष्य भी अंधकार में होगा.

कांग्रेस पर भी साधा निशाना

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस द्वारा वंदे मातरम् के सभी अंतरों को लेकर भी केशव मौर्य ने कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ पूरे प्रदेश और पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाई गई.

लेकिन सबसे अच्छा यह रहा कि कल 'वंदे मातरम्', जो राष्ट्रीय गीत है, उसके सभी 6 अंतरे लाल किले की प्राचीर से भी गाए गए और जहां पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, वहां भी गाए गए. लेकिन देश के लिए अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी, जो अपने को देश की सबसे पुरानी पार्टी बताती है, उसने 'वंदे मातरम्' के सभी 6 छंद गाने की जगह श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उसमें व्यवधान डालने का काम किया.

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कांग्रेस को कीमत चुकानी होगी

उन्होंने कहा कि हम उनसे मांग करेंगे कि वह देश से माफी मांगें और इनके खिलाफ राष्ट्रीय गीत का जो अनादर किया गया है, उसके लिए कार्रवाई की जाए. कांग्रेस देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार इसलिए भी है कि जब 1947 में इसके बंटवारे की परिस्थिति आई, तो वोट बैंक की राजनीति के कारण इन लोगों ने देश का बंटवारा स्वीकार कर लिया और मुस्लिम लीग की तरह आचरण वर्तमान में भी करने का काम किया है. इसकी भारी कीमत कांग्रेस पार्टी को चुकानी पड़ेगी.

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