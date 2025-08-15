3 मैच ही काफी! जसप्रीत बुमराह को मिला इस भारतीय तेज गेंदबाज का सपोर्ट, वर्कलोड मैनेजमेंट को बताया जायज

भारतीय टीम हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर गई थी, जहां उसने एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के तहत मेजबान टीम के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में हिस्सा लिया. यह सीरीज काफी रोमांचक रही और 2-2 से बराबरी पर छूटी. इस सीरीज के दौरान भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के वर्कलोक मैनेजमेंट को लेकर काफी बवाल हुआ. बुमराह ने पांच में से सिर्फ 3 मुकाबलों में हिस्सा लिया

जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में भारत के बाकी तेज गेंदबाजों ने जिम्मेदारी को बखूबी निभाया. भारतीय टीम ने एजबेस्टन और ओवल टेस्ट मैच में जीत हासिल की, जिसका हिस्सा जसप्रीत बुमराह नहीं थे. बुमराह के वर्कलोड मैनेजमेंट पर कुछ पूर्व क्रिकेटरों ने सवाल उठाए हैं, लेकिन भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार उनके समर्थन में उतर आए हैं. भुवी का मानना है कि अगर कोई गेंदबाज अपना बेस्ट देता है तो एक सीरीज में तीन मैच खेलना काफी है.

भुवनेश्वर कुमार ने एक पॉडकास्ट में कहा, 'जसप्रीत बुमराह काफी सालों से तीनों फॉर्मेट में खेल रहे हैं, ऐसे में लगातार फिट रहना किसी भी गेंदबाज के लिए होता है. उनका गेंदबाजी एक्शन ऐसा है, जिसके चलते चोट का खतरा हमेशा बना रहता है. बुमराह ज्यादातर समय मुश्किल परिस्थितियों में गेंदबाजी करते हैं, जिससे मानसिक और शारीरिक दोनों तरह का दबाव पड़ता है.'

वर्कलोड मैनेजमेंट करना बेहद जरूरी: भुवी

भुवनेश्वर कुमार ने आगे कहा, 'अगर किसी खिलाड़ी का करियर लंबा खींचना है तो उसका वर्कलोड मैनेज करना बेहद जरूरी होता है. मुझे उनके 5 में से सिर्फ 3 मैच खेलने में कोई समस्या नहीं दिखती है. अगर सेलेक्टर्स को मालूम है कि वह उन तीन मैचों में क्या असर डाल सकते हैं, तो यह ठीक है. अगर कोई खिलाड़ी सभी पांच मैच नहीं खेल पाता है, लेकिन तीन मैच में ही अपना योगदान देता है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए.'

जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ इस टेस्ट सीरीज में 3 मैच खेलकर 14 विकेट झटके, जिसमें दो 5 विकेट हॉल शामिल रहे. बुमराह के अब एशिया कप 2025 में भाग लेने पर सस्पेंस है. एशिया कप अगले महीने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के दो शहरों अबू धाबी और दुबई में खेला जाएगा.

बता दें कि भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार काफी समय से इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हैं. भुवनेश्वर कुमार भारत के लिए आखिरी बार नवंबर 2022 में खेलते दिखे थे. 35 वर्षीय भुवनेश्वर अब तक 21 टेस्ट, 121 वनडे और 87 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस दौरान दाएं हाथ के गेंदबाज भुवी ने कुल 294 विकेट अपने नाम किए.

