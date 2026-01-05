scorecardresearch
 
US Strikes Venezuela LIVE: अमेरिकी कोर्ट में मादुरो की पहली पेशी आज, ट्रंप प्रशासन ने अब वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति को दी धमकी

aajtak.in | नई दिल्ली | 05 जनवरी 2026, 7:13 AM IST

US–Venezuela Tensions LIVE Updates: अमेरिकी सेना ने 'ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व' के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया, जिसके बाद से देश के अंदर गहमागहमी जैसे हालात हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर डेल्सी रोड्रिग्ज अंतरिम राष्ट्रपति बनीं है, जबकि अमेरिका ने उन्हें चेतावनी दी है.

US मिलिट्री द्वारा निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला की सड़कों पर उतरे लोग (Photo: Reuters) US मिलिट्री द्वारा निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला की सड़कों पर उतरे लोग (Photo: Reuters)

US–Venezuela Tensions LIVE Updates: अमेरिकी सेना के द्वारा वेनेजुएला पर हमला करके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किए जाने के बाद देश में उथल-पुथल का माहौल जारी है. राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को 'ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व' के तहत अमेरिकी सैनिकों ने पकड़ लिया था. वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, देश की पूर्व उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज ने अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला है. 

रोड्रिग्ज एक मजबूत वामपंथी बैकग्राउंड वाली ली़डर हैं. उन्होंने पहले मादुरो के प्रति अपनी एकजुटता जाहिर की थी और उन्हें देश का एकमात्र प्रशासनिक प्रमुख माना था. इस बीच, अमेरिका ने रोड्रिग्ज को एक नई धमकी दी है, जिसमें कहा गया है कि अगर वह सही रास्ते पर नहीं चलती हैं, तो उन्हें गंभीर नतीजे भुगतने होंगे. 

वॉशिंगटन ने सोमवार को अपने पहले के रुख से यू-टर्न लेते हुए कहा कि वह वेनेजुएला पर शासन नहीं करेगा क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले दिनों इस तरह का दावा किया था. राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सोमवार यानी आज मैनहट्टन फेडरल कोर्ट में पेश किया जाएगा. उन पर 25 साल तक नार्को-टेररिस्ट साज़िश का नेतृत्व करने का आरोप है.

वेनेजुएला से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए यह LIVE ब्लॉग फॉलो करें.

 
6:59 AM (25 मिनट पहले)

Venezuela Crisis LIVE: ट्रंप ने वेनेजुएला पर दूसरे हमले की चेतावनी दी

Posted by :- Sakib

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर वेनेजुएला का नेतृत्व वॉशिंगटन की मांगों को मानने में नाकाम रहता है, तो अमेरिका वेनेजुएला के खिलाफ एक और मिलिट्री हमला कर सकता है.

रिपोर्टर्स से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "अमेरिकी सेना आगे की कार्रवाई के लिए तैयार थी, लेकिन उन्होंने संकेत दिया कि शायद और ऑपरेशन्स की ज़रूरत न पड़े." उन्होंने यह भी कहा कि वेनेजुएला में चुनाव सही वक्त पर होंगे, लेकिन उन्होंने टाइमलाइन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी.
 

 
6:58 AM (26 मिनट पहले)

Venezuela Crisis LIVE: ट्रंप ने कोलंबिया के खिलाफ मिलिट्री एक्शन की धमकी दी

Posted by :- Sakib

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कोलंबिया के खिलाफ संभावित मिलिट्री ऑपरेशन की धमकी दी. उन्होंने ये बातें एयर फ़ोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए कहीं.

ट्रंप ने कोलंबिया के नेताओं पर अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी के लिए ज़िम्मेदार होने का आरोप लगाया और खास तौर पर राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो का नाम लिया. ट्रंप ने कहा, "कोलंबिया भी बहुत बीमार है, एक बीमार आदमी इसे चला रहा है, जिसे कोकीन बनाना और उसे अमेरिका में बेचना पसंद है, और वह ज़्यादा वक्त तक ऐसा नहीं कर पाएगा."

जब सीधे पूछा गया कि क्या अमेरिका कोलंबिया के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन करेगा, तो ट्रंप ने जवाब दिया: "यह मुझे अच्छा लगता है."

6:58 AM (26 मिनट पहले)

Venezuela News: वेनेजुएला की सेना ने अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज को दी मान्यता 

Posted by :- Sakib

शनिवार को अमेरिकी एयरस्ट्राइक में निकोलस मादुरो के पकड़े जाने के बाद, वेनेजुएला की सेना ने देश की नई अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को अपना समर्थन दिया है. सेना ने यह भी कहा है कि वह साम्राज्यवादी हमले के सामने एकजुट और मज़बूत है.

 
