Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 03 जनवरी 2026 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाला दावा करते हुए घोषणा की है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोर्स को हिरासत में ले लिया है. बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को लेकर बीते कई दिनों से चल रहे विवाद पर फाइनली अब विराम लग गया है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमला किया. (Photo: ITG)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाला दावा करते हुए घोषणा की है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोर्स को हिरासत में ले लिया है. बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को लेकर बीते कई दिनों से चल रहे विवाद पर फाइनली अब विराम लग गया है. राष्ट्रपति निकोलस मादुरो तथा उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़कर देश से बाहर ले जाया गया है. यह ऑपरेशन अमेरिकी आर्मी की सबसे एलीट यूनिट डेल्टा फोर्स ने किया. दिल्ली में साल 2020 में हुए सांप्रदायिक दंगे के मामले में आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम समेत सात आरोपियों की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार 5 जनवरी को अपना फैसला सुनाएगा. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने शनिवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान किया, जिसमें श्रेयस अय्यर की उपकप्तान के रूप में वापसी हुई है. पढ़िए शनिवार शाम की 5 बड़ी खबरें...

'हमने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को कब्जे में लिया', ट्रंप का बड़ा दावा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाला दावा करते हुए घोषणा की है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोर्स को हिरासत में ले लिया है. यह घटनाक्रम वेनेजुएला की राजधानी काराकस में हुए उन संदिग्ध हवाई हमलों और धमाकों के बाद आया है, जिसकी खबरें पिछले कुछ घंटों से अंतरराष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई थीं.

9.20 करोड़ की बोली, BCCI का आदेश और KKR का एक्शन... मुस्ताफिजुर विवाद पर लगा फुल स्टॉप, शाहरुख भी बने निशाना

बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को लेकर बीते कई दिनों से चल रहे विवाद पर फाइनली अब विराम लग गया है. दरअसल, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने  ने बड़ा फैसला लेते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से आईपीएल 2026 सीजन से पहले बांग्लादेशी तेज गेंदबाज़ मुस्ताफिजुर रहमान को रिलीज़ करने को कहा था जिसके तुरंत बाद केकेआर ने रहमान को रिलीज कर दिया. 

US की उस स्पेशल फोर्स का पहला मिशन, जिसने पहली बार किसी राष्ट्रपति को कैप्चर किया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमला किया. राष्ट्रपति निकोलस मादुरो तथा उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़कर देश से बाहर ले जाया गया है. यह ऑपरेशन अमेरिकी आर्मी की सबसे एलीट यूनिट डेल्टा फोर्स (1st Special Forces Operational Detachment-Delta) ने किया.  

उमर खालिद और शरजील इमाम को मिलेगी बेल? 5 जनवरी को फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली में साल 2020 में हुए सांप्रदायिक दंगे के मामले में आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम समेत सात आरोपियों की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार 5 जनवरी को अपना फैसला सुनाएगा. जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन वी अंजारिया की पीठ यह निर्णय सुनाएगी.

श्रेयस अय्यर की 2 महीने बाद टीम में वापसी, लेकिन मैदान में उतरने के लिए BCCI ने रखी एक शर्त

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने शनिवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान किया, जिसमें श्रेयस अय्यर की उपकप्तान के रूप में वापसी हुई है. अय्यर को अक्तूबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान गंभीर चोट लगी थी. जिसके बाद से वो टीम से बाहर थे. लेकिन अब उनकी वापसी हुई है. लेकिन अय्यर के लिए बीसीसीआई ने एक शर्त रखी है.

---- समाप्त ----
