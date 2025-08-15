scorecardresearch
 

Feedback

'जब तक मेरे प्रधानमंत्री...' बिहार चुनाव से पहले NDA छोड़ने पर चिराग ने खोल दिए पत्ते

दिल्ली से पटना पहुंचे चिराग पासवान से जब एयरपोर्ट पर एनडीए से अलग होने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, सच से इसका कोई संबंध नहीं है. चिराग ने कहा कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, एनडीए में दरार की संभावना नहीं है. विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह झूठ फैलाकर भ्रम पैदा कर रहा है. वहीं उन्होंने इस दौरान सीट बंटवारे पर चर्चा न होने की बात भी स्पष्ट की.

Advertisement
X
चिराग ने NDA छोड़ने पर दिया बड़ा बयान (Photo: Screengrab)
चिराग ने NDA छोड़ने पर दिया बड़ा बयान (Photo: Screengrab)

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार चुनाव से पहले एनडीए से अलग होने की खबरों पर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि यह सिर्फ अफवाह है, सच से इसका कोई लेना-देना नहीं है. 

केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'मैंने कभी ऐसा बयान नहीं दिया, कुछ लोग हमें एनडीए से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ऐसी बात हो ही नहीं सकती है. उन्होंने साफ़ कहा यह सिर्फ अफवाह है, सच से इसका कोई लेना-देना नहीं है. मैंने कभी ऐसा बयान नहीं दिया है.'

'जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं'

सम्बंधित ख़बरें

चिराग पासवान ने NDA से अलग होने की खबरों पर दी सफाई (File Photo: PTI)
'मैंने कभी ऐसा...'. चिराग पासवान ने NDA से अलग होने की खबरों पर तोड़ी चुप्पी 
Chirag Paswan
Nitish पर Chirag के हमले से असहज हुई BJP! 
Chirag Paswan, Nitish Kumar
चिराग से बीजेपी नाराज! नीतीश पर LJP चीफ के हमले से असहज, क्लोज डोर मीटिंग में दिया जाएगा संदेश 
chirag on Nitish
पहले नीतीश कुमार पर साधा निशाना, देखें अब सफाई में क्या बोले चिराग 
Chirag Paswan is currently an MP and a Union Minister in Narendra Modi's cabinet. (File Image)
'नीतीश फिर बनेंगे CM, हम ऐतिहासिक जीत की ओर', NDA से अलग होने की अटकलों पर बोले चिराग 

इस दौरान चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होने की अटकलों को पूरी तरह खारिज कर दिया है. गुरुवार को पटना लौटते ही उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह खबरें बिल्कुल निराधार हैं और विपक्ष की साजिश का हिस्सा हैं. चिराग ने कहा, 'जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, एनडीए से अलग होने का सवाल ही नहीं उठता, मैंने कभी ऐसा बयान नहीं दिया और न ही देने का कोई इरादा है.'

Advertisement

चिराग ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक ताकतें उन्हें एनडीए से अलग करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि विपक्ष जानता है कि जब तक एनडीए एकजुट है, सत्ता परिवर्तन असंभव है. उन्होंने कहा, 'विपक्ष इसलिए झूठ फैलाता है कि जनता में भ्रम पैदा हो, लेकिन सच यह है कि गठबंधन पहले से अधिक मज़बूत है.'

दरअसल, एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू के बाद यह खबर फैल गई थी कि चिराग पासवान बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे. इस खबर ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी थी. हालांकि, चिराग ने इसे 'पूरी तरह से मनगढ़ंत' बताते हुए कहा, 'मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, जो बात कही ही नहीं गई, वही फैलाई जा रही है.'

सीट शेयरिंग पर क्या बोले चिराग पासवान ?

सीट बंटवारे के सवाल पर चिराग ने साफ किया कि अभी तक गठबंधन के अंदर इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई है. उन्होंने कहा, 'जब भी सीट बंटवारे पर चर्चा होगी, फैसला भी गठबंधन के अंदर सर्वसम्मति से होगा, इस तरह के मुद्दे मीडिया की अटकलों से नहीं, बल्कि राजनीतिक संवाद से तय होते हैं.'

हालांकि, बार-बार एक ही सवाल पूछे जाने पर चिराग पासवान नाराज़ नज़र आए और वहां से चले गए. इस दौरान उन्होंने बस इतना कहा, 'मैं बार-बार वही जवाब नहीं दे सकता, जो पहले दे चुका हूं.'
 

---- समाप्त ----
इनपुट- शुभम लाल
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement