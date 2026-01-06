UP SIR Draft Voter List Live: यूपी में आज जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, उधर सुप्रीम कोर्ट में SIR पर सुनवाई

निर्वाचन आयोग (ECI) आज विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के तहत उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करेगा. यह ड्राफ्ट सूची पहले 31 दिसंबर को प्रकाशित की जानी थी, लेकिन अब संशोधित कार्यक्रम के अनुसार इसे आज आयोग की वेबसाइट पर पब्लिश किया जा रहा है. उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक तय की गई है. वहीं, 6 जनवरी से 27 फरवरी 2026 तक नोटिस अवधि के दौरान प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े सभी गणना प्रपत्र (एन्यूमरेशन फॉर्म) प्राप्त कर लिए गए हैं और उनका डिजिटलीकरण भी पूरा कर लिया गया है. संशोधित समय-सारिणी के अनुसार ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद नागरिकों को एक महीने का समय मिलेगा, जिसमें वे नाम जोड़ने, संशोधन कराने या आपत्ति दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे. निर्वाचन आयोग के अनुसार, उत्तर प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची 6 मार्च 2026 को प्रकाशित की जाएगी. आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे ड्राफ्ट सूची में अपना नाम जरूर जांचें और किसी भी तरह की त्रुटि या नाम छूटने की स्थिति में तय समयसीमा के भीतर दावा या आपत्ति दर्ज कराएं.
यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा आज दोपहर 3 बजे ड्राफ्ट मतदाता सूची के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान करीब 2.89 करोड़ वोटर अनमैप्ड मिले हैं. उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया 4 नवंबर 2025 को शुरू हुई थी. एसआईआर की अंतिम तिथि पहले 4 दिसंबर तय की गई थी, जिसे बाद में दो बार बढ़ाया गया. ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पहले 31 दिसंबर को प्रकाशित होनी थी, जिसे बाद में 6 जनवरी तक बढ़ा दिया गया था.
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जिन लोगों के नाम नहीं होंगे, वे 6 फरवरी तक चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन या संबंधित बीएलओ के पास दावे और आपत्ति दर्ज करा सकेंगे. जिन मतदाताओं का नाम किसी वजह से इस लिस्ट में शामिल नहीं हुआ हो, वे तय प्रक्रिया का पालन कर अपना नाम जुड़वा सकते हैं.
निर्वाचन आयोग की ओर से देश के अलग-अलग राज्यों में मतदाता सूची को पारदर्शी बनाने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया चलाई जा रही है. विपक्षी दलों के शासन वाले कुछ राज्यों ने इस प्रक्रिया की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इन याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी है.
चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, आपको निम्नलिखित दस्तावेज अपने पास तैयार रखने चाहिए...
यदि आपका नाम सूची में नहीं है, तो आपको चुनाव आयोग को आपत्ति दर्ज करानी होगी. यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के मुताबिक जिन मतदाताओं का पता नहीं चल पा रहा है या जो लापता हैं और जिनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, उन्हें अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए 2003 की एसआईआर सूची में शामिल होने का प्रमाण या ईसीआई द्वारा निर्धारित कोई भी दस्तावेज दिखाना होगा. रिणवा ने कहा कि चुनाव आयोग ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में लगभग 12.55 करोड़ नामों को शामिल करने पर आपत्ति जताने वालों को भी आमंत्रित करेगा. ये आपत्तियां फॉर्म 7 भरकर दर्ज की जा सकती हैं. यदि ड्राफ्ट लिस्ट में किसी नाम के विरुद्ध आपत्ति वैध पाई जाती है, तो उसे सूची से हटाया जा सकता है. आप इन फॉर्मों को voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन या ECINET ऐप के माध्यम से जमा कर सकते हैं. ऑफलाइन फॉर्म जमा करने के लिए आपको बूथ स्तर के अधिकारी (BLO) से मिलना होगा.
Search by Electoral Details के जरिए:
भरने के बाद कैप्चा डालें और Search पर क्लिक करें
Search in Last SIR E-Roll के जरिए:
इन आसान चरणों के जरिए आप SIR-2026 के तहत मतदाता सूची में अपना नाम आसानी से जांच सकते हैं.