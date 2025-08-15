नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव परिणाम रिजर्व, हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश होने के बाद होगा ऐलान

नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव का परिणाम फिलहाल रोक दिया गया है. देर रात तक चली मतगणना के बाद निर्वाचन अधिकारियों ने पूरी प्रक्रिया की रिपोर्ट तैयार कर चुनाव आयोग को भेज दी है. साथ ही चुनाव परिणाम को सील बंद लिफाफे में सुरक्षित रख लिया गया है.

जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान हुई घटना के बाद मामला हाईकोर्ट में पहुंचा. जिसके बाद हाईकोर्ट ने कुछ दिशा-निर्देश दिए थे. जिनका पालन करते हुए देर रात दोनों प्रत्याशियों के अभिकर्ताओं की मौजूदगी में मतगणना की गई. जिसके बाद चुनाव परिणाम को रिजर्व रख लिया गया है.

अब चुनाव परिणाम की रिपोर्ट नैनीताल हाईकोर्ट में पेश की जाएगी. सुनवाई के दौरान तय होगा कि जिन 5 सदस्यों ने अब तक मतदान नहीं किया है, उन्हें चुनाव प्रक्रिया में शामिल करना है या नहीं. कोर्ट में सुनवाई के बाद ही चुनाव परिणाम की औपचारिक घोषणा की जाएगी.

बेतालघाट चुनाव के दौरान हुई फायरिंग के मामले में नैनीताल की डीएम वंदना सिंह ने बताया कि गोली चलाने वाले चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.एसएसपी ने प्राथमिक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें ये जानकारी दी गई है कि उनके द्वारा घटना के बाद कितनी टीम बनाई गई, क्या एक्शन लिए गए.

