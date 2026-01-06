scorecardresearch
 
UP SIR Draft Voter List Live: यूपी में आज जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, उधर सुप्रीम कोर्ट में SIR पर सुनवाई

aajtak.in | नई दिल्ली | 06 जनवरी 2026, 12:32 PM IST

UP SIR Draft List Live Updates: तीसरी बार टाले जाने के बाद निर्वाचन आयोग (ECI) आज उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करने जा रहा है. अगर ड्राफ्ट सूची में आपका नाम शामिल नहीं है, तो आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन या बीएलओ के पास आवेदन देकर अपने नाम को मतदाता सूची में जुड़वाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं.

The Election Commission will release the draft voter list today as part of the ongoing SIR process in Uttar Pradesh The Election Commission will release the draft voter list today as part of the ongoing SIR process in Uttar Pradesh

निर्वाचन आयोग (ECI) आज विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के तहत उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करेगा. यह ड्राफ्ट सूची पहले 31 दिसंबर को प्रकाशित की जानी थी, लेकिन अब संशोधित कार्यक्रम के अनुसार इसे आज आयोग की वेबसाइट पर पब्लिश किया जा रहा है. उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक तय की गई है. वहीं, 6 जनवरी से 27 फरवरी 2026 तक नोटिस अवधि के दौरान प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा. 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े सभी गणना प्रपत्र (एन्यूमरेशन फॉर्म) प्राप्त कर लिए गए हैं और उनका डिजिटलीकरण भी पूरा कर लिया गया है. संशोधित समय-सारिणी के अनुसार ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद नागरिकों को एक महीने का समय मिलेगा, जिसमें वे नाम जोड़ने, संशोधन कराने या आपत्ति दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे. निर्वाचन आयोग के अनुसार, उत्तर प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची 6 मार्च 2026 को प्रकाशित की जाएगी. आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे ड्राफ्ट सूची में अपना नाम जरूर जांचें और किसी भी तरह की त्रुटि या नाम छूटने की स्थिति में तय समयसीमा के भीतर दावा या आपत्ति दर्ज कराएं.

12:32 PM (14 मिनट पहले)

UP SIR Draft Roll: यूपी में के दौरान अनमैप्ड मिले 2.89 करोड़ वोटर

यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा आज दोपहर 3 बजे ड्राफ्ट मतदाता सूची के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान करीब 2.89 करोड़ वोटर अनमैप्ड मिले हैं. उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया 4 नवंबर 2025 को शुरू हुई थी. एसआईआर की अंतिम तिथि पहले 4 दिसंबर तय की गई थी, जिसे बाद में दो बार बढ़ाया गया. ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पहले 31 दिसंबर को प्रकाशित होनी थी, जिसे बाद में 6 जनवरी तक बढ़ा दिया गया था.
 

12:29 PM (17 मिनट पहले)

UP SIR Draft Roll: ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं होने पर 6 फरवरी तक दर्ज करा सकेंगे आपत्ति

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जिन लोगों के नाम नहीं होंगे, वे 6 फरवरी तक चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन या संबंधित बीएलओ के पास दावे और आपत्ति दर्ज करा सकेंगे. जिन मतदाताओं का नाम किसी वजह से इस लिस्ट में शामिल नहीं हुआ हो, वे तय प्रक्रिया का पालन कर अपना नाम जुड़वा सकते हैं.

12:25 PM (21 मिनट पहले)

UP SIR Draft Voter List Release: सुप्रीम कोर्ट में SIR की संवैधानिक वैधता पर आज सुनवाई

निर्वाचन आयोग की ओर से देश के अलग-अलग राज्यों में मतदाता सूची को पारदर्शी बनाने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया चलाई जा रही है. विपक्षी दलों के शासन वाले कुछ राज्यों ने इस प्रक्रिया की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. इन याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी है.

12:16 PM (29 मिनट पहले)

UP SIR Draft Voter List Live: नाम जुड़वाने के लिए कौन से दस्तावेज होने चाहिए?

चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, आपको निम्नलिखित दस्तावेज अपने पास तैयार रखने चाहिए...

  1. केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) के नियमित कर्मचारी या पेंशनभोगी को जारी कोई भी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश
  2. 01.07.1987 से पहले भारत में सरकार/स्थानीय निकाय/बैंक/डाकघर/LIC/PSU द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र, प्रमाणपत्र या दस्तावेज
  3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
  4. पासपोर्ट
  5. मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिक या शैक्षणिक प्रमाण पत्र
  6. सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  7. वन अधिकार प्रमाण पत्र (Forest Right Certificate)
  8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी/एससी/एसटी या अन्य जाति प्रमाण पत्र
  9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) (जहां लागू हो)
  10. राज्य/स्थानीय निकायों द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर
  11. सरकार द्वारा जारी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र
  12. बिहार SIR की मतदाता सूची का अंश (01.07.2025 के संदर्भ के साथ)
  13. आधार कार्ड (केवल पहचान प्रमाण के रूप में, नागरिकता के प्रमाण के तौर पर नहीं)
12:16 PM (30 मिनट पहले)

UP SIR Draft Voter List: अगर आपका नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है तो क्या करें?

यदि आपका नाम सूची में नहीं है, तो आपको चुनाव आयोग को आपत्ति दर्ज करानी होगी. यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के मुताबिक जिन मतदाताओं का पता नहीं चल पा रहा है या जो लापता हैं और जिनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, उन्हें अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए 2003 की एसआईआर सूची में शामिल होने का प्रमाण या ईसीआई द्वारा निर्धारित कोई भी दस्तावेज दिखाना होगा. रिणवा ने कहा कि चुनाव आयोग ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में लगभग 12.55 करोड़ नामों को शामिल करने पर आपत्ति जताने वालों को भी आमंत्रित करेगा. ये आपत्तियां फॉर्म 7 भरकर दर्ज की जा सकती हैं. यदि ड्राफ्ट लिस्ट में किसी नाम के विरुद्ध आपत्ति वैध पाई जाती है, तो उसे सूची से हटाया जा सकता है. आप इन फॉर्मों को voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन या ECINET ऐप के माध्यम से जमा कर सकते हैं. ऑफलाइन फॉर्म जमा करने के लिए आपको बूथ स्तर के अधिकारी (BLO) से मिलना होगा.

12:15 PM (30 मिनट पहले)

UP SIR Draft List: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कैसे जांचेंगे अपना नाम? जानें तरीका

  1. सबसे पहले निर्वाचन आयोग की वेबसाइट– https://voters.eci.gov.in/ पर जाएं.
  2. वेबसाइट पर Special Intensive Revision (SIR)-2026 नाम का सेक्शन मिलेगा.
  3. यहां Search your name in Last SIR पर क्लिक करें
  4. नाम खोजने के लिए दो विकल्प दिए गए हैं— Search by Electoral Details और Search in Last SIR E-Roll

Search by Electoral Details के जरिए:

  • राज्य, जिला, विधानसभा क्षेत्र, मतदान केंद्र संख्या व नाम
  • सेक्शन नंबर व नाम
  • पार्ट सीरियल नंबर
  • मतदाता का पूरा नाम (SIR में दर्ज)
  • उम्र
  • संबंध का प्रकार (पिता/पति आदि)
  • संबंधी का पूरा नाम

भरने के बाद कैप्चा डालें और Search पर क्लिक करें

Search in Last SIR E-Roll के जरिए:

  • पहले राज्य चुनें और View पर क्लिक करें.
  • फिर जिला और विधानसभा क्षेत्र (AC) चुनें.
  • इसके बाद Show पर क्लिक करें.

इन आसान चरणों के जरिए आप SIR-2026 के तहत मतदाता सूची में अपना नाम आसानी से जांच सकते हैं.

