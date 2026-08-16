IND vs SL: गॉल में देवदत्त पडिक्कल ने काटा गदर! 167 रन बनाकर रचा इतिहास, 24 साल बाद हुआ ये करिश्मा!

गॉल टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ भारतीय युवा बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने कमाल का प्रदर्शन किया. पडिक्कल ने अपनी बल्लेबाजी से हर किसी को मुरीद बना लिया है. इस पारी के बाद चोटिल साई सुदर्शन की जगह नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे पडिक्कल की हर कोई तारीफ कर रहा है.

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पहले ही टेस्ट में प्लेइंग इलेवन में मिले मौके को पडिक्कल ने दोनों हाथों से भुनाया. श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 167 रनों की यादगार पारी खेल डाली. अपनी इस पारी के दम पर उन्होंने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाने का काम किया.

इसके साथ ही पडिक्कल ने अपनी इस पारी की बदौलत भारतीय क्रिकेट इतिहास के कई बड़े दिग्गजों के रिकॉर्ड्स की बराबरी भी कर ली. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को यशस्वी जायसवाल के रूप में पहला झटका जल्दी लग गया था.

केएल राहुल के साथ निभाई 150 से अधिक रनों की साझेदारी

जायसवाल के आउट होने के बाद नंबर 3 पर क्रीज पर आए पडिक्कल ने केएल राहुल के साथ मिलकर श्रीलंकाई गेंदबाजों की जमकर खबर ली. दोनों के बीच 150 से अधिक रनों की साझेदारी हुई. पडिक्कल ने पहले दिन के आखिरी सेशन में अपना शानदार शतक पूरा किया.

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पडिक्कल ने खेली 167 रनों की पारी

दूसरे दिन का खेल बारिश के कारण देर से शुरू किया गया. लेकिन पडिक्कल ने रन बनाने का सिलसिला जारी रखा. उन्होंने स्पिनरों के खिलाफ काफी संभलकर बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम किया. आखिरकार 92वें ओवर में प्रभात जयसूर्या ने उन्हें आउट किया. लेकिन आउट होने से पहले पडिक्कल ने 15 चौके और 1 छक्के की मदद से 230 गेंदों पर 167 रन की शानदार पारी खेली.

It's Tea on Day 2 of the first #SLvIND Test!



Devdutt Padikkal's 167 remains highlight as #TeamIndia move to 364/5. 👍 👍



We will be back for the third & final session shortly! ⌛️



Scorecard ▶️ https://t.co/WHXkfnivbw pic.twitter.com/k19HTbUEqK — BCCI (@BCCI) August 16, 2026

द्रविड़ और पुजारा के क्लब में मारी एंट्री

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए 150 से अधिक का स्कोर बनाने वाले पडिक्कल सिर्फ तीसरे भारतीय बल्लेबाज हैं. पडिक्कल से पहले यह कारनामा केवल राहुल द्रविड़ (177 रन, अहमदाबाद 2009) और चेतेश्वर पुजारा (153 रन, गाले 2017) ही कर पाए थे. श्रीलंका की सरजमीं पर नंबर 3 पर किसी भारतीय का यह व्यक्तिगत हाईएस्ट स्कोर भी है.

The runs keep flowing in Galle from Devdutt Padikkal's bat ✨



1⃣5⃣0⃣ comes up for the left-handed batter 👏👏



Updates ▶️ https://t.co/M9LVyCAp8y#TeamIndia | #SLvIND pic.twitter.com/sF7bk3USgI — BCCI (@BCCI) August 16, 2026

24 साल बाद हुआ ये करिश्मा

21वीं सदी में भारत के लिए नंबर 3 पर शतक जड़ने वाले पडिक्कल महज दूसरे बाएं हाथ के बल्लेबाज बने हैं. उनसे पहले सौरव गांगुली ने साल 2002 में जिम्बाब्वे के खिलाफ दिल्ली में यह उपलब्धि हासिल की थी. वहीं भारतीय टीम के लिए नंबर 3 पोजीशन पर पिछले 35 टेस्ट पारियों के बाद यह पहला शतक है. इससे पहले सितंबर 2024 में शुभमन गिल ने बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई में नंबर 3 पर शतक लगाया था.



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