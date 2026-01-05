Aaj ka Rashifal 6 जनवरी 2026: मंगलवार के दिन कन्या राशि वालों का आर्थिक पक्ष होगा मजबूत, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: रिश्तों और प्रबंधन पर दें ध्यान

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन भौतिक सुख-सुविधाओं में रुचि बढ़ाने वाला है. आपको अपने निजी संबंधों और व्यक्तिगत विषयों पर अधिक ध्यान देना चाहिए. अगर आपके मन में कोई महत्वपूर्ण बात है, तो उसे साझा करने के लिए आज का समय अच्छा है. हालांकि, बातचीत के दौरान तर्क-बहस से बचें और विनम्रता बनाए रखें. अहंकार को अपने रिश्तों पर हावी न होने दें. कामकाज के मामले में प्रबंधन और कार्यव्यवस्था को मजबूत रखना आपके लिए फायदेमंद होगा.

शुभ अंक: 6, 8 और 9

शुभ रंग: चमकीला लाल

आज का उपाय: हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं. गुड़-चना और मिष्ठान्न का प्रसाद बांटें. 'ॐ अं अंगारकाय नमः' का जाप करें. अपनी विनम्रता को कम न होने दें.

वृष: पराक्रम से मिलेगी सफलता

वृष राशि वालों को आज अपने कार्यक्षेत्र में बहुत अधिक जोखिम लेने से बचना चाहिए. हालांकि, आपका पराक्रम और पहल करने की क्षमता बनी रहेगी. सामाजिक मामलों में आपको सफलता मिलेगी और भाइयों व सहयोगियों से स्नेह बढ़ेगा. महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होने के योग हैं, इसलिए सतर्क रहें. वाणिज्यिक विषयों में आपकी दूरदर्शिता काम आएगी और पेशेवर मामले आपके पक्ष में बनेंगे. शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास सफल होंगे और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी.

शुभ अंक: 6, 8 और 9

शुभ रंग: कांसे के समान

आज का उपाय: हनुमानजी को चोला चढ़ाएं. गुड़-चना और मिष्ठान्न का वितरण करें. 'ॐ अं अंगारकाय नमः' का जाप करें. अपने साहस को सकारात्मक दिशा में बढ़ाएं.

मिथुन: परिवार का साथ और सूझबूझ

मिथुन राशि के जातकों के लिए परिवार का सहयोग आज बहुत महत्वपूर्ण रहेगा. आपको करियर से संबंधित आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं. रिश्तों में सूझबूझ दिखाना और आपसी सौहार्द्र बनाए रखना आज आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए. किसी के बहकावे में न आएं और अपनी व्यवस्था पर जोर दें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना आवश्यक है, इसलिए अपने रूटीन को बेहतर करें. आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें और सभी का सहयोग पाने के लिए विनम्र बने रहें.

शुभ अंक: 5, 6 और 8

शुभ रंग: पीच कलर

आज का उपाय: संकटमोचक हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं. गुड़-चना और मिष्ठान्न बांटें. 'ॐ अं अंगारकाय नमः' का जाप करें. घर आए अतिथि को उचित आदर दें.

कर्क: रचनात्मकता और व्यक्तित्व का प्रभाव

कर्क राशि वालों के लिए आज रचनात्मकता और संवेदनशीलता का दिन है. आपके सृजनात्मक प्रयासों में तेजी आएगी और कामकाज में आपका व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली बना रहेगा. प्रशासनिक पक्ष मजबूत होगा और भूमि-भवन से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी. आय के नए स्रोत बन सकते हैं और आप करियर में लाभ की उम्मीद कर सकते हैं. साझेदारी के कामों में भरोसा बढ़ेगा और आप पेशेवरों का दिल जीतने में सफल रहेंगे. लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें.

शुभ अंक: 2, 6, 8 और 9

शुभ रंग: चेरी रेड

आज का उपाय: पवनपुत्र महाबली हनुमानजी पर घी-सिंदूर का चोला चढ़ाएं. गुड़-चना और मिष्ठान्न बांटें. अपने दैनिक रूटीन को व्यवस्थित रखें.

सिंह: खर्च और बजट पर रखें नियंत्रण

सिंह राशि के जातकों को आज अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. वित्तीय स्थिति थोड़ी मिलीजुली रह सकती है, इसलिए बजट बनाकर आगे बढ़ना ही समझदारी है. अपने खर्चों पर अंकुश लगाएं और उधार के लेनदेन से बचें. पेशेवर मामलों में अनुशासन बनाए रखना जरूरी है. रिश्तों में सुधार के लिए आपको प्रयास करने होंगे. दूर देश से जुड़े मामले आज सुलझ सकते हैं. लेनदेन में सावधानी बरतें और नियमों का पालन करें.

शुभ अंक: 1 और 9

शुभ रंग: गहरा गुलाबी

आज का उपाय: महाबली संकटमोचक हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं. गुड़-चना और मिष्ठान्न का दान करें. दिखावे से दूर रहें और धर्मकार्य में रुचि लें.

कन्या: आर्थिक लाभ और अनुशासन

कन्या राशि वालों के लिए आर्थिक लाभ का पक्ष आज मजबूत बना रहेगा. आप अपने कामकाज में कड़ा अनुशासन रखेंगे, जिसका फल आपको जल्द मिलेगा. शासन और प्रशासन से जुड़े मामलों में सुधार आएगा और महत्वपूर्ण कार्यों को आप बड़े उत्साह के साथ पूरा करेंगे. मित्रों के साथ तालमेल बिठाने का प्रयास करें. विस्तार की योजनाएं आज गति लेंगी और शुभ सूचनाएं मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. कारोबारी संबंधों में मजबूती आएगी और आप अपनी सूझबूझ से लाभ कमाएंगे.

शुभ अंक: 5, 6 और 8

शुभ रंग: खाकी

आज का उपाय: महाबली हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं. गुड़-चना और मिष्ठान्न का प्रसाद बांटें. अपनी कार्यशक्ति बढ़ाएं और बड़ा सोचने का साहस रखें.

तुला: पैतृक पक्ष और पेशेवर प्रबंधन

तुला राशि के जातकों के लिए आज पैतृक पक्ष मजबूत रहेगा. पेशेवर मामलों में प्रबंधन बढ़ाने से कार्य व्यापार में शुभता आएगी. वातावरण आपके अनुकूल रहेगा, जिसका लाभ आपको उठाना चाहिए. स्वजनों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और परिवार में आनंद का माहौल रहेगा. जिम्मेदारियों को निभाने में आप सबसे आगे रहेंगे. किसी पेशेवर यात्रा के योग भी बन रहे हैं. सहयोगियों का समर्थन आपको अपनी गतिविधियों में इच्छित सफलता दिलाने में मदद करेगा.

शुभ अंक: 6, 8 और 9

शुभ रंग: मरून

आज का उपाय: महावीर हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं. लाल रंग की वस्तुओं का दान करें. गुड़-चना और मिष्ठान्न का प्रसाद बांटें. सबका सहयोग बनाए रखें.

वृश्चिक: भाग्य का साथ और कला कौशल

वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन भाग्यशाली रहने वाला है. विभिन्न कार्यों में शुभता का संचार होगा और आर्थिक-सामाजिक विषय गति लेंगे. आप अपने कला कौशल से बड़े लक्ष्यों को साधने में सफल रहेंगे. आस्था और विश्वास में मजबूती आएगी. लंबी दूरी की यात्रा की संभावना बन रही है, जो भविष्य के लिए लाभकारी होगी. भाईचारा और धार्मिक कार्यों में सक्रियता बढ़ेगी. मनोरंजन और संचार तंत्र में आपकी रुचि बनी रहेगी. विनम्रता को अपना हथियार बनाएं.

शुभ अंक: 6, 8 और 9

शुभ रंग: गहरा लाल

आज का उपाय: महाबली संकटमोचक हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं. गुड़-चना और मिष्ठान्न बांटें. 'ॐ अं अंगारकाय नमः' का जाप करें. संभव हो तो किसी तीर्थ पर जाएं.

धनु: सेहत और व्यवहार में सजगता

धनु राशि के जातकों को आज अपनी सेहत के मामले में कोई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए. आत्मविश्वास बनाए रखें लेकिन वाणी और व्यवहार में सहज संतुलन रखें. सूझबूझ के साथ आगे बढ़ना आज के लिए श्रेष्ठ रहेगा. घर में मेहमानों की आवक हो सकती है, इसलिए उनके स्वागत के लिए तैयार रहें. धैर्य के साथ अपनी बात रखें और आर्थिक क्षेत्र में मिल रहे आकस्मिक अवसरों को भुनाएं. अनुशासन और नियमों का पालन करना आपके लिए बहुत जरूरी है.

शुभ अंक: 3, 6, 8 और 9

शुभ रंग: ऐप्पल रेड

आज का उपाय: महाबली हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं. गुड़-चना और मिष्ठान्न का वितरण करें. 'ॐ अं अंगारकाय नमः' का जाप करें. अपरिचित व्यक्तियों से दूरी रखें.

मकर: करियर विस्तार और नेतृत्व

मकर राशि वालों के लिए आज करियर और व्यापार के विस्तार पर जोर देने का दिन है. आपको नए अवसरों का भरपूर लाभ उठाना चाहिए. महत्वपूर्ण चर्चाओं में आपकी भागीदारी बढ़ेगी और नेतृत्व क्षमता को बढ़ावा मिलेगा. लाभ के मामले संवरेंगे और लेनदेन में आप प्रभावी रहेंगे. योजनाओं को पूरा करने के लिए प्रयासों में तेजी लाएं. साझीदारी के कामों में स्थायित्व आएगा और आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. साख और सम्मान में वृद्धि होने से मन प्रसन्न रहेगा.

शुभ अंक: 6, 8 और 9

शुभ रंग: मडकलर (मिट्टी जैसा रंग)

आज का उपाय: महाबली हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं. 'ॐ अं अंगारकाय नमः' का जाप करें. गुड़-चना और मिष्ठान्न बांटें. स्वभाव में विनम्रता बनाए रखें.

कुंभ: सजगता और स्पष्टता है जरूरी

कुंभ राशि के जातकों को कामकाज में सहज गति से आगे बढ़ना चाहिए. उधार के लेनदेन और जुबानी वादों से आज बिल्कुल बचें. स्मार्ट डिले की नीति कुछ मामलों में आपके काम आ सकती है. निवेश और बजट को लेकर स्पष्ट रहें और धूर्त लोगों से दूरी बनाकर रखें. नौकरीपेशा जातकों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा. पेपरवर्क में पूरी स्पष्टता रखें ताकि भविष्य में कोई विवाद न हो. नियम और अनुशासन का पालन करना आज आपको बड़ी परेशानियों से बचा सकता है.

शुभ अंक: 6, 8 और 9

शुभ रंग: गेंहुंआ

आज का उपाय: संकटमोचक हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं. गुड़-चना और मिष्ठान्न का प्रसाद बांटें. 'ॐ अं अंगारकाय नमः' का जाप करें. अपनी तार्किक शक्ति बनाए रखें.

मीन: रचनात्मक प्रयास और लाभ में वृद्धि

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यापार में प्रभावशाली रहने वाला है. आप नए और रचनात्मक प्रयास बढ़ाएंगे जिससे कार्ययोजनाओं को गति मिलेगी. क्षमता और लाभ में वृद्धि के योग हैं. दिल की बात सुनने और भावनात्मक मामलों में सहज बने रहने के लिए आज का समय श्रेष्ठ है. परीक्षा और प्रतियोगिता में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं और मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा. भ्रमण और मनोरंजन में भी आपकी रुचि रहेगी.

शुभ अंक: 3, 6, 8 और 9

शुभ रंग: गहरा लाल

आज का उपाय: महाबली हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं. 'ॐ अं अंगारकाय नमः' का जाप करें. गुड़-चना और मिष्ठान्न बांटें. अपने कार्यों में तेजी लाएं.

