scorecardresearch
 

Feedback

कर्नाटक से गोवा, मुंबई, दिल्ली तक... ED ने की रेड, 1.68 करोड़ कैश और 6.75 किलो सोना बरामद

यह कार्रवाई विधायक सतीश कृष्णा सैल उर्फ सतीश सैल और अन्य व्यक्तियों व संस्थाओं के खिलाफ चल रही जांच के तहत हुई. इन सभी को बेंगलुरु की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अवैध रूप से आयरन अयस्क फाइंस के निर्यात में दोषी ठहराया था. छापेमारी के दौरान ED ने कई अहम दस्तावेज, ई-मेल, रिकॉर्ड, 1.68 करोड़ रुपये नकद, 6.75 किलो सोना (जेवर और बिस्किट) बरामद किया. 

Advertisement
X
करीब 14.13 करोड़ रुपये की बैंक बैलेंस राशि को फ्रीज कर दिया गया है. (Photo: ITG)
करीब 14.13 करोड़ रुपये की बैंक बैलेंस राशि को फ्रीज कर दिया गया है. (Photo: ITG)

प्रवर्तन निदेशालय (ED) बेंगलुरु ने 13 और 14 अगस्त 2025 को करवार (उत्तर कन्नड़), गोवा, मुंबई और नई दिल्ली में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत छापेमारी की. यह कार्रवाई विधायक सतीश कृष्णा सैल उर्फ सतीश सैल और अन्य व्यक्तियों व संस्थाओं के खिलाफ चल रही जांच के तहत हुई.

ED raid

6.75 किलो सोना बरामद

सम्बंधित ख़बरें

ED has arrested Sandeepa Virk in Rs 40 crore loan fraud case
40 करोड़ की लोन धोखाधड़ी में ED का एक्शन... इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर संदीपा विर्क अरेस्ट 
Betting app case: ED questions Suresh Raina, several celebrities under scrutiny.
पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना से ED की पूछताछ, जानें किस केस में आया नाम 
suresh raina ed
पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना से ED ने क्यों की पूछताछ? देखें ब्रेकिंग न्यूज 
fatehpur maqbra
फतेहपुर हिंसा के आरोपियों पर कार्रवाई ना होने पर सपा ने योगी सरकार को घेरा, देखें एक और एक ग्यारह 
Interrogation of Suresh Raina by the ED regarding an online betting app.
सुरेश रैना से ED की पूछताछ, ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से जुड़ा है मामला 

इन सभी को बेंगलुरु की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अवैध रूप से आयरन अयस्क फाइंस के निर्यात में दोषी ठहराया था. छापेमारी के दौरान ED ने कई अहम दस्तावेज, ई-मेल, रिकॉर्ड, 1.68 करोड़ रुपये नकद, 6.75 किलो सोना (जेवर और बिस्किट) बरामद किया. 

इसके अलावा करीब 14.13 करोड़ रुपये की बैंक बैलेंस राशि को फ्रीज कर दिया गया है. सैल उत्तर कन्नड़ जिले के करवार विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement