हुमायूं के मकबरे में बड़ा हादसा, कमरे की दीवार ढही... 5 की मौत, कई लोगों के दबे होने की आशंका

दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित हुमायूं के मकबरे में बड़ा हादसा हो गया. परिसर के अंदर बने कमरे की छत और दीवार का हिस्सा अचानक गिर गया. इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है.

दिल्ली फायर सर्विस के एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें शाम करीब 4:30 बजे घटना की सूचना मिली, जिसके बाद तुरंत 5 फायर टेंडर मौके पर भेजे गए. राहत और बचाव कार्य जारी है.फिलहाल फंसे लोगों को बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं. यह ऐतिहासिक स्मारक 16वीं सदी के मध्य में बना एक मकबरा है, जो पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है.

#WATCH | Delhi | Portion of the roof of a room at

Dargah Sharif Patte Shah, located in the Nizamuddin area, collapses; Police and Fire Department personnel on the spot; Area cordoned off pic.twitter.com/qm13L5KwkB — ANI (@ANI) August 15, 2025

एडवोकेट मुजीब अहमद ने कहा कि हम वक्फ बोर्ड की ओर से यहां आए हैं. उन्होंने कहा कि आज यहां जुमे की नमाज के लिए भारी संख्या में लोग एकत्र हुए थे. बस्ती के लोग और बाहर के लोग भी नमाज के लिए आते हैं, लेकिन आज बारिश की वजह से लोग अंदर चले गए थे.ये छत काफी पुरानी थी. उन्होंने आरोप लगाया कि ASI वाले इसे रिपेयर नहीं करने देते.कई बार दरगाह कमेटी ने इसकी गुहार लगाई और कहा कि छत से पानी रिसता है, इसकी मरम्मत करने दी जाए, लेकिन एएसआई ने सख्ती से मना कर दिया. उनकी लापरवाही की वजह से छत पर क्रैक आ गया था.

मुजीब अहमद ने कहा कि आज बारिश की वजह से ये हादसा हो गया. कमरे में करीब 15 से 20 लोग थे. हादसे में कई लोग घायल हुए हैं. उन्होंने कहा कि पहले छत गिरी, बाद में दीवार गिर गई. यहां कुछ कमरे बने हुए हैं. यहीं हादसा हुआ है.

