कर्नाटक से गोवा, मुंबई, दिल्ली तक... ED ने की रेड, 1.68 करोड़ कैश और 6.75 किलो सोना बरामद

प्रवर्तन निदेशालय (ED) बेंगलुरु ने 13 और 14 अगस्त 2025 को करवार (उत्तर कन्नड़), गोवा, मुंबई और नई दिल्ली में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत छापेमारी की. यह कार्रवाई विधायक सतीश कृष्णा सैल उर्फ सतीश सैल और अन्य व्यक्तियों व संस्थाओं के खिलाफ चल रही जांच के तहत हुई.

6.75 किलो सोना बरामद

इन सभी को बेंगलुरु की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अवैध रूप से आयरन अयस्क फाइंस के निर्यात में दोषी ठहराया था. छापेमारी के दौरान ED ने कई अहम दस्तावेज, ई-मेल, रिकॉर्ड, 1.68 करोड़ रुपये नकद, 6.75 किलो सोना (जेवर और बिस्किट) बरामद किया.

इसके अलावा करीब 14.13 करोड़ रुपये की बैंक बैलेंस राशि को फ्रीज कर दिया गया है. सैल उत्तर कन्नड़ जिले के करवार विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक हैं.

