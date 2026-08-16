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एशिया कप और एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान, कप्तान फातिमा सना की वापसी, देखें फुल स्क्वॉड

महिला एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच भी टक्कर होनी है. ये मुकाबला 5 सितंबर को दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. भारतीय टीम को पाकिस्तान, थाईलैंड और हॉन्ग कॉन्ग के साथ एक ग्रुप में रखा गया है.

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पाकिस्तानी महिला टीम की कप्तान फातिमा सना. (Photo: Reuters)
पाकिस्तानी महिला टीम की कप्तान फातिमा सना. (Photo: Reuters)

विमेंस एशिया कप 2026 और एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तानी महिला क्रिकेट टीम का ऐलान 16 अगस्त (रविवार) को कर दिया गया. ऑलराउंडर फातिमा सना की कप्तान के तौर पर वापसी हुई है. फातिमा ने श्रीलंका के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज में हिस्सा नहीं लिया था. फातिमा इसके बजाय द हंड्रेड में खेलती दिखी थीं.

पाकिस्तान ने दोनों टूर्नामेंट के लिए टीम में कुछ बदलाव किए हैं, हालांकि अधिकांश खिलाड़ी दोनों स्क्वॉड का हिस्सा हैं. महिला एशिया कप में पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी चुनौती भारत की होगी. दोनों चिर प्रतिद्वंद्वी टीमों को एक ही ग्रुप में रखा गया है. दोनों प्रतियोगिताओं के लिए पाकिस्तानी स्क्वॉड में फातिमा सना के अलावा मुनीबा अली, शवाल जुल्फिकार, आयशा जफर, गुल फिरोजा, साइरा जबीन, इमान फातिमा, इमान नसीर, उम्म-ए-हानी, तुबा हसन, नाशरा संधू और मोमिना रियासत शामिल हैं.

महिला एशिया कप 28 अगस्त से 13 सितंबर तक दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. पाकिस्तान को ग्रुप-ए में रखा गया है, जहां उसका सामना भारत, थाईलैंड और हॉन्ग कॉन्ग से होगा. एक ही ग्रुप में होने के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच एक और हाई-वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा.

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महिला एशिया कप के लिए पाकिस्तानी टीम: फातिमा सना (कप्तान), आयशा जफर, इमान नसीर, इमान फातिमा, गुल फिरोजा, मोमिना रियासत, मुनीबा अली सिद्दीकी (विकेटकीपर), नजीहा अल्वी, नशरा संधू, सादिया इकबाल, साइरा जबीन, शवाल जुल्फिकार, तुबा हसन, उम्म-ए-हानी और वहीदा अख्तर.

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एशिया कप खत्म होने के कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तानी टीम एशियन गेम्स में चुनौती पेश करेगी. जापान में होने वाले एशियन गेम्स में महिला क्रिकेट प्रतियोगिता 17 सितंबर से शुरू होगी, जबकि गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल के मुकाबले 22 सितंबर को खेले जाएंगे. सभी मैच आइची के कोरोगी एथलेटिक पार्क में आयोजित होंगे.

एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तानी टीम: फातिमा सना (कप्तान), आलिया रियाज, आयशा जफर, इमान नसीर, इमान फातिमा, गुल फिरोजा, हुमना बिलाल, मोमिना रियासत, मुनीबा अली (विकेटकीपर), नशरा संधू, साइरा जबीन, शवाल जुल्फिकार, तस्मिया रुबाब, तुबा हसन और उम्म-ए-हानी.

पाकिस्तान की महिला टीम का एशियन गेम्स में रिकॉर्ड शानदार रहा है. उसने 2010 और 2014 में लगातार दो गोल्ड मेडल जीते थे. हालांकि पिछले संस्करण में टीम अपने पुराने प्रदर्शन को दोहरा नहीं सकी और चौथे स्थान पर रही. अब फातिमा सना की कप्तानी में पाकिस्तान की नजर एक बार फिर पोडियम पर लौटने की होगी. एशियन गेम्स में पाकिस्तानी महिला टीम अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला 17 सितंबर को थाईलैंड के खिलाफ खेलेगी.

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महिला एशिया कप में पाकिस्तान का शेड्यूल
1 सितंबर- पाकिस्तान बनाम थाईलैंड
5 सितंबर- पाकिस्तान बनाम भारत
7 सितंबर- पाकिस्तान बनाम हॉन्ग कॉन्ग

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