scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

IND vs SL: गॉल में देवदत्त पडिक्कल ने काटा गदर! 167 रन बनाकर रचा इतिहास, 24 साल बाद हुआ ये करिश्मा!

गॉल में श्रीलंका के खिलाफ देवदत्त पडिक्कल ने अपनी बल्लेबाजी से फैन्स का ध्यान अपनी ओर खींचने में सफलता हासिल की. उन्होंने 167 रनों की पारी खेलकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया. इसके साथ ही कई बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए.

Advertisement
X
पडिक्कल ने किया गजब का कारनामा. (PHOTO: PTI)
पडिक्कल ने किया गजब का कारनामा. (PHOTO: PTI)

गॉल टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ भारतीय युवा बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने कमाल का प्रदर्शन किया. पडिक्कल ने अपनी बल्लेबाजी से हर किसी को मुरीद बना लिया है. इस पारी के बाद चोटिल साई सुदर्शन की जगह नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे पडिक्कल की हर कोई तारीफ कर रहा है.

पहले ही टेस्ट में प्लेइंग इलेवन में मिले मौके को पडिक्कल ने दोनों हाथों से भुनाया. श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 167 रनों की यादगार पारी खेल डाली. अपनी इस पारी के दम पर उन्होंने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाने का काम किया.

इसके साथ ही पडिक्कल ने अपनी इस पारी की बदौलत भारतीय क्रिकेट इतिहास के कई बड़े दिग्गजों के रिकॉर्ड्स की बराबरी भी कर ली. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को यशस्वी जायसवाल के रूप में पहला झटका जल्दी लग गया था. 

केएल राहुल के साथ निभाई 150 से अधिक रनों की साझेदारी

जायसवाल के आउट होने के बाद नंबर 3 पर क्रीज पर आए पडिक्कल ने केएल राहुल के साथ मिलकर श्रीलंकाई गेंदबाजों की जमकर खबर ली. दोनों के बीच 150 से अधिक रनों की साझेदारी हुई. पडिक्कल ने पहले दिन के आखिरी सेशन में अपना शानदार शतक पूरा किया.

Advertisement

पडिक्कल ने खेली 167 रनों की पारी

दूसरे दिन का खेल बारिश के कारण देर से शुरू किया गया. लेकिन पडिक्कल ने रन बनाने का सिलसिला जारी रखा. उन्होंने स्पिनरों के खिलाफ काफी संभलकर बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने का काम किया. आखिरकार 92वें ओवर में प्रभात जयसूर्या ने उन्हें आउट किया. लेकिन आउट होने से पहले पडिक्कल ने 15 चौके और 1 छक्के की मदद से 230 गेंदों पर 167 रन की शानदार पारी खेली.

द्रविड़ और पुजारा के क्लब में मारी एंट्री

श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए 150 से अधिक का स्कोर बनाने वाले पडिक्कल सिर्फ तीसरे भारतीय बल्लेबाज हैं. पडिक्कल से पहले यह कारनामा केवल राहुल द्रविड़ (177 रन, अहमदाबाद 2009) और चेतेश्वर पुजारा (153 रन, गाले 2017) ही कर पाए थे. श्रीलंका की सरजमीं पर नंबर 3 पर किसी भारतीय का यह व्यक्तिगत हाईएस्ट स्कोर भी है.

24 साल बाद हुआ ये करिश्मा

21वीं सदी में भारत के लिए नंबर 3 पर शतक जड़ने वाले पडिक्कल महज दूसरे बाएं हाथ के बल्लेबाज बने हैं. उनसे पहले सौरव गांगुली ने साल 2002 में जिम्बाब्वे के खिलाफ दिल्ली में यह उपलब्धि हासिल की थी. वहीं भारतीय टीम के लिए नंबर 3 पोजीशन पर पिछले 35 टेस्ट पारियों के बाद यह पहला शतक है. इससे पहले सितंबर 2024 में शुभमन गिल ने बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई में नंबर 3 पर शतक लगाया था.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    13 हजार करोड़ के ड्रग्स केस में UAE से लाया गया वांटेड वीरेंद्र बसोया, 21 अगस्त तक NCB को मिली कस्टडी |
    ईरान तनाव के बीच अमेरिकी नौसेना पर बढ़ा दबाव, प्रशांत क्षेत्र से हटा अमेरिका का आखिरी युद्धपोत! |
    'अपने मुख्यालय पर 2002 तक तिरंगा नहीं फहराया, ऐसी विचारधारा के लोग...', वंदे मातरम् पर शाह की माफी वाली मांग से भड़की कांग्रेस |
    पतंग की डोर बनी मौत का फंदा! गाजियाबाद में चाइनीज मांझे से बाइक सवार की कटी गर्दन, अस्पताल में मौत |
    What happens if you stop eating sugar: क्या होगा अगर 1 महीने तक नहीं खाएंगे मीठा, शरीर में दिखेगा ये चेंज |
    'उन्हें बार-बार बदनाम किया गया...', आशीष बनर्जी के निधन पर ममता बनर्जी की भावुक पोस्ट |
    कुत्तों के काटने से लगता है डर, जान बचाएगा ये गैजेट, इतनी है कीमत |
    सिर्फ 9 घंटे में भोपाल से दिल्ली! नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे घटा देगा 100 Km की दूरी, 4 राज्यों को होगा फायदा |
    'जिम फिट होने से काम नहीं चलेगा...', चोटों से टीम इंडिया का बुरा हाल, गावस्कर ने खिलाड़ियों की ट्रेनिंग पर उठाए सवाल |
    'देशद्रोही और आतंकवादी कहा, 6 घंटे बंधक बनाया', राहुल गांधी के सामने अब छलका छात्रों का दर्द
    Advertisement