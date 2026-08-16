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पेट्रोल छिड़का, बाहर निकला और फिर फेंकी जलती माचिस की तीली... चाय कैंटीन जलाने का VIDEO

लखनऊ के कैसरबाग इलाके में मामूली विवाद के बाद चाय कैंटीन को पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया गया. आरोपियों ने पहले शटर का ताला तोड़ा, फिर दुकान में पेट्रोल फैलाया और जलती माचिस अंदर फेंक दी. पूरी घटना वीडियो में कैद हुई है. पुलिस ने नामजद आरोपी सैफ को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है.

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एक आरोपी गिरफ्तार.(Photo: Screengrab)
एक आरोपी गिरफ्तार.(Photo: Screengrab)

लखनऊ के कैसरबाग थाना क्षेत्र में दबंगई का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. मछली मोहल्ले में मामूली विवाद के बाद दो युवकों ने एक चाय कैंटीन में पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया. आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरी दुकान लपटों से घिर गई और अंदर रखा सामान जलकर खाक हो गया.

घटना 15 अगस्त की देर रात करीब 11:50 बजे की बताई जा रही है. पीड़ित मोनिश के मुताबिक, मकान नंबर 117/112 में उसकी चाय की कैंटीन है. इसी दौरान इलाके के रहने वाले कैफ राशिद और सैफ राशिद वहां पहुंचा. मोनिश ने बताया कि उसके छोटे भाई का दोनों आरोपियों से पहले से विवाद चल रहा था. इसी पुरानी रंजिश के चलते कैंटीन को निशाना बनाया गया.

यह भी पढ़ें: स्कूल में टीचर नहीं, कैसे करें पढ़ाई... लखनऊ में सड़क पर उतरा Gen-अल्फा, मंत्री को समझाना पड़ा

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वहीं, वारदात का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपियों की पूरी करतूत रिकॉर्ड हो गई. फुटेज में एक आरोपी पहले दुकान के बाहर पहुंचता दिखाई देता है. इसके बाद वह शटर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश करता है. उसके हाथ में पेट्रोल से भरी करीब तीन बोतलें नजर आती हैं. आरोपी दुकान के भीतर अलग-अलग जगहों पर पेट्रोल उड़ेलता है.

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पेट्रोल छिड़का, बाहर निकले और फिर फेंकी जलती तीली

वीडियो में आरोपी पेट्रोल डालने के बाद कैंटीन से बाहर निकलते दिखाई देते हैं. बाहर आकर दोनों कुछ देर आपस में बातचीत करते हैं. इसके बाद आरोपी बिना किसी हिचक के माचिस की जलती हुई तीली दुकान के अंदर फेंक देता है. तीली गिरते ही पेट्रोल ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते कैंटीन धधकने लगी.

कुछ ही पलों में दुकान आग की लपटों से घिर गई. कैंटीन के भीतर रखा सामान जलकर बर्बाद हो गया. घटना के बाद पीड़ित मोनिश ने कैसरबाग थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ नामजद तहरीर दी. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और वीडियो समेत उपलब्ध साक्ष्यों को भी खंगाला.

देखें वीडियो...

पीड़ित के मुताबिक, हमलावरों का उसके छोटे भाई से पुराना विवाद था. इसी रंजिश में उसकी रोजी-रोटी के साधन को निशाना बनाया गया. घटना के बाद इलाके में भी हलचल मच गई. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि वारदात में कौन-कौन लोग शामिल थे और आग लगाने की पूरी साजिश कैसे रची गई.

एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरे की तलाश में दबिश

कैसरबाग इंस्पेक्टर अंजनी मिश्रा ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी सैफ को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, मामले में शामिल दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है. पुलिस टीमें उसके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही हैं.

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पुलिस के मुताबिक, मामले में सामने आए वीडियो और शिकायत के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है. आगजनी में कैंटीन का सामान पूरी तरह नष्ट हुआ है. फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है. साथ ही घटना के पीछे की पुरानी रंजिश और विवाद से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है.

कैसरबाग इलाके में सामने आई इस वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं. दुकान में पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की घटना जिस तरह कैमरे में कैद हुई, उससे साफ है कि आरोपी बिना किसी डर के वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे. अब पुलिस की कार्रवाई पर नजर है कि दूसरे आरोपी को कब तक गिरफ्तार किया जाता है.

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