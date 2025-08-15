scorecardresearch
 

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 15 अगस्त 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 15 अगस्त, 2025 की खबरें और समाचार: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अब तक की सबसे लंबी स्पीच दी. वहीं, दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित दरगाह की दीवार ढहने से 5 लोगों की मौत गई.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए. (Photo: Reuters/@Altaf Hussain)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए. (Photo: Reuters/@Altaf Hussain)

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 15 अगस्त, 2025 की खबरें और समाचार: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अब तक की सबसे लंबी स्पीच दी. वहीं, दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित दरगाह की दीवार ढहने से 5 लोगों की मौत गई. इन खबरों के अलावा, पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश के बाद के अलग-अलग इलाकों बाढ़, भूस्खलन और मकान ढहने की घटनाओं में कम से कम 24 लोगों की मौत हो चुकी है. शुक्रवार शाम की 10 बड़ी खबरें पढ़िए.

लाल किले की प्राचीर से PM मोदी ने दिया अब तक सबसे बड़ा भाषण, तोड़ दिया साल 2024 का रिकॉर्ड

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अब तक की सबसे लंबी स्पीच दी, जो पूरे 103 मिनट की रही. पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी ने 98 मिनट का भाषण दिया था. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर से लेकर देश की डेमोग्राफी तक को लेकर अपनी बात रखी.  

निजामुद्दीन में बड़ा हादसा, दरगाह की दीवार ढही... 5 की मौत, कई लोगों के दबे होने की आशंका
 
दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित हुमायूं के मकबरे के पास एक बड़ा हादसा हो गया. दरगाह शरीफ पत्ते शाह के अंदर बने कमरे की छत और दीवार का हिस्सा अचानक गिर गया. इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है.

पाकिस्तान में बारिश का कहर: 24 की मौत, बाढ़-भूस्खलन से तबाही, कई लापता

पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश के बाद के अलग-अलग इलाकों बाढ़, भूस्खलन और मकान ढहने की घटनाओं में कम से कम 24 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग लापता हैं. पाकिस्तान के बाजौर जिले के जबरारी और सालारजई इलाकों में बादल फटने और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई. वहां अब तक 9 शव और 4 घायलों को निकाला गया है.

नए और पुराने सभी AIIMS से क्यों हो रहा डॉक्टरों का पलायन? आधे से ज्यादा प्रोफेसर पद खाली

देश के सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान AIIMS से डॉक्टरों का बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है. हाल ही में संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक, 2022 से 2024 के बीच देशभर के 20 AIIMS से 429 डॉक्टरों ने निजी अस्पतालों में जाने के लिए इस्तीफा दे दिया है. इनमें सबसे अधिक 52 इस्तीफे दिल्ली AIIMS से हुए, इसके बाद ऋषिकेश और रायपुर AIIMS हैं.

10 साल में सुरक्षित होगा देश का हर अहम ठिकाना, PM मोदी ने किया राष्ट्रीय सुरक्षा कवच 'सुदर्शन चक्र' का ऐलान

PM मोदी ने कहा कि देश के हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साल 2035 तक 'सुदर्शन चक्र' नामक एक राष्ट्रीय सुरक्षा कवच तैयार किया जाएगा. PM ने इस मिशन के पीछे की प्रेरणा का ज़िक्र करते हुए कहा कि ये भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र से प्रेरित है. PM ने स्पष्ट किया कि इस मिशन से जुड़ी पूरी रिसर्च, डेवलपमेंट आदि भारत में ही होगी.

नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव परिणाम रिजर्व, हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश होने के बाद होगा ऐलान

उत्तराखंड में नैनीताल ज़िला पंचायत अध्यक्ष चुनाव का परिणाम फिलहाल रोक दिया गया है. मतगणना पूरी होने के बाद रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेज दी गई है और नतीजे सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित हैं. अब मामला नैनीताल HC में है, जहां सुनवाई में तय होगा कि मतदान न करने वाले 5 सदस्य चुनाव प्रक्रिया में शामिल होंगे या नहीं.

3 मैच ही काफी! जसप्रीत बुमराह को मिला इस भारतीय तेज गेंदबाज का सपोर्ट, वर्कलोड मैनेजमेंट को बताया जायज

भारतीय तेज़ गेंदबाज़ भुवनेश्वर कुमार ने वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर जसप्रीत बुमराह का समर्थन किया है. भुवनेश्वर ने एक पॉडकास्ट में कहा, 'बुमराह तीनों फॉर्मेट में खेल रहे हैं, उनका गेंदबाज़ी एक्शन ऐसा है, जिसके चलते चोट का ख़तरा बना रहता है. भुवनेश्वर ने कहा, 'अगर खिलाड़ी का करियर लंबा खींचना है तो उसका वर्कलोड मैनेज करना जरूरी है.'

कर्नाटक से गोवा, मुंबई, दिल्ली तक... ED ने की रेड, 1.68 करोड़ कैश और 6.75 किलो सोना बरामद

प्रवर्तन निदेशालय बेंगलुरु ने 13 और 14 अगस्त 2025 को करवार, गोवा, मुंबई और नई दिल्ली में PMLA के तहत छापेमारी की. ये कार्रवाई विधायक सतीश कृष्णा सैल उर्फ सतीश सैल और अन्य व्यक्तियों व संस्थाओं के खिलाफ चल रही जांच के तहत हुई. इन सभी को बेंगलुरु की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अवैध रूप से आयरन अयस्क फाइंस के निर्यात में दोषी ठहराया था.

यूपी विधानसभा के नो पार्किंग में खड़ी थी मंत्री की फॉर्च्यूनर, क्रेन से उठा ले गई ट्रैफिक पुलिस, वीडियो वायरल

उत्तर प्रदेश विधानसभा परिसर से कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की कार को ट्रैफिक पुलिस ने क्रेन से उठा लिया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि संजय निषाद की कार विधानसभा के नो पार्किंग ज़ोन में खड़ी थी.  ऐसे में पुलिस ने स्थिति को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की. ये सब तब हुआ जब संजय निषाद विधानसभा में मौजूद थे.

'जब तक मेरे प्रधानमंत्री...' बिहार चुनाव से पहले NDA छोड़ने पर चिराग ने खोल दिए पत्ते

LJP (R) के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार चुनाव से पहले एनडीए से अलग होने की ख़बरों को अफवाह बताया है. उन्होंने कहा कि इन बातों का सच से कोई लेना देना नहीं है. चिराग पासवान ने कहा, "कुछ लोग हमें एनडीए से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ऐसी बात हो ही नहीं सकती है."

---- समाप्त ----
