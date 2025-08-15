scorecardresearch
 

10 साल में सुरक्षित होगा देश का हर अहम ठिकाना, PM मोदी ने किया राष्ट्रीय सुरक्षा कवच 'सुदर्शन चक्र' का ऐलान

Mission Sudarshan Chakra: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मिशन 'सुदर्शन चक्र' शुरू करेगा. यह एक शक्तिशाली सिस्टम होगा जो दुश्मनों के हमलों को बेअसर करेगा और दुश्मन पर पलटवार भी करेगा

पीएम मोदी ने लालकिले से मिशन सुदर्शन चक्र का भी ऐलान किया(Photo: Screengrab)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से एक बड़ी घोषणा की. उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने और भविष्य की तकनीक-आधारित चुनौतियों का सामना करने के लिए साल 2035 तक 'सुदर्शन चक्र' नामक एक राष्ट्रीय सुरक्षा कवच तैयार किया जाएगा.

पीएम मोदी ने इस मिशन के पीछे की प्रेरणा का जिक्र करते हुए कहा कि यह भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र से प्रेरित है. प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मिशन से जुड़ी पूरी रिसर्च, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होगी और इसे देश के युवाओं के हाथों से तैयार किया जाएगा.

उन्होंने महाभारत का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे श्रीकृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढककर दिन में अंधेरा कर दिया था, जिससे अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर पाए थे. इसी तरह, भारत का 'सुदर्शन चक्र' मिशन भी दुश्मनों के हर हमले को निष्क्रिय करने और उनसे कई गुना अधिक ताकत से पलटवार करने में सक्षम होगा.

स्वतंत्रता दिवस से जुड़ी हर अपडेट्स यहां पढ़ें

बताया क्यों जरूरी है सुदर्शन चक्र

उन्होंने कहा कि इस मिशन के तहत एक शक्तिशाली हथियार प्रणाली विकसित की जाएगी, जो सिर्फ दुश्मनों के हमलों को रोकेगी नहीं, बल्कि उन पर निर्णायक प्रहार भी करेगी. प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि 'सुदर्शन चक्र' मिशन के लिए जरूरी सभी शोध, विकास और विनिर्माण कार्य देश के युवाओं और वैज्ञानिकों द्वारा ही किए जाएंगे.

पीएम मोदी ने इस मिशन के लिए कुछ मूलभूत सिद्धांत भी तय करने की बात कही, ताकि अगले 10 सालों में इसे पूरी प्रखरता के साथ आगे बढ़ाया जा सके. यह ऐलान भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

पीएम मोदी ने कहा, 'अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा. ये मिशन सुदर्शन चक्र एक पावरफुल वेपन सिस्टम, दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही, लेकिन कई गुना ज्यादा, दुश्मन पर हिट बैक करेगा. हमने भारत के मिशन सुदर्शन चक्र के लिए कुछ मूलभूत बातें भी तय की हैं. आने वाले 10 सालों में हम उसे प्रखरता से आगे बढ़ाना चाहते हैं. ये पूरा आधुनिक सिस्टम, इसके लिए पूरी रिसर्च, डेवलेपमेंट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में हो और हमारे देश के नौजवानों से हो, हमारे देश के नौजवानों द्वारा बनी हो.'

---- समाप्त ----
TOPICS:

