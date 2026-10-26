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लाल बत्ती पर स्कूटी रोकी तो कार सवारों ने पीटा, पहले पीछे से मारी थी टक्कर, Video

पुणे के जहांगीर हॉस्पिटल चौक पर लाल बत्ती होने के कारण स्कूटी रोकना एक युवक के लिए मुसीबत बन गया. पीछे से आई कार ने उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी. आरोप है कि इसके बाद कार में सवार दो लोग नीचे उतरे और स्कूटी सवार की पिटाई करने लगे. घटना ने सड़क पर सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं.

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स्कूटी सवार युवक की बीच सड़क हुई पिटाई. (Photo: Screengrab)
स्कूटी सवार युवक की बीच सड़क हुई पिटाई. (Photo: Screengrab)

महाराष्ट्र के पुणे स्थित जहांगीर हॉस्पिटल चौक से मारपीट की एक घटना सामने आई है. यहां ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती होने के कारण स्कूटी रोकने वाले सवार को कथित तौर पर मारपीट का सामना करना पड़ा. बताया जा रहा है कि स्कूटी सवार ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए सिग्नल पर रुका था. इसी दौरान पीछे से आ रही एक कार ने उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी.

घटना के मुताबिक, टक्कर लगने के बाद कार में सवार दो लोग नीचे उतरे. आरोप है कि उन्होंने स्कूटी सवार से बातचीत करने के बजाय उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. इस दौरान मामला और बढ़ गया. बताया जा रहा है कि हमला करने वाले दोनों लोग उल्टा स्कूटी सवार से ही सवाल करने लगे कि उसने लाल बत्ती पर अपनी गाड़ी क्यों रोकी.

ट्रैफिक नियम मानने पर भी मारपीट का आरोप

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इस घटना को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जब कोई वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए सिग्नल पर रुकता है, तो उसके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया गया. आरोप है कि कार से टक्कर लगने के बाद कार सवारों ने स्कूटी सवार के साथ मारपीट की. घटना की जानकारी सामने आने के बाद सड़क पर आम लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जा रही है.

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पुणे की सड़क पर हुई घटना ने खड़े किए सवाल

जहांगीर हॉस्पिटल चौक की इस घटना ने सड़क पर होने वाले विवादों और मारपीट के मामलों पर सवाल खड़े किए हैं. ट्रैफिक सिग्नल पर रुकना नियमों का पालन करना है, लेकिन इस मामले में स्कूटी सवार को टक्कर लगने के बाद कथित तौर पर मारपीट का सामना करना पड़ा. अब सवाल यह है कि इस घटना में शामिल लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी. फिलहाल, उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, घटना के संबंध में पुलिस की कार्रवाई या किसी आधिकारिक बयान का विवरण सामने नहीं आया है.
 

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