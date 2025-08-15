यूपी विधानसभा के नो पार्किंग में खड़ी थी मंत्री की फॉर्च्यूनर, क्रेन से उठा ले गई ट्रैफिक पुलिस, वीडियो वायरल

उत्तर प्रदेश विधानसभा परिसर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां कैबिनेट मंत्री की गाड़ी को ट्रैफिक पुलिस ने क्रेन से उठा लिया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. आइए जानते हैं पूरा मामला...

दरअसल, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की सफेद फॉर्च्यूनर गाड़ी लखनऊ स्थित विधानसभा के नो पार्किंग ज़ोन में खड़ी थी. ट्रैफिक पुलिस गुरुवार को विधानसभा सत्र के दौरान इस गाड़ी को क्रेन से उठाकर ले गई. बताया जा रहा है कि गाड़ी गलत जगह खड़ी होने से जाम लग रहा था. ऐसे में पुलिस ने स्थिति को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की. यह सब तब हुआ जब संजय निषाद विधानसभा में मौजूद थे.

मंत्री की गाड़ी गलत तरीके से पार्क होने से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया था. पुलिस ने बिना देर किए क्रेन को बुलाया और गाड़ी को हटा दिया. इस दौरान किसी ने इस घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि सफेद फॉर्च्यूनर को क्रेन से उठाया जा रहा है.

आपको बता दें कि संजय निषाद, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मत्स्य पालन मंत्री हैं. उन्होंने 25 मार्च 2022 को कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली थी. इस घटना से यह संदेश गया है कि नियमों का पालन सभी के लिए समान है, चाहे वह कोई बड़ा नेता ही क्यों न हो. पुलिस की इस कार्रवाई की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है.

