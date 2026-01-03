scorecardresearch
 
श्रेयस अय्यर की 2 महीने बाद टीम में वापसी, लेकिन मैदान में उतरने के लिए BCCI ने रखी एक शर्त

बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा की है, जिसमें श्रेयस अय्यर की उपकप्तान के रूप में वापसी हुई है, हालांकि उनकी उपलब्धता फिटनेस क्लियरेंस पर निर्भर करेगी. ऋषभ पंत को टीम में जगह मिली है, जबकि हार्दिक पांड्या को गेंदबाजी फिटनेस के कारण बाहर रखा गया है.

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर श्रेयस अय्यर को लगी थी गंभीर चोट (Photo: ITG)
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने शनिवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान किया, जिसमें श्रेयस अय्यर की उपकप्तान के रूप में वापसी हुई है. अय्यर को अक्तूबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान गंभीर चोट लगी थी. जिसके बाद से वो टीम से बाहर थे. लेकिन अब उनकी वापसी हुई है. लेकिन अय्यर के लिए बीसीसीआई ने एक शर्त रखी है.

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का आगाज 11 जनवरी से वडोदरा में हो रहा है. इसके बाद राजकोट और इंदौर में मैच खेले जाएंगे. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान तिल्ली (स्प्लीन) में चोट लगने के कारण अस्पताल में भर्ती हुए श्रेयस अय्यर को इस सीरीज में मैदान में उतरे से पहले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) से फिटनेस क्लियरेंस पाने के लिए इस महीने विजय हजारे ट्रॉफी में अपनी मैच फिटनेस साबित करनी होगी.

यह भी पढ़ें: मोहम्मद शमी की आखिर गलती क्या है? न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भी नहीं मिला मौका

बीसीसीआई ने क्या शर्त रखी

टीम की घोषणा करते हुए बीसीसीआई ने कहा, 'श्रेयस अय्यर की उपलब्धता बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) से फिटनेस क्लियरेंस पर निर्भर करेगी.'

पंत को मिला मौका

पहले की अटकलों के उलट, विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत को टीम में जगह मिल गई है, जबकि विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के बावजूद अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को चयनकर्ताओं की मंजूरी नहीं मिल सकी. इस बीच, स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की वनडे टीम में वापसी हुई है. वह पिछले महीने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज में नहीं खेले थे.

यह भी पढ़ें: India ODI Squad Announcement: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान, मोहम्मद सिराज-श्रेयस अय्यर की वापसी, ऋतुराज गायकवाड़ बाहर

स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने एक मैच में पूरे 10 ओवर गेंदबाजी करने की मंजूरी नहीं दी है, जिसके चलते चयनकर्ताओं ने उन्हें 11 जनवरी से वडोदरा में शुरू हो रही इस सीरीज के लिए टीम में शामिल नहीं किया.

न्यूजीलैंड सीरीज के लिए भारत की वनडे टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान; फिटनेस क्लियरेंस के अधीन), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल

भारत vs न्यूजीलैंड शेड्यूल
11 जनवरी- पहला वनडे, वडोदरा
14 जनवरी- दूसरा वनडे, राजकोट
18 जनवरी- तीसरा वनडे, इंदौर
21 जनवरी- पहला टी20, नागपुर
23 जनवरी- दूसरा टी20, रायपुर
25 जनवरी- तीसरा टी20, गुवाहाटी
28 जनवरी- चौथा टी20, विशाखापत्तनम
31 जनवरी- पांचवां टी20, तिरुवनंतपुरम

