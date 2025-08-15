'जब तक मेरे प्रधानमंत्री...' बिहार चुनाव से पहले NDA छोड़ने पर चिराग ने खोल दिए पत्ते

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार चुनाव से पहले एनडीए से अलग होने की खबरों पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि यह सिर्फ अफवाह है, सच से इसका कोई लेना-देना नहीं है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'मैंने कभी ऐसा बयान नहीं दिया, कुछ लोग हमें एनडीए से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ऐसी बात हो ही नहीं सकती है. उन्होंने साफ़ कहा यह सिर्फ अफवाह है, सच से इसका कोई लेना-देना नहीं है. मैंने कभी ऐसा बयान नहीं दिया है.'

'जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं'

इस दौरान चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होने की अटकलों को पूरी तरह खारिज कर दिया है. गुरुवार को पटना लौटते ही उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह खबरें बिल्कुल निराधार हैं और विपक्ष की साजिश का हिस्सा हैं. चिराग ने कहा, 'जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, एनडीए से अलग होने का सवाल ही नहीं उठता, मैंने कभी ऐसा बयान नहीं दिया और न ही देने का कोई इरादा है.'

चिराग ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक ताकतें उन्हें एनडीए से अलग करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि विपक्ष जानता है कि जब तक एनडीए एकजुट है, सत्ता परिवर्तन असंभव है. उन्होंने कहा, 'विपक्ष इसलिए झूठ फैलाता है कि जनता में भ्रम पैदा हो, लेकिन सच यह है कि गठबंधन पहले से अधिक मज़बूत है.'

दरअसल, एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू के बाद यह खबर फैल गई थी कि चिराग पासवान बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे. इस खबर ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी थी. हालांकि, चिराग ने इसे 'पूरी तरह से मनगढ़ंत' बताते हुए कहा, 'मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, जो बात कही ही नहीं गई, वही फैलाई जा रही है.'

सीट शेयरिंग पर क्या बोले चिराग पासवान ?

सीट बंटवारे के सवाल पर चिराग ने साफ किया कि अभी तक गठबंधन के अंदर इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई है. उन्होंने कहा, 'जब भी सीट बंटवारे पर चर्चा होगी, फैसला भी गठबंधन के अंदर सर्वसम्मति से होगा, इस तरह के मुद्दे मीडिया की अटकलों से नहीं, बल्कि राजनीतिक संवाद से तय होते हैं.'

हालांकि, बार-बार एक ही सवाल पूछे जाने पर चिराग पासवान नाराज़ नज़र आए और वहां से चले गए. इस दौरान उन्होंने बस इतना कहा, 'मैं बार-बार वही जवाब नहीं दे सकता, जो पहले दे चुका हूं.'



