9.20 करोड़ की बोली, BCCI का आदेश और KKR का एक्शन... मुस्ताफिजुर विवाद पर लगा फुल स्टॉप, शाहरुख भी बने निशाना

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों और भारत विरोधी माहौल के कारण उपजे भारी विरोध के बाद बीसीसीआई ने मुस्ताफिजुर रहमान को केकेआर से रिलीज करने का आदेश दिया है. 9.20 करोड़ में बिकने वाले मुस्ताफिजुर को जनता के गुस्से को देखते हुए रिलीज करने का फैसला किया गया.

BCCI के निर्देश पर KKR ने मुस्ताफिजुर रहमान को रिलीज किया - Instagram and PTI images
बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को लेकर बीते कई दिनों से चल रहे विवाद पर फाइनली अब विराम लग गया है. दरअसल, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने  ने बड़ा फैसला लेते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से आईपीएल 2026 सीजन से पहले बांग्लादेशी तेज गेंदबाज़ मुस्ताफिजुर रहमान को रिलीज़ करने को कहा था जिसके तुरंत बाद केकेआर ने रहमान को रिलीज कर दिया. 

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने बताया कि बोर्ड ने फ्रेंचाइज़ी को औपचारिक निर्देश भेज दिया है. उन्होंने कहा कि हालिया घटनाक्रम को देखते हुए यह फैसला लिया गया. उन्होंने कहा  केकेआर चाहे तो वे रिप्लेसमेंट खिलाड़ी की मांग कर सकते हैं, जिसे बीसीसीआई मंजूरी देगा.

यह फैसला यूं ही नहीं लिया गया है, दरअसल जब दुबई में बीते माह मिनी ऑक्शन हुआ था तो केकेआर ने मुस्ताफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ में खरीदा. गौर करने वाली बात ये है कि IPL 2025 ऑक्शन में किसी भी फ्रेंचाइजी ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर बोली नहीं लगाई थी. 

फैसला लेने को मजबूर हुई बीसीसीआई
हालिया आईपीएल ऑक्शन में KKR ने जैसे ही मुस्ताफिजुर पर करोड़ों रुपये खर्च किए तो तुरंत ही सोशल मीडिया पर इसकी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी जहां लोग बीसीसीआई को निशाने पर ले रहे थे. लोगों का सीधा सवाल था कि अगर पाकिस्तान के खिलाड़ियों को आईपीएल में जगह नहीं मिलती तो फिर बांग्लादेश के मौजूदा हालात देखते हुए वहां के खिलाड़ियों को ऑक्शन में क्यों शामिल किया जा रहा है?

लोगों का सवाल था कि जिस तरह बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिदुओं को निशाना बनाया जा रहा है,वहां अंतरिम सरकार की शह पर भारत के खिलाफ भड़काऊ नारेबाजी की जा रही है और बयान दिए जा रहे हैं, उसके बाद ऐसे देश के खिलाड़ी को क्यों आईपीएल टीम में लिया जा रहा है. 

बीते कुछ हफ्तों में दीपू दास, अमृत मंडल, बजेंद्र बिस्वास और खोकन दास की हत्या के मामलों ने इस विवाद को सियासी रंग दे दिया. इतना ही नहीं कई जगहों पर हिदुंओं पर हमले भी किए गए. नतीजतन, मुस्ताफिजुर ही नहीं बल्कि केकेआर के मालिक शाहरुख खान भी निशाने पर आ गए. सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक बयानों तक विरोध तेज होता गया, यहां तक कि धमकियों की बातें भी सामने आईं.

बीते तीन-चार दिन से मुस्ताफिजुर रहमान को लेकर नेताओं, धर्मगुरुओं से लेकर खिलाड़ियों तक, सभी ने जमकर बयानबाजी की. निशाने पर मुस्ताफिजुर रहमान हीं नहीं बल्कि केकेआर के मालिक शाहरुख खान भी थे. यहां तक धमकी दी गई कि अगर मुस्ताफिजुर IPL खेलने के लिए भारत आएंगे तो उन्हें एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा. हालांकि इससे पहले जो बीसीसीआई कल तक कह रहा है था कि बिना सरकार के निर्देश के कोई कठोर फैसला नहीं लिया जाएगा, उसने मामला तूल पकड़ता देख  तुरंत केकेआर को निर्देश को मुस्ताफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज करने को कह दिया, जिसके बाद केकेआर ने भी रहमान को रिलीज कर दिया.

मुस्ताफिजुर के बहाने शाहरुख निशाने पर
इसमें गौर करने वाली बात ये है कि विरोध मुस्ताफिजुर का ही नहीं बल्कि उससे ज्यादा केकेआर के मालिक शाहरुख खान का होने लगा. नेताओं की बयानबाजी से लेकर सोशल मीडिया पर शाहरुख के खिलाफ अभियान छिड़ गई. ये बात दिगर है कि बीसीसीआई की मंजूरी के बाद ही मुस्ताफिजुर को ऑक्शन में शामिल होने की अनुमति मिली थी. मुस्ताफिजुर रहमान बांग्लादेश के इकलौते प्लेयर हैं, जो IPL 2026 के लिए हुए ऑक्शन में बिके.
 
पूर्व क्रिकेटर मदन लाल ने भी शाहरुख का नाम घसीटे जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि कि फ्रेंचाइजी से जुड़े लोगों को विवाद में क्यों घसीटा जा रहा है. मदन लाल ने कहा, "शाहरुख खान की क्या गलती है? यह एक कमेटी है जो फैसले लेती है. जब वे नीलामी में बैठते हैं, तो वही लोग खिलाड़ियों को चुनते हैं और सब कुछ करते हैं."

2 करोड़ का बेस प्राइज और 9 करोड़ के पार पहुंची थी बोली

 बाएं हाथ के तेज-मध्यम गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान धीमी और कटर गेंद फेंकने में माहिर है. ऐसा नहीं था कि उन्हें सिर्फ कोलकाता नाइट राइडर्स ही खरीदना चाहती थी, क्योंकि उनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये था और बोली लगती गई तो उनका प्राइस 9 करोड़ तक पहुंच गया. मुस्ताफिजुर को खरीदने के लिए दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स ने भी खूब दिलचस्पी दिखाई थी.

पांच करोड़ की बोली लगते ही दिल्ली ने खुद को बोली से बाहर कर लिया और फिर चेन्नई और केकेआर के बीच रेस हुई और  फाइनली कोलकाता ने 9.20 करोड़ रुपये की सबसे बड़ी बोली लगाकर उन्हें अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया. 

पहली बार जब उन्होंने आईपीएल खेला था जो वह सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से 2016 में खेले थे और इस सीजन में उन्होंने शानदार प्रदर्शन रहा था और 16 मैचों में 17 विकेट लिए थे. इसके बाद उन्होंने कोलकाता, दिल्ली,मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के लिए भी खेला. कुल मिलाकर IPL में मुस्ताफिजुर ने कुल 60 मैच खेले हैं, जिसमें 65 विकेट चटकाए हैं. वहीं इंटरनेशनल टी20 की बात करें तो 126 मैचों में वह 7.28 की औसत से 158 विकेट ले चुके हैं. 
 

